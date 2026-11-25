La música encabeza el ranking de Boo, seguida del cine y la comida. Los videojuegos ocupan el cuarto lugar y el anime, el sexto, con 130.230 usuarios, 7.229 menos. Foto: composición Infobae Perú/captura PS5/Alejandro Delgado Tong

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El estreno de Grand Theft Auto VI (GTA VI) volvió a colocar a los videojuegos en la conversación mundial. La nueva entrega de Rockstar Games llegó el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, más de una década después de su antecesor. Su lanzamiento coincide con un dato sobre los hábitos digitales en Perú: en una aplicación para conocer personas, los videojuegos figuran entre los intereses más elegidos y superan a las citas.

En Boo, plataforma que conecta usuarios según sus intereses y personalidad, los videojuegos ocupan el cuarto lugar de las preferencias en el país. Un total de 137.459 personas seleccionaron esa categoría, 863 más que quienes señalaron las citas.

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Los videojuegos, entre los principales intereses en Perú

El ranking de Boo es liderado por la música, con 298.265 usuarios, seguida del cine, con 228.556, y la comida, con 151.395. Los videojuegos aparecen en el cuarto puesto, mientras que el anime se ubica sexto, con 130.230 registros: 7.229 menos.

Los datos internos tienen como fecha de corte el 15 de octubre de 2026. Una persona puede seleccionar varios intereses, por lo que los registros no son excluyentes. La categoría comprende los videojuegos en general y no identifica preferencias por GTA VI. En la región, ocupa el cuarto puesto en Argentina, el quinto en Chile y México, el octavo en Paraguay y Honduras, y el noveno en Colombia.

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Tras 13 años de espera, GTA VI ha llegado para revolucionar el mundo de los videojuegos. Analizamos el fenómeno, su impacto cultural y por qué todos hablan de él.

El estreno de GTA VI rompe marcas de lanzamiento

El impacto comercial también se refleja en los datos de Sony: GTA VI superó los 39 millones de jugadores únicos en PlayStation y se convirtió en el lanzamiento más exitoso de la plataforma. Además, estableció un récord de usuarios simultáneos, por encima de los registros anteriores de títulos multijugador, gratuitos y para un solo jugador.

Take-Two Interactive, matriz de Rockstar Games, reportó preventas por 32,5 millones de ejemplares, por encima del registro de GTA V en 2013. Según la empresa, la nueva entrega generó más de USD 3.790 millones en sus primeras 24 horas, cifra superior a los aproximadamente USD 2.900 millones recaudados en cines por Avengers: Endgame. Alinea Analytics estimó ventas cercanas a 45 millones de copias en los primeros cuatro días e ingresos superiores a USD 4.000 millones. La saga, que debutó en 1997, acumula más de 475 millones de copias vendidas; GTA V supera los 230 millones, según Take-Two.

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La sexta entrega tiene como protagonistas a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que busca sobrevivir y abrirse camino en Vice City, ciudad ficticia inspirada en Miami. Rockstar presenta su relación como un elemento importante de la historia, aunque no obligatorio. Rob Nelson, de Rockstar North, dijo a IGN el 27 de agosto de 2026 que el componente romántico es opcional y que la compañía no busca imponerlo.

Las afinidades como punto de partida para conocer personas

El teléfono de los personajes incorpora feeds funcionales de redes sociales, según una entrevista de Rockstar con Dazed. En GTA V, lanzado en 2013, la saga ya había parodiado estas plataformas mediante Lifeinvader.

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En Sony, GTA VI también destacó al superar los 39 millones de jugadores únicos en PlayStation y alcanzar el mayor éxito de lanzamiento de la plataforma. Foto: captura PS5/Alejandro Delgado Tong

Para conocer personas, Boo plantea priorizar los gustos y la personalidad antes que la fotografía. La plataforma cuenta con “Universos”, comunidades temáticas donde los usuarios publican, comentan y comparten contenidos sobre sus aficiones. «Por un lado, se trata de mostrar más de quién eres, para que las personas puedan aumentar su valor en lo digital de maneras que no dependan solo de sus fotos», señala Derek Lee, CEO de Boo, al explicar el valor de los intereses compartidos para iniciar vínculos.