Agentes policiales custodian a Jolín Bazán Valderrama tras su detención en el interior de una vivienda en Ecuador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La búsqueda de Jolín Bazán Valderrama, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal ‘La Jauría’, terminó en Ecuador. El ciudadano peruano fue capturado durante un operativo policial desarrollado en el sector de Playa Azul, en Tonsupa, provincia de Esmeraldas, mediante una intervención coordinada entre las autoridades ecuatorianas, peruanas y estadounidenses. Su detención representa un nuevo episodio en la persecución internacional de integrantes de organizaciones criminales vinculadas con delitos de alto impacto en el norte del Perú.

La noticia fue confirmada por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien informó sobre el procedimiento a través de una publicación en su cuenta oficial de X. El funcionario identificó a Bazán Valderrama como uno de los delincuentes más buscados del Perú y lo señaló como presunto líder del grupo de delincuencia organizada ‘La Jauría’, organización que opera en territorio peruano.

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Uno de los delincuentes más buscados del Perú fue capturado en una zona costera de Ecuador. Captura: Ministerio del Interior.

La intervención no fue resultado de una operación aislada. Según la información difundida por Reimberg, participaron efectivos de la Policía Nacional del Ecuador, integrantes de la Policía Nacional del Perú y agentes de Homeland Security Investigations (HSI), organismo estadounidense encargado de investigar delitos transnacionales. La coordinación entre las tres instituciones permitió ubicar al ciudadano peruano en una zona costera de la provincia de Esmeraldas y concretar su detención.

Uno de los delincuentes más buscados del Perú fue capturado en una zona costera de Ecuador. Captura: Ministerio del Interior del Perú.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron e incautaron varios teléfonos celulares, equipos informáticos y dinero en efectivo. Estos elementos quedaron bajo control de las autoridades como parte de las diligencias posteriores a la captura. Sin embargo, el ministro ecuatoriano no precisó cuánto dinero fue decomisado ni brindó detalles sobre las características o la cantidad exacta de dispositivos electrónicos encontrados en el lugar.

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Tras confirmar la intervención, Reimberg señaló que Jolín Bazán Valderrama será puesto a órdenes de las autoridades peruanas para que se realice el procedimiento correspondiente. La entrega permitirá que el ciudadano sea sometido a las actuaciones judiciales que correspondan en el Perú, donde es requerido por las investigaciones y procesos vinculados con su presunta participación en actividades criminales.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, confirmó la detención del ciudadano peruano en el sector de Playa Azul. Durante el operativo se incautaron celulares, equipos informáticos y dinero en efectivo. Video X.

¿Quién es Jolín Bazán Valderrama y por qué era buscado en el Perú?

Jolín Bazán Valderrama, conocido también por el alias de ‘Jolín’, es señalado por las autoridades peruanas como uno de los principales integrantes de la organización criminal ‘La Nueva Jauría’, vinculada con actividades delictivas en la región La Libertad. Esta estructura criminal ha sido relacionada con casos de secuestro, extorsión y sicariato, además de mantener disputas con otras organizaciones que buscan controlar actividades ilegales en el norte del país.

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Uno de los antecedentes judiciales más graves relacionados con Bazán Valderrama es el secuestro y asesinato del empresario trujillano Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en 2022. De acuerdo con la investigación fiscal, el hombre fue privado de su libertad por sujetos que se hicieron pasar por policías y permaneció en cautiverio durante más de dos meses. Durante ese periodo, los secuestradores exigieron a sus familiares el pago de un rescate para liberarlo.

Uno de los delincuentes más buscados del Perú fue capturado en una zona costera de Ecuador. Captura: Ministerio del Interior del Perú.

El caso terminó con el asesinato de la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en un descampado de la playa Las Delicias, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo. La investigación permitió establecer las responsabilidades penales de los involucrados y llevó a que el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de La Libertad impusiera cadena perpetua a Bazán Valderrama y otros implicados por el delito de secuestro agravado.

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La condena fue dictada en febrero de 2025 y posteriormente ratificada en enero de 2026, de acuerdo con los antecedentes judiciales difundidos sobre el caso. También se estableció el pago de una reparación civil de S/614.000. Pese a la gravedad de la sentencia, Bazán Valderrama permanecía fuera del alcance de las autoridades peruanas, lo que motivó nuevas acciones para lograr su ubicación.

Uno de los delincuentes más buscados del Perú fue capturado en una zona costera de Ecuador. Captura: Ministerio del Interior del Perú.

El Ministerio del Interior ofrecía S/300 mil por información sobre su paradero

Antes de su captura en Ecuador, el nombre de Jolín Bazán Valderrama había sido incorporado al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior del Perú. En septiembre de 2026, el sector anunció una recompensa de S/300.000 para quienes proporcionaran información que permitiera ubicarlo y facilitar su captura.

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La inclusión en esta lista respondió a las acciones impulsadas por las autoridades policiales de La Libertad para encontrar al condenado, cuyo paradero era desconocido. La medida buscaba ampliar las posibilidades de localización mediante la colaboración ciudadana y el intercambio de información con las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.

Posteriormente, en octubre de 2026, se conoció que Interpol había emitido una notificación roja contra Bazán Valderrama desde el 14 de septiembre, a solicitud del Poder Judicial de La Libertad. Este mecanismo internacional permitió ampliar su búsqueda más allá de las fronteras peruanas y facilitar la cooperación con las autoridades policiales de otros países.

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Operativo internacional permitió capturar en Ecuador a uno de los prófugos más buscados del Perú. Captura: X.

Operativo en Tonsupa: Ecuador, Perú y Estados Unidos participaron en la captura

La detención se concretó en Tonsupa, una localidad costera de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. De acuerdo con el anuncio del ministro John Reimberg, el punto específico de la intervención fue el sector de Playa Azul, donde los agentes lograron ubicar al ciudadano peruano.

La participación de tres instituciones de distintos países fue uno de los aspectos centrales del procedimiento. La Policía Nacional del Ecuador estuvo a cargo de la intervención en su territorio, mientras que la Policía Nacional del Perú aportó la coordinación necesaria por tratarse de una persona requerida por la justicia peruana. A ellas se sumó Homeland Security Investigations, organismo estadounidense que participa en investigaciones relacionadas con redes criminales y actividades ilícitas de alcance internacional.

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Uno de los delincuentes más buscados del Perú fue capturado en una zona costera de Ecuador. Captura: Ministerio del Interior del Perú.

El decomiso de teléfonos celulares y equipos informáticos también forma parte de los elementos que deberán ser evaluados por las autoridades. Estos dispositivos podrían ser sometidos a las diligencias correspondientes para determinar si contienen información relevante para las investigaciones. No obstante, hasta el momento de la comunicación oficial no se habían precisado los resultados de posibles análisis ni se había informado sobre el contenido de los equipos.

Hallazgo central: 32 celulares fueron encontrados ocultos dentro de medias en una zona sobre las mallas del comedor de Ancón I. Composición: Infobae

Tampoco se detalló el monto del dinero en efectivo incautado durante la intervención. Por ello, cualquier información sobre posibles comunicaciones, operaciones financieras o nuevos involucrados deberá esperar a que las instituciones competentes proporcionen resultados oficiales.

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El ministro Reimberg fue quien comunicó públicamente la detención y adelantó cuál sería el siguiente paso: poner al ciudadano peruano a disposición de las autoridades de su país. Su anuncio confirmó que la intervención había sido coordinada con las instituciones correspondientes y que el procedimiento continuaría por los canales oficiales.

Jolín Bazán Derrama, presunto líder de la organización criminal La Jauría en Trujillo, viste camisa blanca, chaleco beige y corbata roja en un retrato. (ATV)

¿Qué pasará con Jolín Bazán Valderrama tras su captura en Ecuador?

Luego de su detención, el siguiente paso anunciado por las autoridades ecuatorianas es su entrega a las instituciones peruanas para continuar con el procedimiento judicial correspondiente. La situación de Bazán Valderrama está relacionada con una condena de cadena perpetua por el secuestro agravado del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, por lo que su retorno al Perú resulta fundamental para que se ejecuten las decisiones judiciales.

El procedimiento deberá desarrollarse mediante los mecanismos legales de cooperación y entrega entre ambos países. La notificación roja de Interpol y la coordinación entre las policías forman parte del contexto internacional que permitió ubicarlo y concretar la intervención en Esmeraldas.

Jolín Bazán Derrama, señalado como líder de la organización criminal La Jauría, aparece junto a la captura de un ataque armado registrado por cámaras de seguridad en Trujillo. (ATV)

Por ahora, la información oficial difundida por el ministro John Reimberg se concentra en la captura, los organismos participantes y los objetos incautados. No se han detallado públicamente todos los pasos administrativos y judiciales que se realizarán después de la detención ni el momento exacto en que el ciudadano peruano será trasladado.