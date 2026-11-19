Reporte periodístico sobre escolares y adultos que cruzan una quebrada con corriente turbia mediante una cuerda para dirigirse a su centro educativo en el sector de Chacritas, distrito de Pampas, en Tumbes. Las imágenes captan a los menores avanzando por el cauce y el momento en que uno de ellos resbala y es sujetado por un acompañante, mientras la conductora en el estudio aborda las dificultades de acceso a clases presenciales y virtuales ante las intensas lluvias.

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Las lluvias intensas que afectan a Tumbes ya ponen en peligro el desplazamiento de la población en las zonas rurales. Un video difundido este 19 de noviembre muestra a un grupo de escolares que intenta llegar a su centro educativo atravesando una quebrada con una fuerte corriente de agua, mientras se sujetan de una soga y reciben ayuda de adultos.

La situación ocurre en un contexto de incremento del caudal del río Tumbes y activación de quebradas, asociados a las precipitaciones que se registran en la región. Aunque las autoridades educativas anunciaron medidas para evitar que los estudiantes se expongan a estos peligros, las dificultades de conectividad en algunas comunidades rurales complican la continuidad de las clases a distancia.

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Escolar estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente en Tumbes

Las imágenes corresponden al sector de Chacritas, en el distrito de Pampas. En el video difundido por el noticiero de ATV se observa a varios menores con uniforme y mochila que avanzan lentamente por el agua, aferrados a una cuerda instalada para ayudarlos a cruzar. Algunos adultos permanecen junto a ellos para asistirlos durante el trayecto.

En un momento, uno de los escolares pierde el equilibrio y la corriente lo arrastra. El hombre que lo acompaña intenta sujetarlo y, aunque también queda expuesto a ser llevado por el agua, logra sostenerlo. El menor consigue aferrarse a su brazo y evita ser arrastrado.

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Varios jóvenes con mochilas cruzan una quebrada con corriente de agua turbia sostenidos de una cuerda en la región de Tumbes. (ATV)

El episodio evidencia el peligro que representan los cruces de quebradas durante las lluvias. La situación también plantea dificultades para las familias de las zonas rurales, donde el acceso a una computadora o a internet no siempre está garantizado.

Río Tumbes se desbordó en Pampas de Hospital

El riesgo no se limita a las quebradas. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), reportó que el 17 de noviembre se produjo el incremento del caudal y posterior desborde del río Tumbes, lo que ocasionó una inundación en el sector El Prado, distrito de Pampas de Hospital.

De acuerdo con el reporte complementario emitido el 18 de noviembre, el evento causó daños en infraestructura de transporte y afectó medios de vida vinculados a la agricultura. El organismo atribuyó el desborde a las lluvias intensas registradas en la zona.

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Ese mismo 17 de noviembre, el monitoreo hidrológico de la estación El Tigre registró un caudal de 962 metros cúbicos por segundo al mediodía, dentro del umbral naranja. Sin embargo, el hidrograma incluido en el boletín de Indeci muestra que el río había superado previamente los 1.000 metros cúbicos por segundo, nivel correspondiente al umbral rojo, y alcanzado un pico cercano a los 1.400 metros cúbicos por segundo.

ENFEN prevé lluvias por encima de lo normal durante los próximos meses

Imagen capturada por un dron. (Foto: Facebook Irvin Marchán)

Las emergencias en Tumbes se producen mientras el fenómeno El Niño costero continúa desarrollándose. En su Comunicado Oficial N.° 20-2026, publicado el 13 de noviembre, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) indicó que el evento mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y se debilitaría progresivamente hasta julio de ese año.

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El organismo también previó que, entre noviembre de 2026 y enero de 2027, las precipitaciones continuarían por encima de lo normal en la costa norte y la sierra norte occidental. Además, advirtió que los caudales de los ríos de la costa norte, entre ellos el Tumbes, se mantendrían por encima de sus valores habituales y podrían ser muy superiores.

El pronóstico incluye un escenario de mayor frecuencia de episodios de lluvia de moderada a fuerte intensidad, especialmente en la costa norte. Por ello, el ENFEN recomendó a las autoridades y a la población que habita en zonas expuestas reforzar la protección de sus viviendas y mantenerse atentas a la información oficial.

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Clases virtuales y brecha digital en las zonas rurales

Frente al peligro que representan las lluvias, la Dirección Regional de Educación de Tumbes anunció la implementación de clases virtuales. Sin embargo, las imágenes difundidas muestran que la medida enfrenta dificultades en comunidades donde los estudiantes no cuentan con equipos o conexión a internet para continuar sus actividades escolares desde casa.

La decisión de modificar la modalidad educativa busca evitar que los menores tengan que atravesar caminos, quebradas o zonas inundadas para llegar a sus instituciones. No obstante, la falta de acceso a herramientas digitales puede dejar a parte de la población escolar sin una alternativa efectiva para seguir aprendiendo.

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