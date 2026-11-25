Los conductores de Lima pueden encontrar este miércoles diferencias de hasta S/ 7,60 por galón entre establecimientos, de acuerdo con los valores declarados en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La distancia de precios comprende gasoholes, diésel B5 S-50 UV, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP).
La plataforma permite buscar estaciones de servicio por departamento, provincia y distrito. Cada ficha consigna los combustibles que comercializa el establecimiento, el precio declarado, la hora de actualización y, en algunos casos, una referencia sobre la disponibilidad del producto.
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Los importes tienen carácter referencial y pueden modificarse durante el día. Antes de cargar combustible, los usuarios deben verificar que el precio del surtidor coincida con el registrado en la plataforma y confirmar que el grifo tenga existencias del producto requerido.
Comas y Lurigancho concentraron los precios más bajos de gasohol regular
El gasohol regular se ofreció por debajo de S/ 20 por galón en varios puntos de la capital. El menor valor de los distritos revisados apareció en Comas, donde algunos establecimientos informaron una tarifa de S/ 18,56 por galón. En Lurigancho, el mínimo fue de S/ 18,79.
Los rangos declarados para este combustible fueron los siguientes:
- Comas: entre S/ 18,56 y S/ 23,49 por galón.
- Lurigancho: entre S/ 18,79 y S/ 22,76.
- Breña: entre S/ 19,15 y S/ 21,99.
- San Juan de Lurigancho: entre S/ 19,39 y S/ 23,99.
- Ancón: entre S/ 20 y S/ 22,99.
La diferencia entre el menor importe de Comas y el máximo declarado en San Juan de Lurigancho alcanza S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con un tanque de 12 galones, la distancia puede representar S/ 65,16 por una carga completa, siempre que el viaje hacia el establecimiento más barato no incremente de forma considerable el gasto de combustible.
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El gasohol premium y el diésel registraron las mayores brechas en Lima
El gasohol premium mostró la mayor distancia entre los combustibles líquidos considerados. El menor precio se ubicó en Ate, con S/ 20,39 por galón, mientras que el máximo apareció en La Molina, con S/ 27,99. La diferencia entre ambos extremos llegó a S/ 7,60 por galón.
Estos fueron los rangos declarados en los principales distritos consultados:
- Ate: entre S/ 20,39 y S/ 26,99 por galón.
- Villa El Salvador: entre S/ 20,79 y S/ 24,25.
- Jesús María: entre S/ 20,79 y S/ 24,99.
- Chorrillos: entre S/ 21,48 y S/ 26,99.
- El Agustino: entre S/ 21,49 y S/ 26,99.
- La Molina: entre S/ 21,99 y S/ 27,99.
El diésel B5 S-50 UV también presentó una diferencia relevante. El menor monto entre los distritos considerados fue de S/ 23,89 por galón en San Juan de Lurigancho, mientras que Ancón registró un máximo de S/ 30,36. Una unidad que requiere 15 galones puede pagar S/ 97,05 adicionales si carga en el punto más caro de ese grupo.
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Cusco, Moquegua y Tumbes exigen una revisión por estación antes de cargar
Los precios fuera de Lima también dependen del distrito, la ubicación de cada grifo, los costos de transporte y el volumen de ventas. En Cusco, Moquegua y Tumbes, la consulta debe realizarse establecimiento por establecimiento, ya que un promedio regional puede ocultar diferencias relevantes entre zonas urbanas, carreteras y localidades periféricas.
Para la publicación, los montos deben actualizarse el miércoles 25 de noviembre directamente en Facilito. La nota puede incluir este bloque una vez que la plataforma arroje los valores vigentes:
- Cusco: gasohol regular, gasohol premium, diésel B5 S-50 UV, GLP vehicular y GNV, según distrito y establecimiento.
- Moquegua: gasohol regular, gasohol premium, diésel B5 S-50 UV y GLP vehicular, según disponibilidad declarada.
- Tumbes: gasohol regular, gasohol premium, diésel B5 S-50 UV y GLP vehicular, según los precios registrados en cada estación.
El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón, por lo que sus precios no permiten una comparación directa con los del diésel o los gasoholes. El GNV puede ser una alternativa para vehículos de uso intensivo, aunque la conversión exige una evaluación técnica y el conductor debe considerar la disponibilidad de puntos de carga en sus rutas habituales.
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Mantener el vehículo en condiciones puede reducir el consumo de gasolina
Buscar el grifo más barato no siempre implica un ahorro. Recorrer varios kilómetros para cargar combustible a una tarifa menor puede aumentar el consumo y absorber la diferencia de precio. La comparación resulta más útil cuando la estación se encuentra cerca de la ruta habitual o de un desplazamiento ya previsto.
Entre las medidas para reducir el gasto figura mantener la presión correcta de los neumáticos, retirar peso innecesario y evitar aceleraciones o frenadas bruscas. También conviene revisar filtros, bujías, inyectores y otros componentes que influyen en el rendimiento del motor.
El precio final de los combustibles en Perú depende de la cotización internacional del petróleo, la importación, el transporte, el almacenamiento, la distribución, los impuestos y los márgenes comerciales. El Ministerio de Energía y Minas declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas con el abastecimiento nacional hasta por ocho meses, como medida preventiva ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño 2026-2027. La disposición no confirma una escasez generalizada, pero habilita evaluaciones y acciones temporales para preservar el suministro.
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