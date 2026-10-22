Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta se vuelven a juntar en audiencia

Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta coincidieron virtualmente en una audiencia, conectados desde los penales de Lurigancho y Chorrillos, donde permanecen recluidos

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El expresentador de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta volvieron a coincidir este miércoles en una audiencia en la que el juez supremo Juan Carlos Checkley sobreseyó las imputaciones por presunto cohecho activo específico, sin que ello suponga el cierre de toda la investigación que afrontan.

Según las imágenes difundidas por Justicia TV, ambos se conectaron de forma virtual desde los penales de Lurigancho y Chorrillos, respectivamente, donde permanecen recluidos.

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El primer caso enviado al archivo por Checkley estaba relacionado con la devolución de cinco barras de oro incautadas a una firma minera vinculada al empresario Javier Miu Lei. Según la hipótesis fiscal, Hurtado y Peralta habrían ofrecido interceder ante el fiscal Lucio Salirrosas para conseguir la devolución del oro.

Sin embargo, el juzgado concluyó que no había pruebas suficientes para sostener que Miu Lei supiera que el dinero entregado a los otros investigados se destinaría a sobornar al fiscal. El Ministerio Público había identificado indicios de esas entregas, pero consideró que no demostraban que el empresario conociera y quisiera participar en un presunto cohecho. Checkley coincidió en que entregar dinero para obtener una intermediación no acreditaba, por sí solo, esa participación.

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El juez supremo Juan Carlos Checkley archivó las imputaciones por presunto cohecho activo específico vinculadas a la devolución de cinco barras de oro incautadas y al caso de la minera Paltarumi

El segundo hecho, que comprendía directamente a Hurtado y Peralta, estaba relacionado con el inicio de una investigación contra Paltarumi, empresa minera propiedad del peruano-estadounidense Jimmy Pflücker.

La Fiscalía atribuía a ambos haber ofrecido un beneficio indebido para influir en la investigación contra la compañía, mientras que a la fiscal Sonia Baylón se le imputaba haberlo solicitado o recibido a cambio de actuar en el ejercicio de sus funciones.

El juez concluyó que no había pruebas de pagos a Baylón a cambio de investigar a la empresa y señaló que las diligencias pudieron originarse en un informe policial que recomendó indagar a Paltarumi por presunto lavado de activos, por lo que archivó las imputaciones por cohecho vinculadas a este caso.

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El tercer hecho atribuía a Miu Lei presunto tráfico de influencias como instigador por supuestamente promover un pago de 100.000 dólares para evitar una investigación contra el empresario Iván Siucho y su familia.

Checkley concluyó que los elementos reunidos no permitían demostrar que Miu Lei hubiera promovido esa supuesta maniobra ni que existiera un vínculo concreto entre él y una transferencia de 20.000 dólares mencionada durante las pesquisas. Por ese motivo, también declaró fundado el sobreseimiento en este extremo.

La Procuraduría anunció que apelará la resolución, mientras que Hurtado continuará en prisión preventiva hasta el 18 de septiembre de 2027, luego de que Checkley rechazara su pedido para dejar sin efecto la medida

Al concluir la lectura, la representante del Ministerio Público y las defensas de los investigados favorecidos expresaron su conformidad con la resolución, mientras que la Procuraduría anunció que apelará tras recibir la notificación formal.

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La audiencia continuará el viernes 23 de octubre a las 9.30 horas, luego de que la fiscal adjunta suprema Cristina Perinango solicitara suspender la sesión por la extensión de la acusación y la coincidencia con otra diligencia.

Checkley también declaró infundado, en una resolución difundida la víspera, el pedido de ‘Chibolín’ para dejar sin efecto la prisión preventiva que cumple por la investigación por presunto tráfico de influencias. Por ello, el expresentador continuará recluido en Lurigancho, bajo una medida prolongada hasta el 18 de septiembre de 2027.