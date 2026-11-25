Karount Jannet Toledo Vázquez compareció ante un tribunal federal de Miami acusada de fraude masivo y extorsión a consumidores hispanos.

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La justicia de Estados Unidos sentó en el banquillo a la presunta cabecilla de una red criminal internacional dedicada a despojar de su dinero a la comunidad hispana. La ciudadana peruana Karount Jannet Toledo Vázquez, de 49 años, compareció ante un tribunal federal de Miami tras su extradición desde Lima para responder por cargos de fraude masivo y extorsión contra consumidores hispanohablantes.

Agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a la mujer el pasado 21 de octubre en cumplimiento de una orden de captura internacional expedida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso representa un golpe directo contra las organizaciones que operan fuera de las fronteras norteamericanas para vulnerar el patrimonio de familias trabajadoras.

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Con apoyo de la oficina @StateDeptDSS de la Embajada, la @DirincriPNP capturó a la última prófuga de una organización que se hacía pasar por funcionarios estadounidenses para extorsionar a más de 30,000 personas en EE. UU., obteniendo más de US$15 millones. https://t.co/qoCbeiirHc — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) October 23, 2026

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, fue categórico al respecto: “El Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará las tramas transnacionales depredadoras que defraudan a los consumidores de Estados Unidos”.

La red operaba un centro de llamadas en Lima para coaccionar a hispanos en Estados Unidos

De acuerdo con el expediente fiscal, Toledo Vázquez administró un centro de llamadas en la capital de Perú al menos entre 2013 y 2018. Desde esas oficinas, los miembros del grupo contactaban por teléfono a personas de habla hispana en diversas ciudades norteamericanas. En el primer contacto, los operadores aseguraban que la persona reunía los requisitos para obtener subsidios destinados a cursos de idioma inglés.

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La Policía Nacional del Perú detuvo a la acusada el 21 de octubre en Lima tras una orden de captura internacional emitida por Washington. (Embajada de Estados Unidos en Perú)

La trampa tomaba fuerza en comunicaciones posteriores. La red sostenía que, ante el simple interés manifestado al inicio, las víctimas quedaban sujetas a una obligación contractual que exigía pagos elevados. Para forzar los desembolsos, los acusados recurrían a la suplantación de identidad de funcionarios públicos: se presentaban como policías, agentes federales y representantes universitarios.

Bajo esas identidades ficticias, advertían a las víctimas sobre juicios inminentes, arrestos y otras consecuencias legales si no realizaban los pagos exigidos.

Los cargos por fraude electrónico y extorsión contemplan hasta 20 años de prisión

La fiscalía imputó a Toledo Vázquez los presuntos delitos de conspiración, fraude electrónico, extorsión, lavado de activos y usurpación de funciones de un oficial público de Estados Unidos.

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De recibir un veredicto de culpabilidad, la acusada arriesga una pena máxima de 20 años de cárcel por cada cargo de conspiración, fraude electrónico, extorsión y blanqueo de capitales, junto con otros tres años por cada acusación vinculada a la suplantación de agentes estatales.

La red criminal utilizó un centro de llamadas en Lima entre 2013 y 2018 para captar víctimas con supuestos subsidios de cursos de inglés. (Embajada de Estados Unidos en Perú)

La fiscal federal interina para el Distrito Sur de Florida —con sede en Miami—, Yara Lorenzo Klukas, remarcó la gravedad del engaño: “Este esquema explotó la confianza de personas trabajadoras mediante engaños, miedo e intimidación para despojarlas de su dinero”.

La funcionaria subrayó que el traslado de la acusada a los juzgados de Miami acerca a las víctimas a una resolución justa, si bien la ley mantiene la presunción de inocencia para todo procesado hasta que un jurado determine lo contrario en una corte de ley.

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El operativo conjunto entre agencias de seguridad suma once extradiciones a Miami

El procedimiento forma parte de las acciones de la Iniciativa contra Estafas Cibernéticas (CSI), un cuerpo especializado de la División Penal del Departamento de Justicia que desmantela organizaciones delictivas en todo el planeta.

Los cargos fiscales por fraude electrónico, extorsión y blanqueo de capitales contemplan penas de hasta veinte años de prisión. (Interpol)

Duva también agradeció la cooperación de las instituciones judiciales y policiales peruanas: “Continuaremos trabajando con socios de todo el mundo para llevar ante la justicia a los criminales que intentan defraudar a víctimas en Estados Unidos desde el exterior”.

La investigación permanece bajo el liderazgo del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS). Bladismir Rojo, inspector a cargo de la División Miami del USPIS, lo resumió con claridad: “Las organizaciones criminales transnacionales que victiman a nuestros ciudadanos no están fuera de nuestro alcance”.

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Este arresto constituye la decimoquinta captura y la undécima extradición dentro de esta causa penal contra redes de fraude transnacional.