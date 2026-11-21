El Presupuesto público 2027 sostendrá las intervenciones del Estado frente a El Niño y los servicios públicos en general. - Crédito Andina

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Presupuesto aprobado. El Pleno del Congreso de la República validó el texto sustitutorio de la Proposición Legislativa 00002-2026-2031-CR, correspondiente a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, por un monto total de S/ 266.506 millones 316 mil 735, que servirán para el funcionamiento del Estado, los proyectos de inversión en los tres niveles de gobierno y atender las principales demandas del país.

Así, la votación de parte de la Cámara de Diputados fue con 71 votos a favor, 32 en contra y 12 abstenciones. En tanto, desde el Senado votaron a favor 36 parlamentarios, 14 en contra y 3 abstenciones. Como se ve, hubo poca oposición contra la propuesta del Ejecutivo.

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Entre varios temas, la ley faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar modificaciones presupuestarias durante el 2027 para atender intervenciones estratégicas, las cuales abarcan la reactivación económica mediante inversiones y mantenimiento, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, el desarrollo de las Elecciones Municipales Complementarias 2027, y la organización de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

El Congreso aprobó el Presupuesto público luego de horas de debate. - Crédito Congreso

Los montos del Presupuesto Público

De acuerdo con lo aprobado, los créditos presupuestarios máximos se distribuyen así en los tres niveles de gobierno:

Al gobierno nacional le corresponden S/165.604 milllones 542 mil 258, destinados a gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda

Las instancias descentralizadas contarán con S/58.832 millones 594 mil 934 para los gobiernos regionales

Y S/42.069 millones 179 mil 543 para los gobiernos locales.

Por otro lado, en el ámbito social y de gestión por resultados, la norma asegura un financiamiento de hasta S/3.657 millones 822 mil 277 para las acciones vinculadas al Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano (PPOR DIT).

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En lo que respecta al régimen CAS, durante el 2024 se registró un total de 373.233 trabajadores. Foto: Andina

También se destina más de S/578,9 millones en conjunto para la reducción de la violencia contra la mujer (S/559,2 millones para entidades del gobierno nacional y S/19,7 millones para gobiernos regionales y locales), monto que incluye S/291,5 millones específicos para fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ).

Aumentos para el sector público

De igual manera, en materia laboral, se autoriza al MEF a aprobar incrementos mensuales a partir del 1 de enero de 2027 para los servidores de los regímenes 276, 728, CAS (Decreto Legislativo 1057), Servicio Civil (Ley 30057), guardaparques y personal penitenciario. Como se recuerda, esto se logró por medio del proceso de Negociación colectiva este año.

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De igual modo, se ratifica el otorgamiento de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad de hasta S/300 y una bonificación por escolaridad de hasta S/400.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ofrece declaraciones a los medios de comunicación desde Palacio de Gobierno durante una conferencia de prensa transmitida en vivo. Los periodistas presentes realizan consultas sobre las acciones presupuestales y las medidas de prevención implementadas frente al Fenómeno El Niño en diversas regiones del país.

Pero, finalmente, para garantizar la disciplina fiscal, el texto mantiene medidas estrictas de austeridad en el gasto público. Entre ellas destacan la prohibición del pago de horas extras en las entidades estatales, un tope mensual de S/120 por equipo en servicios de telefonía móvil, restricciones para la compra de vehículos automotores —salvo para intervenciones específicas o renovación de unidades con más de diez años de antigüedad— y límites máximos para las contrataciones bajo la modalidad CAS.

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“Lo hicimos con el debido rigor técnico y responsabilidad fiscal, dentro del marco presupuestario y constitucional vigente. Producto de este análisis, se han publicado en el portal del Congreso los textos sustitutorios de las tres leyes. Estos textos recogen los aportes de la representación nacional. Las modificaciones respetan el equilibrio presupuestario, así como los límites que la Constitución fija en la iniciativa del gasto. Además de ello, también se han publicado todos los anexos estadísticos”, destacó el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República del Congreso del Perú, José Arista (Fuerza Popular).

Así, también reveló que el texto sustitutorio se llegó luego de evaluar conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas cada una de las propuestas formuladas en el debate.

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