Martín Vizcarra es ingresado a UCI por aparente problema cardiaco

Martín Vizcarra en la audiencia de hoy 20 de agosto de 2026.

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El expresidente Martín Vizcarra fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Ate tras presentar una aparente complicación cardíaca mientras recibía atención médica por un cólico renal, informó su abogado defensor, Alejandro Salas.

Vizcarra ingresó al Hospital de Ate por un cólico renal y fue derivado inicialmente al área de trauma shock del centro de salud. Durante esa atención, el personal médico detectó señales de una complicación en su corazón, lo que motivó el traslado inmediato a terapia intensiva.

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“El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia al hospital de Ate tras presentar un cuadro de cólico renal. Ingresó al área de Trauma Shock, pero durante su atención se habría presentado una complicación cardíaca que motivó su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos”, escribió Salas en su cuenta de X.

El abogado, que asumió la defensa legal del exmandatario en la apelación de su condena por el caso Lomas de Ilo, indicó que recibió el encargo de informar a la opinión pública sobre la situación de salud de su cliente. De acuerdo con el comunicado, Vizcarra permanece internado en la UCI bajo atención médica especializada.

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Martín Vizcarra

Como se recuerda, el exmandatario cumple una condena de 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho, en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, y permanece recluido en el penal de Barbadillo, también ubicado en Ate, desde noviembre de 2025.

La emergencia de este martes no es la primera que enfrenta el expresidente en los últimos meses. En agosto, Vizcarra había sido trasladado desde el penal hacia un centro de salud por problemas renales, según confirmó en ese momento su abogado Erwin Siccha. El propio exmandatario explicó entonces que uno de sus riñones funciona al 10% de su capacidad, por lo que requiere controles médicos periódicos. Según reportes de medios locales, se trata de al menos la séptima vez en el último año que Vizcarra requiere atención médica de emergencia vinculada a esta condición.

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La condena de Martín Vizcarra

Martín Vizcarra fue condenado el 26 de noviembre de 2025 a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio, en relación con hechos ocurridos cuando era gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta, determinó que el exmandatario recibió sobornos por 2,3 millones de soles de las constructoras Obrainsa e ICCGSA en dos proyectos distintos.

Por el caso Lomas de Ilo, el tribunal considerado probado que Vizcarra exigió el 2% del contrato de 80,9 millones de soles del proyecto de irrigación y recibió un millón de soles en pagos fraccionados, además del alquiler de una avioneta. Esta parte de la sentencia le costó seis años de cárcel. Por el caso Hospital de Moquegua, el juzgado dio por acreditado que condicionó la firma del contrato a una coima de 1,3 millones de soles pagada mediante una empresa simulada, lo que sumó ocho años más.

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La condena incluyó nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil de 2.336.000 soles. La pena se ejecutó de forma inmediata y, de confirmarse en segunda instancia, se extendería hasta 2039. La defensa apeló el fallo ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.