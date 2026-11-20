Los peruanos más preparados igual consideran buscar más de un empleo para sostenerse mes a mes. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

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En su nuevo estudio, Bumeran pone el foco en el trabajo fragmentado. Este, también conocido como trabajador portfolio, es un modelo de desarrollo profesional en el que la persona no depende de un único empleo, sino que gestiona múltiples proyectos, clientes o roles de manera simultánea.

Normalmente, uno esperaría que mientras un trabajador mejor preparado está, puede conseguir un empleo que lo ayude a subsistir. Pero las encuestas que realizó Bumeran revelan que inclusive en el 71% de trabajadores peruanos con posgrado completo tiene más de una fuente de ingresos.

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¿Pero de repente esto se da porque buscan mayores ingresos para solventar compras de lujo? En el 40% de casos los talentos con posgrado señala que tienen varios empleos para ahorrar, y el 20% sí señala que aún con un posgrado y un solo empleo no llegan a fin de mes.

Los desocupados aumentaron en el Perú, en mayor proporción que en los demás países de la región, sin contar Argentina. Más gente no tiene trabajo y lo busca. - Crédito Andina

Peruanos se ‘fragmentan’ en varios trabajos

Según el estudio Trabajo Fragmentado de Bumeran, la app líder para buscar trabajo en Latinoamérica, el 71% de los talentos que alcanzaron un posgrado completo tiene más de una fuente de ingreso. Le sigue quienes finalizaron la universidad, con el 39%; y quienes finalizaron el nivel secundario, con el 29%.

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En promedio el 39% de las personas trabajadoras en Perú posee una fuente de ingreso adicional a su empleo principal, mientras que el 61% se mantiene exclusivamente con una sola actividad. Además, el 63% de los especialistas afirma que en su organización hay talentos que tienen más de un trabajo.

Dentro del grupo de personas trabajadoras que tienen más de un empleo, el 41% de los talentos menciona el trabajo freelance como su segunda fuente de ingreso; el 15% dice que tiene emprendimientos; el 14% que tiene otro tipo de ingreso; el 12% que dicta clases particulares; el 8% tiene otro trabajo en relación de dependencia; el 6% brinda servicios en plataformas; y el 4% cuenta con inversiones o rentas.

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizó la primera sesión de la Comisión Sectorial que analizará el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización en el empleo privado. La reunión contó con representantes de trabajadores, empleadores y organismos especializados, quienes abordaron los cambios en los puestos de trabajo, las nuevas competencias y los desafíos para las relaciones laborales en Perú. Fuente: X / Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Entre las personas que tienen otro tipo de empleo como fuente de ingresos, el 85% dice que tiene dos trabajos en simultáneo; y el 15% menciona que tiene hasta tres trabajos.

“Detrás del pluriempleo existe una doble lectura: mientras el 41% busca aumentar sus ingresos o ganar estabilidad financiera, muchos talentos encuentran en las actividades adicionales un espacio para emprender y adquirir nuevas competencias. El desafío de las organizaciones no radica en limitar esta realidad, sino en construir un ecosistema lo suficientemente flexible”, señala Diego Tala Tala, director de Bumeran.com.pe en Jobint.

Trabajadores buscan mayores ingresos

Al preguntar específicamente por la motivación para sostener múltiples actividades laborales, el 41% señala el aumento de sus ingresos; el 23% tener mayor estabilidad económica; el 12% busca crecer en más de un rubro profesional; el 9% quiere aprender y desarrollarse profesionalmente; el 3% busca diversificar su carrera; otro 3% quiere descubrir nuevas áreas profesionales; mientras que el 9% menciona otros motivos.

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trabajo - desempleo

Entre quienes tienen más de un trabajo, el 26% dice que lo hace porque está ahorrando; el 18% porque quiere desarrollar nuevas habilidades; y el 17% porque quiere construir una carrera más diversa. A su vez, el 12% sostiene más de una actividad porque no llega a fin de mes; otro 12% porque quiere construir su propio negocio; el 3% porque trabaja en algo que no le gusta; y otro 12% señala otros motivos.

Al analizar por nivel de estudios alcanzados, el 40% de los talentos que tienen posgrado finalizado identifica como principal motivo estar ahorrando; el 20% que no llega a fin de mes; otro 20% que quiere desarrollar nuevas habilidades; y otro 20% por que quieren construir su propio negocio.

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Por su parte, los talentos que finalizaron sus estudios universitarios, el 31% dice que tiene más de un trabajo porque quiere construir una carrera más diversa; y el 15% que está ahorrando. Mientras que, el 50% de los talentos que cuentan con el secundario completo identifica como principal motivo que no llegan a fin de mes; frente al otro 50% que quiere desarrollar nuevas habilidades.

Pero lo más revelador es que de todos los trabajadores, siete de cada 10 si pudieran mantener sus ingresos actuales trabajando en una sola actividad elegirían hacerlo, mientras que el 26% preferiría continuar con más de una actividad laboral.

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