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El caldo de gallina es uno de los platos más tradicionales y reconfortantes de la gastronomía peruana. Se caracteriza por su intenso sabor, resultado de cocinar lentamente la gallina con kion, apio y verduras. Se sirve bien caliente, acompañado de fideos, papa, huevo sancochado y cebolla china picada.

Esta preparación es muy popular en los mercados, restaurantes y puestos de comida del Perú, especialmente durante las mañanas y las noches. A continuación, te explicamos cómo preparar un caldo de gallina casero, con ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento sencillo.

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Receta de caldo de gallina peruano

Ingredientes

Para el caldo:

1 gallina mediana troceada (aproximadamente 1,5 kg)

2 litros y medio de agua

1 trozo mediano de kion (jengibre)

2 ramas de apio

1 zanahoria cortada en trozos

1 cebolla roja partida por la mitad

2 dientes de ajo

1 cucharadita de sal (ajustar al gusto)

Pimienta al gusto

1 ramita de orégano fresco (opcional)

Para acompañar:

300 g de fideos gruesos o tallarines

6 papas amarillas medianas

3 huevos

3 cebollas chinas picadas

Limón al gusto

Rocoto molido o ají al gusto

Preparación del caldo de gallina

1. Limpia y prepara la gallina

Lava las presas de gallina y retira los restos de plumas o grasa excesiva. Córtalas en piezas medianas para facilitar la cocción. Reserva mientras preparas las verduras.

2. Cocina la gallina con las verduras

Coloca el agua en una olla grande y agrega las presas de gallina, el kion, el apio, la zanahoria, la cebolla y los dientes de ajo. Añade sal y pimienta al gusto.

Lleva la preparación a ebullición y, cuando empiece a hervir, retira la espuma que se forme en la superficie. Baja el fuego y deja cocinar entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas, hasta que la carne esté tierna. El tiempo puede variar según la edad y el tamaño de la gallina.

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3. Sancocha las papas y los huevos

En otra olla, cocina las papas amarillas con agua hasta que estén suaves, pero sin que se deshagan. En una olla pequeña, hierve los huevos durante aproximadamente 10 minutos. Retira, enfría y pela.

4. Agrega los fideos

Cuando la gallina esté tierna, retira las verduras grandes y el kion del caldo. Incorpora los fideos y cocínalos según el tiempo indicado en el empaque, hasta que estén suaves.

Prueba el caldo y rectifica la sal y la pimienta. Si está demasiado concentrado, puedes añadir un poco de agua caliente.

5. Sirve el caldo de gallina

Coloca una presa de gallina en cada plato hondo, agrega una porción de fideos, una papa amarilla y medio huevo sancochado. Vierte el caldo caliente y termina con cebolla china picada.

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Sirve inmediatamente y acompaña con limón y rocoto molido al gusto.

Consejos para preparar un buen caldo de gallina

Cocción lenta: cocinar la gallina a fuego bajo permite que la carne se ablande y aporte más sabor al caldo.

Usa kion fresco: este ingrediente proporciona un aroma característico y es parte importante de la preparación tradicional.

Elige fideos gruesos: los tallarines o fideos largos son una buena alternativa para conseguir una presentación similar a la de las tradicionales calderías peruanas.

Controla la cocción de la papa: agrégala al plato al momento de servir para evitar que se deshaga dentro del caldo.

Conserva adecuadamente: refrigera las sobras dentro de las dos horas posteriores a la preparación y consúmelas en un plazo de 3 a 4 días, recalentándolas completamente.

Preguntas frecuentes sobre el caldo de gallina

¿Cuál es la diferencia entre el caldo de gallina y el caldo de pollo?

La principal diferencia está en el tipo de ave utilizado. La gallina suele tener una carne más firme y requiere mayor tiempo de cocción, lo que permite obtener un caldo de sabor más intenso. El pollo, por su parte, generalmente se cocina en menos tiempo.

¿Cuánto tiempo se debe cocinar la gallina?

En una olla convencional, la gallina puede necesitar entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas para quedar tierna. El tiempo depende de su tamaño y edad. Lo importante es comprobar que la carne esté completamente cocida y se desprenda con facilidad del hueso.

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¿Qué fideos se utilizan para el caldo de gallina peruano?

Se pueden utilizar tallarines, fideos gruesos o fideos largos. La elección depende de la costumbre de cada hogar y de la presentación que se desee conseguir.

¿Con qué se acompaña el caldo de gallina?

Tradicionalmente se sirve con papa amarilla, huevo sancochado, cebolla china, limón y rocoto molido. Algunas personas también agregan un poco de orégano.

Disfruta de un tradicional caldo de gallina peruano

El caldo de gallina es una preparación que destaca por su sabor casero y sus ingredientes sencillos. Su combinación de carne tierna, fideos, papa y un caldo aromático lo convierte en una alternativa ideal para compartir en familia. Prepararlo en casa permite disfrutar de uno de los platos más representativos de la cocina popular peruana.

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