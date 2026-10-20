Aniversario de ‘El Reventonazo de la Chola’, final de ‘Yo Soy’ y ‘JB Noticias’: ¿cuántos puntos de rating hicieron el sábado 17 de octubre?

‘El reventonazo de la Chola’, ‘JB Noticias’ y ‘Yo soy’.

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El Reventonazo de la Chola se ubicó como el programa de entretenimiento más visto de la televisión peruana el sábado 17 de octubre, al registrar 8,8 puntos de rating. El espacio conducido por Ernesto Pimentel superó a la final de Yo Soy, que obtuvo 7,7 puntos, y amplió la distancia frente a JB Noticias y El show de Edwin Sierra.

La emisión coincidió con la celebración por los 19 años del programa de América Televisión. La Chola Chabuca reunió a artistas, actores y músicos en una edición especial que le permitió conservar el liderazgo de la noche sabatina frente a la competencia de Latina y ATV.

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Según las cifras difundidas por La República, el resultado ubicó a El Reventonazo de la Chola por encima de la definición de Yo Soy, una de las apuestas de entretenimiento que concentró la atención durante el último fin de semana. La diferencia entre ambos espacios fue de 1,1 puntos.

El Reventonazo de la Chola celebró aniversario

La edición del sábado 17 de octubre tuvo un condimento especial para Ernesto Pimentel. El conductor celebró las 19 temporadas al aire de El Reventonazo de la Chola, formato que combina humor, entrevistas, música y números de variedades.

El programa obtuvo 8,8 puntos de rating y encabezó la medición entre los espacios de entretenimiento del fin de semana. El resultado se produjo en una jornada que reunió propuestas de competencia, comedia y espectáculos en la televisión abierta peruana.

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Para la fecha de aniversario, la producción convocó a Katia Condos, Gianella Neyra, Rebeca Escribens y Maricarmen Marín. También participaron Sonia Morales, el cantante panameño Gabino Pampini, Brunella Torpoco, Son Tentación, Orquesta Candela, Alma Bella y Los Ecos, entre otros invitados.

‘El reventonazo de la Chola’ estuvo de aniversario este sábado 17 de octubre.

La presencia de figuras de la música y la televisión formó parte de la celebración por los 19 años del espacio. El programa mantuvo su esquema habitual, con presentaciones musicales y segmentos orientados al público familiar.

Después de conocerse los resultados de audiencia, Pimentel agradeció la respuesta del público. “El último sábado hemos tenido una celebración especial por el 19 aniversario del Reventonazo y me siento agradecida por la preferencia del público”, expresó a través de su personaje, la Chola Chabuca.

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La final de Yo Soy quedó en segundo lugar

La principal competencia de la noche fue la final de Yo Soy, que alcanzó 7,7 puntos de rating. El reality de imitación quedó en el segundo puesto de la lista, a una distancia de 1,1 puntos del programa de América Televisión.

Mr. Nik posa junto al trofeo de ganador tras consagrarse en el concurso televisivo Yo Soy caracterizado como Adrián Barilari.

La gala definitoria había concentrado parte de la expectativa de la programación sabatina, debido a que marcó el cierre de una temporada del concurso. Aun así, no consiguió superar el registro de El Reventonazo de la Chola en la medición difundida tras la jornada.

La comparación entre ambos formatos mostró una disputa ajustada en la parte alta de la tabla. Los dos programas se mantuvieron por encima de los demás espacios evaluados en el reporte, aunque el ciclo de Ernesto Pimentel conservó la primera ubicación.

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En tercer lugar quedó JB Noticias, que registró 1,8 puntos. El formato encabezado por Jorge Benavides no alcanzó los niveles de audiencia de las dos producciones que lideraron la jornada.

La diferencia entre El Reventonazo de la Chola y JB Noticias fue de siete puntos. Frente a Yo Soy, el espacio de comedia quedó 5,9 puntos por debajo.

El show de Edwin Sierra registró 0,9 puntos

El cuarto programa mencionado en el reporte fue El show de Edwin Sierra, que obtuvo 0,9 puntos de rating. El magacín quedó por debajo de JB Noticias y cerró la relación de los espacios de entretenimiento que compitieron el sábado 17 de octubre.

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Respecto al logro de El Reventonazo de la Chola, Pimentel atribuyó el desempeño de su programa al trabajo del equipo artístico y técnico. “El éxito que tenemos es porque tenemos en el Reventonazo un gran elenco artístico; mis compañeros son muy talentosos y nos respalda un equipo técnico de primera”, señaló.