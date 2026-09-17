Perú

BCRP pone en circulación una nueva moneda de plata: ¿Qué conmemora y cuánto vale?

El Banco Central de Reserva del Perú ha sacado una flamante moneda que conmemora el bicentenario de un colegio emblemático de Cusco

Captura del BCRP de moneda de S/1 sol
Así se ve por atrás la moneda del BCRP. - Crédito Captura del BCRP
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El año pasado se cumplieron 200 años del Glorioso y Bolivariano Colegio de Señoritas Educandas, o solo Colegio Educandas, del Cusco. Esta es una institución educativa pública de mujeres y fue fundada en 1825 por Simón Bolívar, conjuntamente con el Colegio Ciencias.

Por esta fecha, el Banco Central de Reserva del Perú ha sacado una nueva moneda de plata de S/1 —con este valor solo en su denominación—, para conmemorar tal suceso.

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Sin embargo, su precio de compra será más elevado, al ser una moneda de plata. Si bien los precios actuales de estas monedas conmemorativas están alrededor de S/284, la nueva moneda tiene un diámetro menor, de 33,00 milímetros, frente al de 37,00 mm de las monedas que se venden.

Así fue el anterior lanzamiento. Se emitió una moneda conmemorativa por el Banco Central de Reserva del Perú: la moneda celebra el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, mostrando elementos representativos de ambos países. - Crédito Latina

BCRP lanza moneda de plata

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, en uso de las facultades que le son atribuidas en los artículos 42°, 43° y 44° de su Ley Orgánica, ha dispuesto la emisión de una moneda de plata con fines numismáticos.

“Poner en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco”, señala la misiva del BCRP. Esta fecha se cumplió en julio de 2025.

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Las características de la moneda son:

  • Denominación : S/ 1,00
  • Aleación : Plata 0,925
  • Peso fino : ½ onza troy
  • Diámetro : 33,00 mm
  • Calidad : Proof
  • Canto : Estriado
  • Año de acuñación : 2026
  • Emisión máxima : 5.000 unidades.
Fotografía de archivo en la que se captó el escudo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) junto a la bandera peruana, en Lima (Perú). EFE/John Reyes
Fotografía de archivo en la que se captó el escudo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) junto a la bandera peruana, en Lima (Perú). EFE/John Reyes

¿Cómo se verá?

Los detalles de la moneda, que se venderá por la tienda oficial del BCRP son los siguientes:

  • En el reverso, rodeando la moneda se observa la frase: “BICENTENARIO DEL GLORIOSO COLEGIO DE EDUCANDAS DEL CUSCO” y en la parte superior figura el logotipo oficial del bicentenario y a los lados, el período que se conmemora (1825 - 2025). En la parte central, como motivo principal, se observa la puerta del acceso a la Capilla de San Juan de Dios del Colegio de Educandas.
  • En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

Asimismo, el BCRP ha otorgado curso legal a esta moneda, la misma que estará en circulación desde el 17 de setiembre de 2026. Mientras, su precio será difundido en el portal del Banco, el cual será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos. Este se puede revisar en el siguiente enlace: https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/.

El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.
El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.

Otras monedas de plata

Como s sabe, las monedas de plata que vende el BCRP tienen casi las mismas características que la moneda de un sol de plata nueva. Estas toman en cuenta tienen una aleación de plata 0,925 pesa 1 onza troy (aproximadamente 33,625 gramos) y tienen un diámetro de 37 milímetros.

A inicios de 2026 su valor estaba en S/455, ahora valen S/284 la pieza, por la caída del valor de la plata.

Esta es la lista de las monedas de plata, según los datos de la tienda virtual del BCRP:

  • CENTENARIO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Esta es la más vendida, según el portal)
  • BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO
  • BICENTENARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
  • BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ANTONIO RAIMONDI
  • BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN
  • BICENTENARIO CONGRESO DE LA REPÚBLICA
  • 150 ANIVERSARIO ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ Y JAPÓN
  • CENTENARIO DE LA ESCUELA DE OFICIALES FUERZA AÉREA DEL PERÚ
  • BICENTENARIO CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
  • CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE RICARDO PALMA
  • 450 ANIVERSARIO CNM - PLATA
  • CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
  • CENTENARIO DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ
  • CENTENARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE TARATA AL PERÚ.

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