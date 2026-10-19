Perú

Poder Judicial revisará prisión preventiva de Víctor Polay Campos por el caso Las Gardenias: audiencia fue programada para el 12 de noviembre

La medida fue impuesta en diciembre de 2025, en el marco del proceso penal por el ataque en el bar ‘Las Gardenias’

Víctor Polay Campos en medio de unos de sus juicios y detrás de él un policía que lo custodia.
- crédito Agencia Andina
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El Poder Judicial revisará el jueves 12 de noviembre la situación judicial de Víctor Polay Campos, exdirigente del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), para determinar si continúa bajo prisión preventiva por el caso ‘Las Gardenias’. La diligencia está prevista para las 9:00 a. m. y se desarrollará de manera virtual.

La evaluación estará a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que examinará si todavía existen razones para mantener la medida impuesta el 5 de diciembre de 2025. Según informó RPP Noticias, el juzgado convocó a las partes procesales para escuchar sus posiciones antes de resolver sobre la continuidad de esta restricción.

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El proceso penal se relaciona con el ataque ocurrido en mayo de 1989 en el bar ‘Las Gardenias’, en Tarapoto, región San Martín, donde se encontraban personas de la comunidad LGBTI. Por estos hechos y otros presuntos homicidios registrados hasta 1992, la Fiscalía solicita cadena perpetua para Polay y otros exdirigentes del MRTA.

Victor Polay Campos
El Poder Judicial dictaminó 18 meses de prisión preventiva para Victor Polay Campos fue Foto: Poder Judicial

PJ evaluará si Víctor Polay continúa bajo prisión preventiva por el caso Las Gardenias

La próxima audiencia permitirá al juzgado analizar si las circunstancias que llevaron a dictar la prisión preventiva contra Víctor Polay siguen justificando su aplicación. La medida se dictó en diciembre de 2025, en el marco de la investigación por los hechos atribuidos a integrantes del MRTA en el caso ‘Las Gardenias’.

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La sesión fue fijada para las 9:00 a. m. y se realizará por videoconferencia. Durante la diligencia, los representantes de las partes involucradas podrán exponer sus argumentos, que serán considerados por el órgano jurisdiccional al momento de tomar una decisión.

Para garantizar la participación de Polay, el juzgado dispuso coordinar con la Dirección del Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao su traslado a la sala de audiencias del recinto militar. Desde allí podrá intervenir en la sesión virtual, de acuerdo con las disposiciones judiciales comunicadas sobre el caso.

Los criterios que determinarán la continuidad de la medida contra Polay

La evaluación periódica de esta medida responde a las disposiciones legales que regulan su duración durante un proceso penal. El juzgado tomó como referencia la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional y el artículo 3 del Decreto Legislativo 1585, promulgado el 22 de noviembre de 2023.

Víctor Polay Campos, exlíder emerretista
Víctor Polay Campos, exlíder emerretista. Foto: TVPerú

Este marco contempla que los jueces examinen cada seis meses si se mantienen las condiciones que sustentaron la imposición de la prisión preventiva. La revisión permite determinar si corresponde conservar la medida durante el desarrollo del proceso o si existen razones para modificar la decisión inicial.

Por tanto, la audiencia de noviembre no determinará por sí misma la responsabilidad penal de Polay ni anticipará el resultado del juicio oral. El análisis estará centrado en la vigencia de la medida cautelar, a partir de las condiciones del caso y de los argumentos que presenten las partes.

Fiscalía solicita cadena perpetua por el caso Las Gardenias

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima pidió cadena perpetua para Víctor Polay y otros exdirigentes del MRTA por el ataque perpetrado en mayo de 1989 contra personas de la comunidad LGBTI que se encontraban en el bar ‘Las Gardenias’, en la ciudad de Tarapoto.

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El requerimiento fiscal también incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el periodo que determine la sentencia. La acusación comprende, además, otros presuntos homicidios cometidos hasta 1992, por los cuales los investigados afrontan el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con la información publicada por RPP Noticias, Polay se encuentra actualmente en juicio oral ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Sala Penal Nacional. En ese contexto, la revisión de noviembre constituye una etapa procesal específica, distinta del pronunciamiento que deberá emitir la justicia sobre los cargos formulados por el Ministerio Público.

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