En Lima, recorrer 10 kilómetros toma casi 35 minutos en promedio y más de 51 durante la hora punta, según el TomTom Traffic Index 2025, lo que convierte la ubicación en un factor clave al elegir vivienda. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

En Lima, los desplazamientos diarios son un factor al elegir dónde vivir. Según el TomTom Traffic Index 2025, recorrer 10 kilómetros en la capital toma 34 minutos y 53 segundos en promedio. Durante la hora punta de la tarde, el trayecto puede alcanzar 51 minutos y 17 segundos, lo que refuerza el interés por residir cerca de servicios, comercios y centros de trabajo.

En paralelo, el mercado inmobiliario de Lima Este registra un mayor movimiento. Entre enero y septiembre de 2026, la venta de viviendas nuevas aumentó 49%, al pasar de 536 a 800 unidades, según el reporte Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP). Las cifras muestran el avance de las operaciones en una zona con distintas alternativas de vivienda.

PUBLICIDAD

Las ventas avanzan en Lima Este

El resultado acumulado representa 264 unidades más que en el mismo periodo de 2025. El dinamismo también se observó en agosto, cuando se vendieron 82 departamentos, frente a los 61 registrados en ese mes del año anterior. La diferencia significó un crecimiento interanual de 34,4%.

Santa Anita concentró la mayor cantidad de operaciones durante agosto, con 38 unidades comercializadas. Estas representaron el 46,3% de las ventas de Lima Este en ese mes. El distrito también destacó por la disponibilidad de inmuebles nuevos, en un periodo en que la oferta de la zona alcanzó más de un millar de departamentos.

PUBLICIDAD

En agosto, Santa Anita lideró las ventas de Lima Este con 38 departamentos, equivalentes al 46,3% del total de la zona, y destacó por su amplia oferta de inmuebles nuevos. Foto: El Peruano

Oferta de departamentos y precios

Al cierre de agosto, Lima Este tenía 1.072 departamentos disponibles en 18 proyectos activos. Santa Anita reunía el 48,9% del inventario, casi la mitad del total. El precio promedio se situó en S/ 4.114 por metro cuadrado y la oferta se concentró principalmente en viviendas de dos y tres dormitorios, con áreas de entre 50 y 70 metros cuadrados. Este valor corresponde al corte de agosto y complementa el registro acumulado de ventas de enero a septiembre.

La composición del mercado coincide con las preferencias por espacios funcionales y metrajes eficientes. En Lima, los departamentos flat representan el 68% de las opciones preferidas por los compradores, mientras que los dúplex alcanzan el 19%. El reporte también identifica a las familias jóvenes y a los inversionistas entre los públicos para los que resulta atractiva la oferta de departamentos de dos y tres dormitorios.

PUBLICIDAD

Comportamiento por distrito

Otros distritos también mostraron variaciones en sus indicadores. En San Luis, el precio por metro cuadrado aumentó 5% interanual. En San Juan de Lurigancho, el avance fue de 2%, mientras que este distrito concentraba el 15,1% del stock disponible en Lima Este al cierre de agosto.

“El comportamiento de Lima Este refleja una búsqueda constante de viviendas con metrajes eficientes y precios accesibles. Santa Anita lidera la zona por volumen y rotación, pero también vemos oportunidades interesantes en distritos vecinos como San Luis y San Juan de Lurigancho”, señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP. La representante destacó así las diferencias entre los mercados distritales, tanto en ventas como en evolución de precios.

PUBLICIDAD

En agosto, Lima Este ofreció 1.072 departamentos, de los cuales Santa Anita concentró el 48,9%. El precio promedio fue de S/ 4.114 por metro cuadrado. Foto: Andina

Ubicación y conectividad

La ubicación también influye en la decisión de compra por el tiempo que requieren los traslados en la capital. Salamanca, en Ate, cuenta con conexión hacia distintos sectores de Lima, incluidos los centros empresariales de San Isidro y Miraflores. La cercanía a comercios y servicios integra los atributos que pueden considerar quienes buscan una vivienda en esta parte de la ciudad.

En Salamanca, In Urban, empresa asociada a CAPECO, culminó la construcción de Algarrobos, edificio multifamiliar ubicado en la urbanización Los Recaudadores. Tiene ocho pisos y ofrece departamentos flat y dúplex de uno, tres y cuatro dormitorios. El proyecto reúne distintas configuraciones habitacionales en una zona residencial de Lima Este.

PUBLICIDAD