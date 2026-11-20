Osinergmin comunicó que fiscaliza una fuga de gas natural en el sistema de transporte de Camisea en el distrito de Anco.

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El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que fiscaliza una fuga de gas natural detectada en el kilómetro 229+289 del sistema de transporte de Camisea, ubicado en el distrito de Anco, provincia de La Mar, Ayacucho. La entidad indicó que envió supervisores al lugar, mientras Transportadora de Gas del Perú (TGP) sostuvo que el servicio continúa con normalidad y sin interrupciones.

Fuentes consultadas por Infobae señalaron que se trata de una incidencia detectada durante labores programadas de inspección y mantenimiento, sin una fractura en el ducto.

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El punto se encuentra a 186,3 kilómetros de distancia por el recorrido del sistema de ductos del KP43 de Megantoni, Cusco, donde el 1 de marzo se produjo una fuga y posterior deflagración que interrumpió durante casi dos semanas el transporte de gas natural y líquidos de gas natural desde Camisea.

Osinergmin: el ducto de Camisea vuelve a afrontar una fuga de gas

Según la información preliminar que TGP remitió a Osinergmin, la fuga habría ocurrido a una profundidad de 0,90 metros durante la ejecución de trabajos programados. El regulador informó que se implementaron controles de seguridad y verificaciones adicionales para determinar el origen y alcance del hecho.

De acuerdo con otra fuente, la empresa redujo la presión del sistema tras detectar la fuga, como medida preventiva. Al momento de la comunicación, la incidencia se encontraba controlada e ingenieros del Osinergmin se dirigían al tramo afectado para efectuar las verificaciones correspondientes.

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Una deflagración en la estación de válvulas de Megantoni interrumpió el suministro de gas natural y líquidos en marzo de 2026. FOTO DE ARCHIVO

El antecedente de Megantoni aumenta la atención sobre esta nueva incidencia. Un reportaje de Ojo Público, identificó al menos 13 incidentes en los ductos de Camisea desde el inicio de operaciones en 2004. El recuento se concentra en el ducto de líquidos de gas natural y varios casos estuvieron vinculados a deslizamientos, erosión y lluvias intensas.

Entre los eventos reseñados figura la rotura registrada el 4 de marzo de 2006, en Cusco, que ocasionó el derrame de 4.700 barriles de líquidos de gas natural y dejó siete personas con quemaduras. En enero de 2025, TGP también comunicó daños en el ducto de líquidos luego de que lluvias intensas arrastraran rocas sobre la infraestructura.

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TGP anuncia maniobras de venteo en Ayacucho

Consultada por Infobae Perú, TGP indicó que “el Sistema de Transporte por Ductos de Gas Natural se mantiene operativo” y que el abastecimiento no sufrió interrupciones.

La empresa señaló que realiza labores de inspección y mantenimiento en el KP229, en Ayacucho. Como parte de esas acciones, comunicó que el sábado 21 de noviembre ejecutará maniobras de venteo en el ducto de gas natural.

El sistema de ductos de Camisea acumula al menos 13 incidentes desde 2004, varios de ellos asociados a lluvias y deslizamientos. FOTO DE ARCHIVO

TGP explicó que esa actividad puede generar ruido en las zonas próximas al sistema, pero aseguró que “no representa un riesgo para la población”. La compañía sostuvo que se trata de un procedimiento seguro y controlado, que se ejecuta bajo normas técnicas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y Osinergmin.

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El regulador no precisó en su comunicado si existe un daño estructural en la tubería ni se pronunció sobre una eventual reducción de presión. Su información oficial se centró en la fiscalización, la continuidad del servicio y las medidas de seguridad aplicadas en la zona.

Sin embargo, sí añadió que mantendrá las acciones de supervisión y que, si detecta incumplimientos de la concesionaria, aplicará las sanciones que correspondan.

Perú depende de un solo corredor de gas natural

La incidencia de Anco ocurre casi nueve meses después de la emergencia registrada en Megantoni. El 1 de marzo de 2026, una fuga de líquidos de gas natural derivó en una deflagración en la estación de válvulas del KP43, en Cusco.

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Ese hecho afectó el transporte de gas natural y líquidos de gas natural desde Camisea. La interrupción impactó en la generación eléctrica, el suministro de gas natural vehicular y la actividad industrial. El sistema fue reparado y el transporte se reanudó el 13 de marzo.

TGP tiene como principal accionista al fondo estadounidense EIG Global Energy Partners (49,87%), seguido por la estatal argelina Sonatrach (21,18%) y la empresa española Enagás (18%).

Luego de la emergencia, Osinergmin concluyó que TGP incumplió obligaciones contractuales al no garantizar el flujo y la presión requeridos para atender la demanda máxima entre el 1 y el 13 de marzo. La investigación técnica sobre la causa de la deflagración quedó sujeta a pericias sobre muestras de la infraestructura dañada.

Las acciones adoptadas en Ayacucho, precisamente, responden a las medidas preventivas reforzadas luego del incidente de marzo, según la primera fuente.

Uno de los accionistas de TGP acababa de vencer al Estado peruano

La nueva incidencia en el ducto de TGP ocurre en días en que el Gobierno peruano anunció la reactivación del SITGAS, un proyecto estatal orientado a ampliar la infraestructura para transportar gas natural y líquidos desde Malvinas, en Cusco, hacia Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

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El propio TGP manejaba hasta hace poco una propuesta de USD 2.000 millones para extender su red de ductos hacia el sur, a cambio de ampliar por diez años su concesión; sin embargo, la evaluación de la adenda quedó postergada tras la emergencia de marzo en Megantoni.

Uno de los accionistas de TGP, la española Enagás, obtuvo esta semana un laudo favorable ante el CIADI. El tribunal ordenó al Estado peruano liberar USD 178 millones entre dividendos retenidos de su participación en TGP y una carta fianza, luego de considerar que las restricciones aplicadas por su antigua sociedad con Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano vulneraron el acuerdo de protección de inversiones entre Perú y España.

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