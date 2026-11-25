Un empleado suministra gasolina a un vehículo en una estación de servicio de Repsol durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores de Lima pueden encontrar este miércoles diferencias de hasta S/ 7,60 por galón entre establecimientos, de acuerdo con los valores declarados en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La distancia de precios comprende gasoholes, diésel B5 S-50 UV, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La plataforma permite buscar estaciones de servicio por departamento, provincia y distrito. Cada ficha consigna los combustibles que comercializa el establecimiento, el precio declarado, la hora de actualización y, en algunos casos, una referencia sobre la disponibilidad del producto.

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Los importes tienen carácter referencial y pueden modificarse durante el día. Antes de cargar combustible, los usuarios deben verificar que el precio del surtidor coincida con el registrado en la plataforma y confirmar que el grifo tenga existencias del producto requerido.

Varios automóviles reciben combustible junto a los surtidores de una estación de servicio iluminada mientras transcurre el tránsito nocturno en la avenida adyacente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho concentraron los precios más bajos de gasohol regular

El gasohol regular se ofreció por debajo de S/ 20 por galón en varios puntos de la capital. El menor valor de los distritos revisados apareció en Comas, donde algunos establecimientos informaron una tarifa de S/ 18,56 por galón. En Lurigancho, el mínimo fue de S/ 18,79.

Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su teléfono móvil junto a su automóvil antes de abastecerse en una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rangos declarados para este combustible fueron los siguientes:

Comas: entre S/ 18,56 y S/ 23,49 por galón.

Lurigancho: entre S/ 18,79 y S/ 22,76.

Breña: entre S/ 19,15 y S/ 21,99.

San Juan de Lurigancho: entre S/ 19,39 y S/ 23,99.

Ancón: entre S/ 20 y S/ 22,99.

La diferencia entre el menor importe de Comas y el máximo declarado en San Juan de Lurigancho alcanza S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con un tanque de 12 galones, la distancia puede representar S/ 65,16 por una carga completa, siempre que el viaje hacia el establecimiento más barato no incremente de forma considerable el gasto de combustible.

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Un mapa de Lima Metropolitana ilustra las variaciones en las tarifas de combustible entre distritos junto a referencias de la plataforma Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium y el diésel registraron las mayores brechas en Lima

El gasohol premium mostró la mayor distancia entre los combustibles líquidos considerados. El menor precio se ubicó en Ate, con S/ 20,39 por galón, mientras que el máximo apareció en La Molina, con S/ 27,99. La diferencia entre ambos extremos llegó a S/ 7,60 por galón.

El repostaje de diésel junto al cálculo de rutas y gastos ilustra la gestión de los costos operativos diarios para los vehículos de transporte urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos fueron los rangos declarados en los principales distritos consultados:

Ate: entre S/ 20,39 y S/ 26,99 por galón.

Villa El Salvador: entre S/ 20,79 y S/ 24,25.

Jesús María: entre S/ 20,79 y S/ 24,99.

Chorrillos: entre S/ 21,48 y S/ 26,99.

El Agustino: entre S/ 21,49 y S/ 26,99.

La Molina: entre S/ 21,99 y S/ 27,99.

El diésel B5 S-50 UV también presentó una diferencia relevante. El menor monto entre los distritos considerados fue de S/ 23,89 por galón en San Juan de Lurigancho, mientras que Ancón registró un máximo de S/ 30,36. Una unidad que requiere 15 galones puede pagar S/ 97,05 adicionales si carga en el punto más caro de ese grupo.

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Una boquilla de combustible descansa en el soporte del surtidor frente a una pantalla digital que marca el importe total, los litros y el precio unitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cusco, Moquegua y Tumbes exigen una revisión por estación antes de cargar

Los precios fuera de Lima también dependen del distrito, la ubicación de cada grifo, los costos de transporte y el volumen de ventas. En Cusco, Moquegua y Tumbes, la consulta debe realizarse establecimiento por establecimiento, ya que un promedio regional puede ocultar diferencias relevantes entre zonas urbanas, carreteras y localidades periféricas.

Para la publicación, los montos deben actualizarse el miércoles 25 de noviembre directamente en Facilito. La nota puede incluir este bloque una vez que la plataforma arroje los valores vigentes:

Cusco: gasohol regular, gasohol premium, diésel B5 S-50 UV, GLP vehicular y GNV, según distrito y establecimiento.

Moquegua: gasohol regular, gasohol premium, diésel B5 S-50 UV y GLP vehicular, según disponibilidad declarada.

Tumbes: gasohol regular, gasohol premium, diésel B5 S-50 UV y GLP vehicular, según los precios registrados en cada estación.

El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón, por lo que sus precios no permiten una comparación directa con los del diésel o los gasoholes. El GNV puede ser una alternativa para vehículos de uso intensivo, aunque la conversión exige una evaluación técnica y el conductor debe considerar la disponibilidad de puntos de carga en sus rutas habituales.

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Una persona compara los precios de combustibles en los distritos de Lima con un mapa físico y una aplicación digital inspirada en la plataforma Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el vehículo en condiciones puede reducir el consumo de gasolina

Buscar el grifo más barato no siempre implica un ahorro. Recorrer varios kilómetros para cargar combustible a una tarifa menor puede aumentar el consumo y absorber la diferencia de precio. La comparación resulta más útil cuando la estación se encuentra cerca de la ruta habitual o de un desplazamiento ya previsto.

04/10/2023 Conductor con la app de Shopopop en el móvil POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SHOPOPOP

Entre las medidas para reducir el gasto figura mantener la presión correcta de los neumáticos, retirar peso innecesario y evitar aceleraciones o frenadas bruscas. También conviene revisar filtros, bujías, inyectores y otros componentes que influyen en el rendimiento del motor.

Tres boquillas de combustible ilustran las alternativas de abastecimiento junto a una tableta con el mapa de estaciones de servicio de Lima de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio final de los combustibles en Perú depende de la cotización internacional del petróleo, la importación, el transporte, el almacenamiento, la distribución, los impuestos y los márgenes comerciales. El Ministerio de Energía y Minas declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas con el abastecimiento nacional hasta por ocho meses, como medida preventiva ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño 2026-2027. La disposición no confirma una escasez generalizada, pero habilita evaluaciones y acciones temporales para preservar el suministro.

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