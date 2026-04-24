Perú

Declaran Patrimonio Cultural a 46 textos históricos del Convento de Santa Rosa de Ocopa

La colección incluye textos fundamentales para comprender la historia peruana desde el periodo prehispánico hasta el Virreinato

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Entre los títulos figuran relatos hagiográficos que permiten reconstruir la mentalidad, virtudes y conductas promovidas por la Iglesia durante la colonia - Créditos: Mincul/Andina.
Entre los títulos figuran relatos hagiográficos que permiten reconstruir la mentalidad, virtudes y conductas promovidas por la Iglesia durante la colonia - Créditos: Mincul/Andina.

El Ministerio de Cultura (Mincul) otorgó la distinción de Patrimonio Cultural de la Nación a un conjunto de 46 valiosas unidades bibliográficas, fechadas entre 1612 y 1845, que forman parte de la Biblioteca del Convento de Santa Rosa de Ocopa, en Junín.

La colección declarada incluye libros que han sido fundamentales para la comprensión de la historia peruana, con obras que abarcan desde el periodo prehispánico hasta la consolidación del Virreinato.

Destacan escritos de figuras como el Inca Garcilaso de la Vega, Juan de Torquemada y Antonio de Herrera, quienes aportan miradas complementarias sobre el devenir andino y la transformación social ocurrida tras la conquista. Estos textos son fuente primaria para investigadores y estudiosos del pasado peruano, al proporcionar datos y relatos directos sobre los procesos de contacto, conflicto y transformación cultural.

Entre los documentos seleccionados también figuran obras hagiográficas, centradas en la vida de santos y siervos de Dios. Estos relatos permiten reconstruir la mentalidad de la época, identificar los ideales de virtud y analizar los modelos de conducta social que la Iglesia Católica promovió como guía para la sociedad virreinal. La narrativa hagiográfica desempeñó un papel central en la formación de la identidad religiosa y en la estructuración de valores colectivos.

El conjunto incluye tratados de derecho civil y canónico, esenciales para entender la organización política, religiosa y social del Virreinato - Créditos: Mincul.
El conjunto incluye tratados de derecho civil y canónico, esenciales para entender la organización política, religiosa y social del Virreinato - Créditos: Mincul.

Otra parte esencial de la colección la componen textos de oratoria sagrada, como sermones, oraciones y exequias, producidos en los siglos XVII a XIX. Estas piezas no solo ilustran la riqueza de la retórica sacra, sino que también reflejan las pautas normativas destinadas a moldear comportamientos, reforzar la autoridad eclesiástica y consolidar la estructura jerárquica de la sociedad colonial. Valores como la obediencia, la piedad y el respeto al orden social se transmitían a través de estos discursos, que ocupaban un espacio central en la vida pública y privada.

El fondo bibliográfico declarado patrimonio también incluye tratados de derecho civil y canónico, fundamentales para entender cómo se organizó la administración virreinal y la labor pastoral de la Iglesia.

La colección resalta la riqueza intelectual, lingüística y material de la época con obras sobre gobierno eclesiástico, lenguas originarias y detalles tipográficos de gran valor histórico - Créditos: Mincul.
La colección resalta la riqueza intelectual, lingüística y material de la época con obras sobre gobierno eclesiástico, lenguas originarias y detalles tipográficos de gran valor histórico - Créditos: Mincul.

Estos textos evidencian la relación entre poder político y religioso, y detallan la regulación de los gremios coloniales, la justicia eclesiástica y la interacción entre el Estado y la Iglesia. Así, se convierten en herramientas imprescindibles para el estudio de la vida institucional y jurídica del periodo.

La colección se completa con obras sobre gobierno eclesiástico y lenguas originarias, destacando la riqueza de la tradición intelectual y lingüística de la América colonial. Los ejemplares sobresalen por su valor material, evidenciado en detalles tipográficos únicos que incrementan su importancia para la historia del libro en el Perú.

Convento de Santa Rosa de Ocopa

El Convento de Santa Rosa de Ocopa es un emblemático complejo religioso fundado en 1725 por la orden franciscana, ubicado en la provincia de Concepción, región Junín. Destacado por su papel como centro de evangelización y misión en la Amazonía central, el convento albergó a misioneros dedicados a la difusión del cristianismo entre los pueblos indígenas.

Su biblioteca conserva valiosos manuscritos y libros antiguos, convirtiéndose en un referente cultural y espiritual del Perú. Además de su relevancia histórica y arquitectónica, el convento es un testimonio de la labor educativa, social y religiosa de la Iglesia en la sierra central.

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