El 63,9% de peruanos ahorra, pero el costo invisible de no invertir limita su crecimiento, ¿por qué?

Esperar un momento perfecto por la economía, la estabilidad política o las finanzas personales suele aplazar la decisión de invertir.

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Mantener el dinero inmóvil en una cuenta de ahorros mientras se pospone la decisión de invertir tiene consecuencias que rara vez se ven reflejadas en los estados financieros, aunque pueden limitar el crecimiento patrimonial de millones de personas.

El costo invisible de no invertir a tiempo, una pérdida de oportunidad de rentabilidad, afecta a quienes postergan el paso de ahorrista a inversionista, según explican especialistas del sector.

La oportunidad perdida: el efecto de dejar el dinero sin invertir

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 63,9% de la población peruana mayor de 18 años posee al menos un producto de ahorro en el sistema financiero.

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Este acceso creciente plantea un nuevo desafío: lograr que más personas conviertan sus ahorros en instrumentos de inversión que generen valor en el tiempo. La mayoría de los ahorristas desconoce cuánto puede representar el dinero que deja de crecer mientras permanece sin invertir.

En Lima, el avance del ahorro en el sistema financiero convive con el reto de transformar ese resguardo en inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista en gestión patrimonial y CEO de Finniu, Diego Mallqui, define el costo invisible como la diferencia entre lo que el dinero podría haber generado mediante inversiones y lo realmente obtenido al mantenerse en cuentas de bajo rendimiento.

“El costo invisible es la diferencia entre lo que tu dinero podría haber generado y lo que efectivamente generó mientras estuvo sin invertir. Es invisible porque el dinero sigue ahí, pero cada mes que pasa sin ponerlo a trabajar representa una oportunidad de crecimiento que ya no vuelve”, explicó.

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Barreras psicológicas y hábitos que postergan la inversión

De acuerdo con Mallqui, existen patrones recurrentes que retrasan el inicio de una inversión en el país. Uno de los más comunes es la creencia de que se necesita un capital elevado o gran experiencia para comenzar, lo que lleva a muchas personas a demorar su primera inversión.

“Hoy existen alternativas que permiten empezar con montos accesibles y aprender en el proceso”, detalló el CEO de Finniu.

Finniu señaló que fijar aportes periódicos ayuda a sostener el hábito de inversión, en un contexto en el que su tasa de retención de clientes alcanza el 75%.

Otra barrera frecuente es la espera de un “momento perfecto” para invertir, ya sea por incertidumbre económica, política o por la expectativa de lograr una estabilidad financiera absoluta. Esta percepción, según Mallqui, rara vez se traduce en una decisión concreta, pues las condiciones ideales nunca llegan con certeza total.

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El tercer factor que incide en la postergación es no convertir la inversión en un hábito. Sin definir un monto ni una fecha para invertir, la acción termina relegada por otras prioridades de corto plazo. Establecer un plan con aportes periódicos puede ayudar a superar esta tendencia y aprovechar el potencial del interés compuesto.

El impacto del tiempo: cifras que ilustran la diferencia

El efecto del tiempo sobre el rendimiento de una inversión resulta determinante. Como ejemplo, si una persona invierte hoy S/10.000 con una rentabilidad anual de 8%, en cinco años podría acumular cerca de S/14.700; si espera un año para empezar, alcanzaría aproximadamente S/13.600. La diferencia radica en el tiempo durante el cual el capital permanece generando rendimientos.

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“Una vez que las personas desarrollan el hábito de invertir, suelen mantener e incrementar progresivamente sus aportes”, dijo el experto.