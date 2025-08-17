Perú

¿Cuánto impacta un MBA en la empleabilidad de los profesionales peruanos?

En un mercado laboral competitivo, el MBA se consolida como el posgrado clave para acceder a roles directivos, con altos aumentos salariales y mayor demanda de talento calificado en sectores estratégicos

Por Jorge Merzthal Toranzo

Guardar
El MBA fomenta la transformación
El MBA fomenta la transformación personal y profesional, expandiendo la visión de negocios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trayectoria de un profesional está marcada principalmente por su experiencia y el rubro en que se desenvuelve. En un mercado laboral muy competitivo, los profesionales cada vez más se inclinan por llevar un programa de posgrado para no quedarse de lado y una vez que lo culminan, suelen buscar movilidad laboral dentro o fuera de sus organizaciones, lo que implica negociar con sus empleadores un aumento salarial o incluso un ascenso. Según la Guía Salarial 2025 de Adecco Perú, su remuneración puede aumentar hasta en 53 %.

Ahora, si un ejecutivo quiere asumir roles de alta dirección (jefaturas, subgerencias, gerencias y directorios), además de su experiencia práctica, debe tener conocimientos respaldados por una escuela de negocios reconocida. En ese sentido, un MBA puede ser la opción ideal para adecuar su perfil a las exigencias del mercado laboral debido a su carácter holístico, lo que le permite que un profesional pueda desenvolverse en distintas áreas críticas de una organización: Administración, Finanzas, Marketing, Operaciones, Recursos Humanos, Tecnología, entre otros.

La elección de posgrado responde
La elección de posgrado responde a las metas y sector de cada profesional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Saturación o falta de talento?

Según el estudio Escasez de Talento 2025 de ManpowerGroup, tres de cada cuatro empleadores en el mundo tienen dificultades para encontrar el talento calificado que necesitan. En el Perú las empresas de 50 a 4999 empleados son las que concentran la mayor demanda de talento. Asimismo, los sectores que más requieren profesionales con posgrados son energía, finanzas y logística.

El Estudio de remuneración 2025 de Michael Page revela los perfiles más necesitados en estos rubros. En el sector energía, se requieren gerentes especializados en el desarrollo de negocios, gestión de proyectos y cuentas clave, y planificación estratégica. En el sector finanzas, se necesitan expertos en contabilidad, tesorería y planeamiento financiero. En el sector logístico, son más demandados los gerentes de operaciones, supply chain management y comercio exterior (comex).

El estudio de ManpowerGroup también precisó que las habilidades más difíciles de encontrar en el mundo están relacionadas con las tecnologías de la información, el manejo de datos y la ingeniería. En el Perú, la tendencia apunta hacia las aptitudes vinculadas con la atención al cliente, la logística, las ventas y el marketing. Para superar la escasez de talento, los empleadores están recurriendo al upskilling y reskilling de los colaboradores actuales, el aumento de salarios y la flexibilización de los horarios.

Los profesionales con MBA acceden
Los profesionales con MBA acceden a incrementos salariales sustanciales tras culminar el programa.

Prestigio académico

Los estudios mencionados coinciden en la necesidad de gerentes mejor preparados y con sólidos conocimientos en gestión e innovación para liderar las industrias del Perú y el mundo. El MBA constituye la opción más efectiva para adquirir este perfil, ya que ofrece una formación integral que incluye habilidades duras y blandas. En el caso de ESAN, este programa posee el más alto nivel de internacionalización del mercado, doce tracks de especialidades y una estructura curricular de vanguardia.

Cada profesional prioriza un tipo de posgrado según sus metas personales y al sector que apunta liderar. Una maestría brinda conocimientos más sólidos y profundos que un programa más corto. En esta línea, un MBA brinda una mirada global y ejecutiva, orientada a liderar una organización o alguna de sus áreas clave. Mientras tanto, una maestría especializada forma expertos en un campo o rubro determinado.

Es importante precisar que cada profesional tiene un caso particular y los datos antes mencionados deben tomarse solo como una referencia, no como una regla establecida. Sin embargo, el MBA es el posgrado más adecuado para lograr una transformación personal y profesional, producto de un cambio de mentalidad, un mayor desarrollo de habilidades blandas y una experiencia única que permite expandir la visión de la vida y los negocios.

Temas Relacionados

MBAmercado laboral Perúsueldos en PerúJorge MerzthalOpiniónperu-noticias

Últimas Noticias

Mercado minorista La Parada en La Victoria será modernizado y luciría así

El proyecto incluye la edificación de una nueva estructura con dos plantas y 2,700 puestos de venta, así como la creación de accesos modernos, estacionamientos, patios de maniobra y áreas de circulación

Mercado minorista La Parada en

Motociclistas tendrán más tiempo para el uso obligatorio de cascos y chalecos con placa: esta es la nueva fecha, anuncia MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenía previsto aplicar la nueva regulación desde agosto. Nuevo reglamento exige que el chaleco sea reflectante y muestre claramente el número de placa en la parte delantera y trasera

Motociclistas tendrán más tiempo para

Entradas gratis por el Día del Niño: los espacios públicos y privados con ingreso libre para menores hoy domingo

Entre las opciones disponibles figuran el Castillo de Chancay, el Parque de las Leyendas, los parques zonales o clubes metropolitanos, y la Catedral de Lima

Entradas gratis por el Día

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 17 de agosto

Así amanecieron los precios de las gasolinas en la capital de Perú

Consulta en este link el

Detienen en el aeropuerto Jorge Chávez a pareja de peruana desaparecida en EE.UU.: llegó con sus tres hijos desde México

La Cancillería peruana no solo gestionó la repatriación de los menores, sino que también ha ratificado su compromiso con las investigaciones internacionales

Detienen en el aeropuerto Jorge
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo fue la pelea que

Cómo fue la pelea que terminó con la detención de Gastón Zárate por homicidio

Lluvias, humedad y fuertes ráfagas de viento: el pronóstico del tiempo para el AMBA en lo que queda de la semana

Detuvieron a “La Pistolera”, ex custodia del clan Sena que estaba prófuga tras un tiroteo con la Policía de Chaco

Se disfrazaron de policías, fingieron un allanamiento y se llevaron más de 13 millones en Etcheverry

Maniatado y con la cara tapada: encontraron un cuerpo calcinado en una zona rural de Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA
Trump no quedó contento con

Trump no quedó contento con la reunión de Alaska

Elecciones en Bolivia EN VIVO: Evo Morales reiteró que no apoya a ningún candidato y volvió a pedir por el voto nulo

Israel bombardeó un sitio de infraestructura energética en Yemen utilizada por los rebeldes hutíes

Un tren fantasma y una laguna sin fondo: la leyenda que persiste en el corazón de los Andes ecuatorianos

Bolivia vota en unas elecciones que podrían marcar el fin de dos décadas de dominio del MAS

TELESHOW
Carla Pandolfi brilla en En

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

Lit Killah habló de su separación de Tuli Acosta y mencionó la posibilidad de una reconciliación

La despedida a Alberto Martín en las redes: Carmen Barbieri, Diego Pérez y el mensaje de Racing, el club de sus amores

“¿La violación existió?”, la fuerte pregunta de Mirtha Legrand a Jey Mammon por la denuncia en su contra