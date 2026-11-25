Las empresas en Perú enfrentan la definición de responsabilidades y la revisión de pólizas tras sufrir un ciberataque.

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Un ciberataque puede paralizar una operación, exponer datos de clientes y provocar pérdidas económicas. Pero, ante un incidente, determinar quién responde por los daños y si existe una póliza que cubra las pérdidas son preguntas distintas.

El Allianz Risk Barometer 2026 ubicó a los ciberincidentes como una de las principales amenazas para las empresas: el 42% de los especialistas consultados los señaló entre los riesgos más importantes para los negocios. La inteligencia artificial (IA) quedó en segundo lugar, con 32%, tras avanzar ocho posiciones frente al año anterior.

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Para las empresas en Perú, el problema no se limita a prevenir accesos no autorizados o proteger información. También incluye la revisión de contratos, responsabilidades legales y coberturas contratadas antes de que ocurra un incidente.

“Un ciberataque puede comprometer información, generar responsabilidad frente a terceros, paralizar operaciones, afectar a clientes y generar pérdidas económicas”, explicó Gabriel Loli, socio de DLA Piper en Perú. Según indicó, las compañías deben revisar si sus pólizas incluyen las consecuencias de estos eventos y bajo qué condiciones.

¿Ventana abierta? Los ciberincidentes encabezan los riesgos para los negocios con el 42% de las menciones en el Allianz Risk Barometer 2026.

La responsabilidad y el seguro se evalúan por separado

Definir quién debe asumir una pérdida exige revisar los hechos, las obligaciones de cada involucrado y el origen del incidente. En cambio, establecer si una aseguradora debe cubrirla depende del contenido de la póliza: riesgos amparados, exclusiones, deducibles, límites económicos y condiciones de activación.

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Existen seguros especializados en riesgos cibernéticos que pueden incluir gastos de respuesta ante incidentes, interrupción de actividades y determinadas responsabilidades frente a terceros. Sin embargo, cada caso requiere una revisión específica.

Las pérdidas originadas por fraude, errores vinculados con sistemas automatizados o incumplimientos contractuales no necesariamente están cubiertas. La respuesta puede depender de cómo se produjo el hecho, de las obligaciones pactadas con proveedores tecnológicos y de las exclusiones previstas en el seguro.

La inteligencia artificial suma nuevas dudas sobre la responsabilidad

La incorporación de sistemas de IA añade escenarios que pueden complicar la asignación de responsabilidades. Esta tecnología puede facilitar ataques más sofisticados y automatizar acciones maliciosas.

A la vez, su uso dentro de las empresas abre interrogantes sobre errores en decisiones automatizadas, tratamiento indebido de información y falta de supervisión humana.

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En Perú, la Ley 31814 y su reglamento, aprobado en septiembre de 2025, establecen disposiciones orientadas a promover un uso seguro y responsable de la inteligencia artificial.

La activación de la cobertura depende de los deducibles, los límites económicos y las exclusiones previstas en cada contrato de seguro.

El marco contempla principios de transparencia, protección de datos y supervisión humana para determinados sistemas de alto riesgo. No obstante, la existencia de una regulación no define de forma automática quién absorbe una pérdida económica.

Rabeth Pareja, socio de DLA Piper en Perú, señaló que la responsabilidad puede alcanzar a la empresa usuaria, al proveedor de la tecnología u otros participantes, según las circunstancias y deberes aplicables.

Si una empresa utiliza una herramienta de IA que perjudica económicamente a un cliente, será necesario analizar el funcionamiento del sistema, las decisiones adoptadas por las partes y las coberturas disponibles.

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Contratos, pólizas y controles antes de un incidente

Los especialistas recomiendan revisar las pólizas vigentes para identificar exclusiones, límites y requisitos aplicables a incidentes digitales.

También plantean evaluar los contratos con proveedores para establecer obligaciones de seguridad, mecanismos de respuesta y responsabilidades frente a fallas.

La supervisión humana de los sistemas automatizados, los protocolos de ciberseguridad y los planes de contingencia forman parte de las medidas que las empresas deben actualizar conforme incorporan nuevas tecnologías.

“Las empresas deben anticiparse y evitar descubrir, después de una pérdida, que sus contratos o pólizas no ofrecen la protección que esperaban”, sostuvo Loli.