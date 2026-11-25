Cobertura periodística desde la sede del Senamhi en Jesús María sobre las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño en Perú. El reporte incluye entrevistas a especialistas y paneles interactivos que detallan el incremento de la sensación térmica en distritos de Lima Metropolitana, así como avisos de precipitaciones en regiones del norte del país como Piura y Tumbes. La emisión también muestra imágenes de labores de prevención y registros climáticos en tiempo real.

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Lima podría afrontar una sensación térmica cercana a los 35 °C (95 °F) durante los próximos días, en un escenario marcado por temperaturas nocturnas superiores a las habituales, humedad elevada y posibilidad de lloviznas en sectores del oeste y sur de la ciudad. El aumento coincide con condiciones oceánicas cálidas vinculadas al fenómeno El Niño costero, que también mantiene bajo alerta a varias regiones del norte de Perú.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipó que Lima Metropolitana podría registrar máximas de hasta 32 °C (89,6 °F), aunque la combinación entre calor y humedad elevaría la percepción corporal por encima de ese valor. Las horas de mayor exposición se concentrarían entre las 11:00 y las 16:00, cuando la radiación ultravioleta y el brillo solar tendrán mayor incidencia.

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El calor no quedará limitado al mediodía. Las madrugadas ya muestran registros inusuales en varios puntos de la capital, una situación que reduce el alivio térmico habitual de la noche y puede afectar el descanso de los habitantes. En Lima Oeste, los termómetros marcaron 25 °C (77 °F) durante la madrugada, frente a los 16 °C (60,8 °F) o 17 °C (62,6 °F) que suelen presentarse en esta época.

Un reporte periodístico de TVPerú Noticias desde la sede de Senamhi en Jesús María aborda los pronósticos climáticos en el contexto de El Niño costero. Durante la cobertura, el meteorólogo Erickson Rojas explica en pantallas informativas el calentamiento de la temperatura superficial del mar, la proyección de lluvias intensas y valores térmicos que alcanzarían hasta los 34 grados en Lima, junto con recomendaciones para protegerse de la radiación solar.

Las noches cálidas podrían mantenerse mientras persista el calentamiento del mar

La duración de las madrugadas calurosas dependerá de la evolución de las condiciones del océano frente a la costa peruana. El calor acumulado en el mar aporta humedad a la atmósfera y limita el descenso de la temperatura durante la noche. En ese contexto, los registros elevados pueden mantenerse mientras continúen las anomalías térmicas marinas asociadas al evento costero.

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Una transmisión informativa presenta los datos del Senamhi sobre las altas temperaturas y la sensación térmica previstas en Lima Metropolitana ante el fenómeno El Niño.

La temperatura superficial del mar presenta valores entre cinco y seis grados por encima de lo habitual, con registros próximos a 28 °C (82,4 °F). Esa diferencia favorece la evaporación y eleva la cantidad de vapor de agua disponible sobre la franja costera. En Lima, este proceso se traduce en un ambiente más húmedo, noches cálidas y una sensación térmica superior a la temperatura que informan las estaciones meteorológicas.

Un reporte televisivo presenta el monitoreo meteorológico del Senamhi sobre el incremento de la temperatura y la sensación térmica en Lima ante el fenómeno El Niño.

Las estaciones de Lima Norte y La Molina también reflejaron el incremento. La primera alcanzó 33 °C (91,4 °F) y la segunda llegó a 32 °C (89,6 °F) durante la jornada. Estos datos anticipan días con temperaturas altas, aunque la nubosidad matinal podría persistir antes de que el sol gane presencia entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

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Un reporte meteorológico televisado difunde las mediciones del Senamhi y la proyección de sensación térmica para diversos distritos de Lima.

El comportamiento previsto para la capital combina cielos cubiertos al amanecer con intervalos de brillo solar. La humedad puede dar paso a lloviznas en la mañana, sobre todo en los sectores cercanos al litoral y en distritos del sur. Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurín aparecen entre las zonas con mayor probabilidad de recibir precipitaciones de intensidad ligera a moderada.

Lima podría alternar calor intenso, nubosidad y lloviznas matinales

Las lloviznas no implican necesariamente un descenso sostenido de la temperatura. Por el contrario, la humedad que acompaña a las precipitaciones puede incrementar la incomodidad térmica durante el día. Cuando el aire contiene más vapor de agua, el cuerpo pierde calor con mayor dificultad a través de la transpiración, por lo que una temperatura de 32 °C puede sentirse como 35 °C (95 °F).

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Un informativo televisivo presenta el pronóstico del Senamhi sobre lluvias y altas sensaciones térmicas en Lima por el fenómeno El Niño.

El Senamhi prevé que la zona central de Lima, que abarca buena parte de Lima Metropolitana, se mantenga entre las áreas con temperaturas más elevadas. La población deberá considerar que el pico de calor puede coincidir con momentos de cielo parcialmente despejado, aun después de mañanas con neblina o cobertura nubosa. La variación del tiempo dentro de una misma jornada exige atención a los reportes oficiales.

Un reporte televisivo de TVPerú Noticias informa sobre el pronóstico del Senamhi de lluvias intensas y una sensación térmica de 34 grados Celsius en Lima por el fenómeno El Niño.

Enero, febrero y marzo suelen concentrar los valores más altos del verano en la costa peruana. Para Lima, el escenario de temperaturas diurnas entre 34 °C (93,2 °F) y 35 °C (95 °F) supondría registros fuera de los niveles habituales de la ciudad. La persistencia de aguas cálidas frente al litoral será uno de los factores que definirá la intensidad y duración de ese episodio.

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Un especialista del Senamhi informa en televisión sobre el pronóstico de lluvias y altas temperaturas para Lima asociadas al fenómeno El Niño costero.

Ante esta situación, las recomendaciones apuntan a reducir la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, beber agua de forma frecuente y utilizar bloqueador solar, gorro o sombrilla. También conviene prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden presentar mayores dificultades frente a las altas temperaturas y la deshidratación.

El norte de Perú mantiene una alerta roja por calor y lluvias intensas

Mientras Lima enfrenta noches más cálidas y una sensación térmica elevada, el norte de Perú atraviesa un escenario de mayor riesgo por la combinación de calor y precipitaciones. El Senamhi emitió un aviso de nivel rojo para zonas de Piura, Tumbes y parte de Lambayeque, donde las temperaturas podrían alcanzar los 37 °C (98,6 °F).

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Un mapa meteorológico proyecta el impacto de El Niño sobre las temperaturas oceánicas y la cizalladura del viento en el océano Pacífico y el mar Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias más intensas se concentrarían en Tumbes, Piura, Sullana y Morropón. El pronóstico indica que las precipitaciones podrían continuar, al menos, hasta el 26 de noviembre, con acumulados superiores a 90 milímetros. Ese volumen puede generar activación de quebradas, desbordes localizados, inundaciones urbanas y afectaciones en vías de comunicación, especialmente en áreas vulnerables.

Los reportes oficiales confirman un panorama contrastante para Colombia, pues departamentos del interior padecerán un notable déficit hídrico junto a altas temperaturas, mientras el sur experimentará precipitaciones por encima de los promedios normales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de temperaturas altas en el norte eleva la capacidad de la atmósfera para retener humedad. Cuando ese aire cargado de vapor asciende y se enfría, favorece la formación de nubes de gran desarrollo y lluvias más frecuentes. El calentamiento del mar aporta el combustible de ese proceso, que puede alternar periodos de sol intenso con precipitaciones de fuerte intensidad.

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Un transeúnte camina bajo el sol en una avenida de Lima durante una jornada con temperaturas elevadas provocadas por el fenómeno de El Niño costero.

Las autoridades meteorológicas mantienen el llamado a revisar los avisos vigentes y adoptar medidas preventivas según cada zona. En Lima, el foco estará puesto en el calor nocturno, la radiación y las lloviznas matinales; en la costa norte, la prioridad será seguir la evolución de las lluvias y las temperaturas extremas durante los próximos días.