Kallpa Generación solicitó que las licitaciones para usuarios regulados incluyan a todas las tecnologías y descarten cuotas exclusivas. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil

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Kallpa Generación, que cuenta con 2,6 GW de capacidad instalada y atiende cerca del 22% de la demanda eléctrica del país, pidió que las licitaciones eléctricas no favorezcan tecnologías específicas. La empresa opera centrales hidroeléctricas, plantas de ciclo combinado a gas natural, una central solar y sistemas de baterías.

En momentos en que se espera la reglamentación de la Ley N.° 32249, que modificó el esquema de licitaciones para el suministro de electricidad a usuarios regulados, Irwin Frisancho, gerente comercial de Kallpa, sostuvo que debe promoverse “una mayor competencia en la generación sin sesgo tecnológico”.

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“Permítanme insistir en el tema de la señal del precio, de esas señales que desde mi punto de vista es importante que se tenga para que se pueda hacer inversiones”, afirmó Frisancho durante el X Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo (CIID 2026), organizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y Seminarium Perú.

Frisancho sostuvo que las generadoras compiten por operar, conseguir clientes y cerrar contratos, mientras enfrentan riesgos por precios, sobreoferta, congestión en la red y variabilidad de los recursos.

“Competimos por despachar según las reglas que nos fija el COES, competimos por clientes, competimos por tener los mejores PPA. Asumimos también riesgos asociados a la volatilidad de los precios por mayor o menor generación, cuando hay sobreoferta o por falta de línea de transmisión”, sostuvo.

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La postura de Kallpa se diferencia del pedido de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), que busca reservar las licitaciones de largo plazo, con contratos de hasta 15 años, para centrales nuevas. El gremio sostiene que estos acuerdos son necesarios para que proyectos solares, eólicos y de almacenamiento puedan asegurar ingresos futuros y obtener financiamiento bancario.

Kallpa, en cambio, plantea que las centrales ya operativas también puedan competir con los nuevos proyectos. “Hay que dejar que compitan la energía existente con la nueva y el mejor precio resultante se irá en beneficio del usuario regulado”, afirmó Frisancho.

Con la fuerza del sol. La SPR planteó que los contratos de suministro a quince años se reserven para nuevos proyectos.

COES pide resolver la falta de generación firme

En el mismo panel, César Butrón, presidente del directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), afirmó que la expansión de redes de transmisión —como el ausente enlace de 500 kV Huánuco–Tocache–Celendín–Trujillo— y el mayor ingreso de recursos energéticos renovables no convencionales, como la solar y la eólica, no resolverán por sí solos el problema de firmeza del sistema.

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“Si se cumplen todas esas listas, nos vamos a llenar de centrales eólicas y solares. Muy bonito, un montón de inversión. Se van a hacer líneas a tiempo, todo muy bien. Pero vamos a tener un sistema cada vez más inestable”, manifestó Butrón.

El titular del COES propuso eliminar pasos intermedios entre la aprobación de los planes de transmisión y el inicio de las licitaciones. Su planteo es que el COES tenga a cargo la ejecución de esos concursos, bajo un modelo similar al de Chile, mientras el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) conserve la aprobación y la contratación final.

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“El COES presenta el plan acompañado de anteproyectos de ingeniería. Entonces, ya tienen todo masticado para salir a licitar”, dijo Butrón. Según estimó, esos procesos podrían resolverse en seis meses, frente a retrasos que llegaron a aproximarse a tres años.

¿Apagones? Macroconsult advirtió que el margen de reserva de generación eficiente en Perú podría agotarse hacia el año 2030.

Macroconsult: la reserva eficiente se agotaría hacia 2030

Diego Díaz Pastor, socio de Macroconsult, advirtió que el margen de reserva de generación eficiente podría agotarse hacia 2030 si no se anuncian nuevos proyectos. Según explicó, las centrales en construcción no bastarían para mantener la “holgura necesaria del sistema” frente al crecimiento de la demanda.

Un menor margen de reserva deja al sistema con menos capacidad para enfrentar una sequía, la salida imprevista de una central, limitaciones en el suministro de gas natural o una mayor demanda. En una primera etapa, esto puede obligar a usar generación más costosa, como las plantas a diésel.

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En un escenario extremo, si la demanda supera la oferta disponible, podrían aplicarse restricciones o cortes programados para evitar una falla mayor. Díaz Pastor sostuvo que el problema no depende únicamente de un eventual fenómeno de El Niño.

“Estructuralmente ya estamos en una situación en la que nos acercamos a un déficit de generación eficiente, es decir, generación con gas natural, en las horas de la noche del próximo año, independientemente de si hay Niño o no hay Niño”, afirmó.

El economista explicó que el gas natural de Camisea permite una oferta de electricidad competitiva durante buena parte del día, pero que el sistema enfrenta un salto abrupto de costos cuando necesita recurrir a combustibles líquidos.

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“Hoy nuestra curva de oferta de generación es una L: o tienes muchas horas con energía barata, competitiva, a menos de USD 40 por megavatio hora, o excedes ese espacio y pasas a energía de más de USD 300”, relató.

Para Díaz Pastor, el problema también está vinculado con la falta de contratos que den previsibilidad a las inversiones. El debate sobre las licitaciones de hasta 15 años se da precisamente en ese terreno: las renovables solicitan contratos largos para financiar nuevas centrales, mientras generadoras como Kallpa defienden que también participen instalaciones ya operativas.

ISA Energía Perú promovió el uso de adendas en contratos de concesión para acelerar la ampliación de las redes eléctricas.

ISA Energía ejecuta la línea que llegará en 2029

A su turno, Brenda Rodríguez, CEO de ISA Energía Perú, sostuvo que el sector privado puede aportar conocimiento técnico, capital y experiencia para acelerar la expansión de las redes. Propuso utilizar mecanismos como las adendas para ampliar o repotenciar infraestructura ya concesionada, siempre que exista sustento técnico, beneficio para el sistema y reglas claras para el inversionista.

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“Las adendas es un mecanismo que permite repotenciar o permite ampliar gran parte del sistema y se puede hacer de manera rápida, de manera ágil”, afirmó Rodríguez.

ISA Energía Perú está a cargo de la construcción del enlace de 500 kV Huánuco–Tocache–Celendín–Trujillo, la obra destinada a reforzar el transporte de electricidad entre el centro y el norte del país.

Sin embargo, el retraso que hoy mantiene presiones sobre los costos eléctricos de esa zona no responde a la ejecución de la empresa, sino al desfase previo entre la planificación estatal, la licitación y la adjudicación del proyecto.

La línea debía estar disponible en 2026, pero la licitación se realizó recién en 2023. Por ello, su operación comercial está prevista para de julio de 2029. La demora ha dejado al norte con restricciones para transportar electricidad desde el centro y ha obligado al sistema a recurrir con mayor frecuencia a generación local de mayor costo, una situación que viene incrementando las tarifas de los hogares.

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“Debe haber, en cualquier caso, soportes técnicos adecuados, debe haber un beneficio para el sistema frente a cualquier adenda y debe haber indudablemente una claridad, ya sea en precios, ya sea en plazos, ya sea en condiciones para el inversionista privado”, sentenció.