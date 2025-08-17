¿Cuánto impacta un MBA en la empleabilidad de los profesionales peruanos?

El MBA fomenta la transformación personal y profesional, expandiendo la visión de negocios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trayectoria de un profesional está marcada principalmente por su experiencia y el rubro en que se desenvuelve. En un mercado laboral muy competitivo, los profesionales cada vez más se inclinan por llevar un programa de posgrado para no quedarse de lado y una vez que lo culminan, suelen buscar movilidad laboral dentro o fuera de sus organizaciones, lo que implica negociar con sus empleadores un aumento salarial o incluso un ascenso. Según la Guía Salarial 2025 de Adecco Perú, su remuneración puede aumentar hasta en 53 %.

Ahora, si un ejecutivo quiere asumir roles de alta dirección (jefaturas, subgerencias, gerencias y directorios), además de su experiencia práctica, debe tener conocimientos respaldados por una escuela de negocios reconocida. En ese sentido, un MBA puede ser la opción ideal para adecuar su perfil a las exigencias del mercado laboral debido a su carácter holístico, lo que le permite que un profesional pueda desenvolverse en distintas áreas críticas de una organización: Administración, Finanzas, Marketing, Operaciones, Recursos Humanos, Tecnología, entre otros.

La elección de posgrado responde a las metas y sector de cada profesional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Saturación o falta de talento?

Según el estudio Escasez de Talento 2025 de ManpowerGroup, tres de cada cuatro empleadores en el mundo tienen dificultades para encontrar el talento calificado que necesitan. En el Perú las empresas de 50 a 4999 empleados son las que concentran la mayor demanda de talento. Asimismo, los sectores que más requieren profesionales con posgrados son energía, finanzas y logística.

El Estudio de remuneración 2025 de Michael Page revela los perfiles más necesitados en estos rubros. En el sector energía, se requieren gerentes especializados en el desarrollo de negocios, gestión de proyectos y cuentas clave, y planificación estratégica. En el sector finanzas, se necesitan expertos en contabilidad, tesorería y planeamiento financiero. En el sector logístico, son más demandados los gerentes de operaciones, supply chain management y comercio exterior (comex).

El estudio de ManpowerGroup también precisó que las habilidades más difíciles de encontrar en el mundo están relacionadas con las tecnologías de la información, el manejo de datos y la ingeniería. En el Perú, la tendencia apunta hacia las aptitudes vinculadas con la atención al cliente, la logística, las ventas y el marketing. Para superar la escasez de talento, los empleadores están recurriendo al upskilling y reskilling de los colaboradores actuales, el aumento de salarios y la flexibilización de los horarios.

Los profesionales con MBA acceden a incrementos salariales sustanciales tras culminar el programa.

Prestigio académico

Los estudios mencionados coinciden en la necesidad de gerentes mejor preparados y con sólidos conocimientos en gestión e innovación para liderar las industrias del Perú y el mundo. El MBA constituye la opción más efectiva para adquirir este perfil, ya que ofrece una formación integral que incluye habilidades duras y blandas. En el caso de ESAN, este programa posee el más alto nivel de internacionalización del mercado, doce tracks de especialidades y una estructura curricular de vanguardia.

Cada profesional prioriza un tipo de posgrado según sus metas personales y al sector que apunta liderar. Una maestría brinda conocimientos más sólidos y profundos que un programa más corto. En esta línea, un MBA brinda una mirada global y ejecutiva, orientada a liderar una organización o alguna de sus áreas clave. Mientras tanto, una maestría especializada forma expertos en un campo o rubro determinado.

Es importante precisar que cada profesional tiene un caso particular y los datos antes mencionados deben tomarse solo como una referencia, no como una regla establecida. Sin embargo, el MBA es el posgrado más adecuado para lograr una transformación personal y profesional, producto de un cambio de mentalidad, un mayor desarrollo de habilidades blandas y una experiencia única que permite expandir la visión de la vida y los negocios.