Perú

¿Qué buscan hoy las empresas en un currículum?

El mercado laboral valora resultados, proyectos y capacidad de aprendizaje, mientras las credenciales académicas pierden peso ante competencias que puedan acreditarse desde el inicio de una postulación para un puesto específico

Un hombre con camisa azul toca su frente mientras mira una computadora portátil sobre un escritorio de madera en una oficina.
El 64% de las vacantes publicadas en Perú requiere al menos una habilidad tecnológica, según el ODEM USIL. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante algunos años, armar un currículum era un ejercicio casi mecánico, donde solo colocabas datos personales, formación académica, lista de cargos y sus funciones; pero hoy en día ese formato ya no es suficiente para destacar.

Según un estudio del INEI, en agosto de 2025 la población con educación universitaria completa registró la tasa de desempleo más alta del país, incluso por encima de quienes solo llegaron a primaria. Lo que nos demuestra que tener un título no basta, ya que lo importante es demostrar lo que se sabe hacer y saberlo comunicar.

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Un ordenador de escritorio con una pantalla que muestra un panel de análisis de candidatos, un teclado, un ratón, currículums vitae, un bolígrafo y un portalápices
Un monitor de ordenador muestra un panel de análisis de candidatos con puntajes y recomendaciones de IA, junto a currículums vitae impresos sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Foro Económico Mundial (2025), cerca del 39% de las habilidades actuales de los trabajadores cambiará hacia el 2030, y entre las capacidades de mayor crecimiento destacan el pensamiento analítico, la creatividad, la resiliencia, el liderazgo y el aprendizaje continuo, justamente las que un currículum tradicional casi nunca logra mostrar. En un entorno donde las competencias se renuevan tan rápido, las empresas dejan de mirar solo dónde estudió o cuántos años trabajó una persona, ahora empiezan a preguntarse qué es capaz de hacer hoy y qué tan bien puede aprender lo que viene.

La OCDE apunta en la misma dirección, ya que en su informe “Empowering the Workforce in the Context of a Skills-First Approach” (2025), señala que el mercado laboral avanza hacia un enfoque donde las habilidades demostradas ganan peso frente a las credenciales tradicionales. En otras palabras, el currículum deja de ser un archivo de antecedentes y pasa a ser una evidencia de capacidades.

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Con el avance de los sistemas automatizados, los postulantes pueden aumentar sus oportunidades al adaptar el currículum a los requisitos de cada oferta laboral
Con el avance de los sistemas automatizados, los postulantes pueden aumentar sus oportunidades al adaptar el currículum a los requisitos de cada oferta laboral. Foto: difusión

Entonces, ¿Qué buscan las empresas actualmente? Para dar una respuesta detallada es necesario desglosar una lista de prioridades que se deben tener en consideración.

Primero, tener habilidades visibles desde el inicio. Quien revisa decenas de currículums necesita identificar rápido qué sabe hacer el candidato; por eso conviene que las competencias clave no estén al final, sino que dialoguen con lo que pide el puesto.

Cuatro personas sentadas en una mesa de madera utilizan computadoras portátiles y dispositivos móviles en un entorno de oficina
Profesionales de una empresa privada en Lima emplean herramientas tecnológicas y dispositivos móviles en su entorno de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segundo, mostrar resultados en lugar de funciones. No es lo mismo escribir “encargado de redes sociales” que explicar qué se logró, cuánto creció la comunidad, qué campaña se lideró, qué proceso se mejoró. Una frase como “reduje 30% el tiempo de respuesta a los clientes” dice más que tres líneas de responsabilidades, ya que convierte una afirmación en una prueba.

Tercero, evidenciar una experiencia real, incluso antes del primer empleo. Proyectos universitarios, retos resueltos para una organización, voluntariados o trabajos independientes muestran capacidad de ejecución. Para los jóvenes, esto cambia la ecuación, ya que la experiencia no comienza el día de la contratación, se puede construir durante la formación.

Un joven sostiene una carpeta con documentos ante una vitrina con avisos de empleo mientras un hombre en ropa formal camina por la acera.
Un joven observa anuncios de trabajo con su currículum en la mano mientras un empleado camina por una calle de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto, un uso claro de la tecnología. Mencionar herramientas digitales o de inteligencia artificial ya no diferencia por sí solo; lo que marca la diferencia es explicar para qué se usaron y qué se logró con ellas.

¿Y qué pesa cada vez menos? Las listas largas de tareas sin resultados, las frases genéricas como “proactivo” u “orientado al trabajo en equipo” sin una situación que las respalde, y los cargos sin contexto. Son afirmaciones que cualquiera puede escribir y que, por lo mismo, dicen poco.

Persona de espaldas con toga y birrete frente a edificios, sosteniendo un currículum sobre hojas acumuladas en el suelo.
Un graduado universitario contempla rascacielos corporativos con su currículum en la mano junto a pilas de documentos de solicitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto importa porque las empresas también enfrentan un problema. Según la encuesta “Escasez de Talento 2026” de ManpowerGroup, el 63% de los empleadores en el Perú tiene dificultades para encontrar los perfiles que necesita. Por ello, hay vacantes que no se cubren y jóvenes que no logran insertarse laboralmente, una brecha que no siempre es de capacidad, sino de cómo esa capacidad se demuestra y se conecta con lo que el mercado requiere.

Por eso, un currículum que abre puertas no es el más largo ni el más ornamentado, sino el que cuenta con claridad qué sabe hacer su autor y qué ha logrado con ello. Ya que detrás de cada línea de ese documento hay un camino, porque quienes tuvieron la oportunidad de enfrentar retos reales mientras estudiaban llegan al mercado con algo más que un título, con historias concretas para contar.

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