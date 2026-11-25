La organizadora señaló que una preparación responsable debe incluir alimentación suficiente, descanso, controles médicos y cuidado emocional

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La directora de Miss Perú, Jessica Newton, alertó sobre las prácticas alimenticias que algunas candidatas adoptan para alcanzar cambios físicos en plazos cortos. Durante una campaña sobre salud digestiva, sostuvo que la preparación para un certamen no debe poner en riesgo el bienestar físico ni emocional de las participantes.

Jessica Newton señaló que algunas concursantes descuidan la alimentación, el descanso y la atención médica para cumplir metas estéticas, una conducta que, según explicó, puede tener consecuencias a mediano y largo plazo. La empresaria pidió no normalizar los malestares estomacales ni el uso de medicamentos sin supervisión profesional.

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La directora participó junto con candidatas del Miss Perú 2027 en la campaña “En serio, ¿es gastritis?”, iniciativa que busca promover la consulta médica frente a molestias digestivas persistentes y advertir sobre la relación entre la infección por Helicobacter pylori y el riesgo de desarrollar cáncer gástrico.

Newton afirmó que su labor al frente de la organización no se limita a preparar a las concursantes para las pasarelas, entrevistas o actividades públicas. También implica atender los hábitos de descanso, alimentación y salud mental de las jóvenes que participan en los procesos de selección.

Jessica Newton pide no normalizar las molestias estomacales

Durante el evento, Jessica Newton explicó que algunas molestias digestivas suelen ser minimizadas por las personas que atraviesan periodos de estrés, rutinas exigentes o cambios drásticos en la alimentación.

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“La gastritis es algo que a veces pasamos por alto. El hecho de pensar que las molestias son normales es un error tremendo”, manifestó.

Newton señaló que, dentro de un concurso de belleza, algunas participantes pueden creer que saltarse comidas o reducir de manera abrupta su ingesta les permitirá obtener resultados más rápidos. Sin embargo, remarcó que esa decisión puede perjudicar su rendimiento y su estado físico.

Jessica Newton denunció que fue víctima de robo en España. (Foto: Captura de IG)

“A veces nos saltamos los alimentos pensando que así vamos a ser mucho más eficientes a la hora de conseguir nuestras metas. Piensan que pueden bajar de peso de una manera ideal porque lo hacemos en un lapso de tiempo menor, pero en realidad lo que estamos haciendo es generarnos un problema”, sostuvo.

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La directora del Miss Perú vinculó ese tipo de prácticas con la necesidad de una atención médica oportuna. También indicó que no se debe asumir que el dolor, la acidez o las molestias abdominales forman parte de una rutina normal.

“Hay personas que normalizan el hecho de tener gastritis, hay personas que normalizan las molestias estomacales cuando en realidad son avisos del cuerpo que merecen ir al doctor y tener una revisión periódica”, añadió.

“No existe belleza sin salud”, afirma la directora de Miss Perú

Newton insistió en que la apariencia física no puede ser el único objetivo dentro de los concursos de belleza. Para ella, una preparación adecuada debe considerar el equilibrio entre alimentación, actividad física, recuperación y salud emocional.

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“No existe belleza sin salud. La belleza es el resultado de un cuerpo saludable y cuando un cuerpo está saludable, la mente también lo está”, afirmó.

La empresaria cuestionó el uso de productos o medicamentos para reducir la inflamación, controlar la acidez, perder peso, eliminar líquidos o modificar la composición corporal sin una evaluación de especialistas.

“Veo que muchas toman todo tipo de pastillas automáticas para bajar la inflamación, para bajar la acidez, incluso medicamentos sin prescripción médica para bajar de peso, para bajar la grasa, para perder líquidos”, expresó.

Newton sostuvo que las prácticas de restricción alimentaria no permiten alcanzar resultados sostenibles. “No pueden desarrollar una musculatura si tú no te alimentas. No puedes rendir al 100% si tu cuerpo no está saludable”, señaló.

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Jessica Newton y las artistas a las que no quiere en su certamen de belleza. (Instagram)

La participación de las aspirantes al Miss Perú 2027 buscó llevar el mensaje de la campaña a un público joven. Newton consideró que quienes se someten a exigencias físicas y emocionales constantes requieren una mayor conciencia sobre su salud.

“En lo personal, creo que toda persona que está sometida a una exigencia y a un estrés constante debe tener una conciencia de su cuerpo importante”, indicó.

La campaña “En serio, ¿es gastritis?” tendrá presencia durante noviembre en cinco estaciones de la Etapa 1A de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ubicadas en Ate y Santa Anita. La iniciativa busca llegar a los usuarios del sistema con mensajes sobre prevención, diagnóstico y atención médica frente a molestias digestivas.

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