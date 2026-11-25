Cálidda. El plan oficial establece la meta de conectar a 201.411 usuarios residenciales en un plazo máximo de 114 meses.

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la Novena Adenda al contrato de concesión de distribución de gas natural de Cálidda, que amplía su área de operación hacia siete departamentos y extiende el plazo contractual hasta 2043. La medida fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N° 497-2026-MINEM/DM.

La modificación alcanza a Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, que se incorporarán al ámbito de la concesión que Cálidda opera desde 2002 para el suministro de gas natural por redes de ductos en Lima y Callao.

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La adenda contempla un esquema de abastecimiento mixto. El servicio podrá llegar mediante ductos de transporte y también a través de transporte virtual con Gas Natural Licuefactado (GNL), una modalidad prevista para atender localidades que no cuentan con conexión directa a la red principal.

El monto comprometido es de USD 590 millones, según declaró Martín Mejía del Carpio, director de Cálidda, en una entrevista con Infobae Perú.

El plan inicial prevé más de 201 mil conexiones residenciales

La empresa asumió el compromiso inicial de conectar 201.411 consumidores residenciales en las nuevas zonas de concesión. El plazo para cumplir esa meta será de hasta 114 meses, según los términos aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.

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El proyecto incluirá la construcción de al menos 3.738,9 kilómetros de redes de distribución. La infraestructura tendrá capacidad para atender a 300.613 consumidores potenciales en las localidades contempladas en la modificación contractual.

La empresa informó que amplió el monto previsto para el proyecto de masificación de gas natural en siete regiones, luego de los requerimientos planteados por el Ministerio de Energía y Minas. | Carlos Diaz - Infobae Perú

Cálidda había solicitado la ampliación de la concesión el 9 de noviembre de 2023. La propuesta fue actualizada en julio y diciembre de 2024, así como en marzo de 2025. En julio de ese año, la compañía elevó su compromiso inicial de conexiones residenciales hasta las 201.411 previstas en la adenda.

En abril de 2026, la empresa también remitió una actualización del polígono de intervención para la localidad de Padre Abad, en Ucayali. Ese ajuste quedó incorporado en la propuesta evaluada por las entidades del Estado.

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La concesión de Cálidda se extenderá hasta 2043

La resolución autoriza una ampliación de 10 años en el plazo de la concesión, que pasará de finalizar en 2033 a mantenerse vigente hasta 2043. El MINEM señaló que la decisión responde al procedimiento aplicable para modificaciones de contratos bajo asociaciones público-privadas.

La evaluación incluyó la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Cálidda proyecta que el servicio de gas natural resultará un 55% más económico que el gas licuado de petróleo y un 70 por ciento menor al diésel.

La etapa de evaluación conjunta concluyó el 29 de mayo de 2026. Luego, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) presentó los informes técnicos y económicos para sustentar la conveniencia de la modificación, incluida la ampliación del plazo.

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El MEF emitió su opinión previa favorable el 9 de noviembre de 2026. Ese pronunciamiento era necesario debido a que la adenda regula aspectos que están bajo competencia de esa cartera, de acuerdo con el reglamento de la Ley N° 32441, que regula la promoción de inversión privada mediante asociaciones público-privadas.

La Dirección General de Hidrocarburos concluyó que la adenda es viable desde los puntos de vista técnico, económico y legal. La Oficina General de Asesoría Jurídica del MINEM también respaldó la emisión de la resolución que aprueba el acuerdo.

Cálidda superó obsercaciones del Osinergmin e incrementa la inversión comprometida

En un inicio, Osinergmin formuló observaciones no vinculantes a la Novena Adenda, entre ellas una estimación de USD 1.832 millones de utilidad operativa adicional para Cálidda por la extensión de la concesión hasta 2043, además de reparos sobre tarifas, activos y metas de cobertura.

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Durante la evaluación estatal, la propuesta fue modificada cuatro veces: la inversión aumentó de alrededor de USD 300 millones a USD 590 millones, las plantas de regasificación pasaron a formar parte de los activos de distribución y el plazo de ejecución se redujo de 11 a 10 años.

El ministro Guillermo Shinno señaló que el contrato estipula penalidades económicas y la rescisión total de la concesión ante eventuales incumplimientos.

La licitación estatal previa para el proyecto Siete Regiones estuvo abierta durante ocho años y tenía una meta de 113.500 conexiones domiciliarias. En tanto, el Gobierno espera que las obras puedan iniciarse el próximo año, según el ministro Guillermo Shinno.

Cálidda, por su parte, proyecta que el gas natural tenga una tarifa equivalente a la de Lima; estima que sería 55% menor que el gas licuado de petróleo y 70% inferior al diésel en esas regiones. Estas cifras corresponden a estimaciones de Cálidda.

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El MINEM autorizará la firma de la escritura pública

Tan solo en la víspera, el ministro Guillermo Shinno había comparecido ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso para defender la adenda y señalar que el contrato contemplará penalidades económicas si Cálidda incumple las metas de conexiones, además de la posibilidad de resolver toda la concesión, incluida la de Lima y Callao.

La aprobación de la adenda, que busca recuperar mediante tramos en su mayoría virtuales —por camión— el fenecido proyecto Siete Regiones, había sido una demanda de los gobiernos regionales del sur, que reclamaban una definición luego de años de intentos fallidos.

El siguiente paso será la suscripción de la minuta y la escritura pública entre Cálidda y el Estado peruano, documentos que formalizarán la Novena Adenda. El trámite coincide con la realización de CADE Ejecutivos 2026 en Urubamba, Cusco, que reúne hasta el 26 de noviembre a autoridades y representantes del sector privado.

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