¿Y el noveno retiro? AFP lograron sus segundas mejores ganancias en 17 años: así les fue a los fondos de pensiones

La cartera administrada por el sistema previsional alcanzó los S/ 125,5 mil millones hasta agosto.

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Las AFP acumularon utilidades netas por S/ 354,3 millones entre enero y agosto de 2026, el segundo mejor resultado para ese periodo en los últimos 17 años, de acuerdo con un análisis del especialista en finanzas César Antúnez, basado en información de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

El registro quedó a S/ 1 millón del máximo alcanzado en el mismo periodo de 2021, cuando las ganancias netas del sistema llegaron a S/ 355,3 millones.

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Las utilidades corresponden a los resultados de las administradoras como empresas y no deben confundirse con la rentabilidad obtenida por los afiliados en sus cuentas individuales de capitalización.

Habitat lideró el rendimiento anual del Fondo Tipo 3

En el desempeño de los fondos previsionales, el Fondo Tipo 3 de AFP Habitat fue el de mayor rentabilidad en los últimos 12 meses. Alcanzó una ganancia nominal anual de 35,6% y una rentabilidad real de 29,9%, una vez descontado el efecto de la inflación.

El Fondo Tipo 3 es la opción de mayor riesgo dentro del Sistema Privado de Pensiones. Mantiene una mayor exposición a instrumentos de renta variable, como acciones, por lo que puede beneficiarse más de las subidas de los mercados, pero también enfrentar caídas más pronunciadas en periodos de volatilidad.

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La rentabilidad no es igual para todos los afiliados. Depende del tipo de fondo elegido, de la administradora y del momento en que se realicen los aportes. Un resultado alto en un año tampoco garantiza que se repita en los siguientes periodos.

El Fondo Tipo 3 de AFP Habitat obtuvo una rentabilidad nominal anual del 35,6% en los últimos doce meses. REUTERS/José Luis González

Cada fondo tiene un nivel de riesgo y un horizonte distinto

Los fondos de AFP se dividen en cuatro categorías. El Fondo 0 es el más conservador y está dirigido a afiliados próximos a jubilarse. El Fondo 1 mantiene una estrategia prudente; el Fondo 2 tiene un perfil mixto, y el Fondo 3 busca una mayor rentabilidad en el largo plazo mediante una exposición más elevada a inversiones variables.

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Por ese motivo, antes de pedir un cambio de fondo, los afiliados deben evaluar su edad, el tiempo que falta para su jubilación, la estabilidad de sus ingresos y su capacidad para afrontar reducciones temporales en el valor de su cuenta.

El análisis de Antúnez señala que, en horizontes de cinco y 10 años, Habitat también muestra los mayores retornos en los Fondos Tipo 1, 2 y 3. A 10 años, sus rentabilidades reales anuales oscilan entre 2,19% y 6,66%, mientras que las nominales se ubican entre 6,56% y 10,31%.

El alza en las cotizaciones del cobre y el oro impulsó el valor de los activos financieros de las pensiones.

Las inversiones de las AFP superaron los S/ 125 mil millones

La cartera administrada por las AFP alcanzó S/ 125,5 mil millones hasta agosto, con un crecimiento interanual de 5,9%. Del total, el 51,6% se encontraba invertido en el mercado local y el 48,4% en el exterior.

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El aumento en la valorización de los portafolios estuvo asociado al desempeño de los mercados financieros. La subida de los metales, entre ellos el cobre y el oro, favoreció a activos locales e internacionales vinculados con minería, renta variable y materias primas.

AFP Integra lideró las utilidades netas del sistema, con S/ 105,5 millones y un incremento interanual de 24,2%. En eficiencia operativa, Profuturo registró el mayor margen, con 48,7%, y el margen neto más alto, con 48,1%. Habitat, en tanto, alcanzó una rentabilidad patrimonial de 39,7%.

Los fondos de jubilación se organizan en cuatro categorías según el nivel de riesgo y horizonte de inversión.

Un eventual noveno retiro vuelve al debate en el Congreso

Este crecimiento ocurre mientras en el Congreso peruano se debate la posibilidad de autorizar un noveno retiro de los fondos de AFP. La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, presentó el 18 de setiembre una iniciativa que plantea permitir desembolsos voluntarios y progresivos ante eventuales dificultades económicas asociadas con el fenómeno El Niño.

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La propuesta aún no fija un monto máximo, no ha sido aprobada y no habilita por ahora ningún nuevo desembolso. El Ministerio de Trabajo pidió que el proyecto sea evaluado con estudios actualizados sobre sus efectos. La iniciativa deberá pasar por comisiones, las cámaras legislativas y el Poder Ejecutivo antes de convertirse en ley.