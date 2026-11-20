Agentes de la Dircote realizan un allanamiento en dos inmuebles del barrio chino en Tarapoto. Se presume que la operación está relacionada con casos de apología al terrorismo. (Crédito: FB/@viatelevisionperu)

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La Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú detuvo en Tarapoto a dos familiares directos de la diputada Jacqueline Tapullima, de la bancada Juntos por el Perú. Se trata de David Eráclides Tapullima Upiachihua, primo de la legisladora, y de Polidoro Tapullima Upiachihua, su padre, ambos capturados en el marco de una investigación fiscal por los presuntos delitos de terrorismo y afiliación a organización terrorista.

El operativo, denominado “Centinela 2026”, se ejecutó el 19 de noviembre en Lima, Cusco y San Martín, bajo disposición del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento fiscal y ordenó la detención preliminar por 15 días de cinco personas vinculadas a una presunta organización terrorista.

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Agentes de la DIRCOTE y del Ministerio Público allanan un inmueble en Tarapoto en el marco de una investigación fiscal por presunta filiación terrorista. (Infobae Perú/Ministerio Público)

Dos detenidos en San Martín

Según registró una transmisión de Vía Televisión desde la zona, la intervención se concentró en dos inmuebles ubicados en el sector conocido como barrio chino, en la parte baja de la ciudad de Tarapoto. La diligencia policial, que superó las dos horas de duración, contó con un despliegue de más de diez efectivos y estrictas medidas de seguridad que restringieron el ingreso solo a residentes de la zona.

El Noveno Juzgado también autorizó el allanamiento, con descerraje, registro e incautación, de ambas viviendas, vinculadas a David y Polidoro Tapullima. Según confirmó el Ministerio Público a través de un comunicado, las detenciones y los registros en San Martín se realizaron de manera simultánea a las intervenciones practicadas en Lima y Cusco, donde fueron capturados Pedro Mosqueira, Brenda Mejía y Libia Arcila.

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David Tapullima Upiachihua realiza un gesto con el pulgar durante su postulación al Congreso por la organización política Juntos por el Perú. (FB/DAVIDTAPULLIMA.JP1)

Excandidato de Juntos por el Perú en 2021

Los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubican a David Tapullima como excandidato al Congreso por San Martín en 2021 por Juntos por el Perú. En el expediente fiscal, identificado como “Hecho 03”, la Fiscalía atribuye a David Tapullima y a otras nueve personas la presunta afiliación, integración o pertenencia a la organización terrorista investigada.

La investigación, a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo con Competencia a Nivel Nacional, también comprende a Pepín Alvarado, Luis Gordon, Luis Villar, Jeremy Legua, Alan Tentets y una persona identificada únicamente como “Tony”, cuya identidad se encuentra aún en proceso de determinación.

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Un afiche de campaña de 2021 presenta a Verónika Mendoza junto al excandidato al Congreso David Tapullima bajo la agrupación política Juntos por el Perú. (Difusión)

Caso de firma falsa de Jacqueline Tapullima

La diputada arrastra otro cuestionamiento desde mayo de 2026, cuando el Ministerio Público abrió una investigación en su contra por presuntos delitos de falsa declaración y contra la fe pública, sancionados con entre seis y ocho años de prisión. Una pericia grafotécnica de la PNP determinó que la firma consignada en su declaración jurada de postulación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no le pertenece, hallazgo al que se suma un examen dactiloscópico que descartó que la huella digital del mismo documento correspondiera a la parlamentaria.

Consultada por el programa Cuarto Poder, que reveló el caso, Tapullima evitó explicar cómo logró inscribirse si la firma y la huella no le correspondían, y respondió únicamente: “Haga su investigación”. La abogada penalista Romy Chang sostuvo que, al haber ocurrido la presunta falsificación antes de que asumiera funciones parlamentarias, la Fiscalía no requiere un antejuicio constitucional para continuar con la pesquisa.

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El informe de Cuarto Poder también revela que una abogada sin vínculo contractual habría realizado labores en el despacho de la parlamentaria

Congresistas de distintas bancadas pidieron que la Comisión de Ética del Congreso evalúe el caso, lo que convertiría a Tapullima en la tercera integrante de Juntos por el Perú sometida a ese procedimiento, tras Julián Pérez Mallqui y Catherine Palomino. Una eventual sentencia condenatoria podría derivar en su inhabilitación para ejercer cargos públicos.