Cobertura informativa de TVPerú sobre la presentación oficial del DNI digital por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Lima. Durante una ceremonia pública, se expusieron los pasos y requisitos para tramitar la versión digital del documento de identidad mediante aplicaciones móviles como ID Perú y Perú Pass, así como las funciones de validación biométrica y almacenamiento en dispositivos telefónicos.

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El Documento Nacional de Identidad digital (DNId) es una credencial disponible en el celular que permite a los ciudadanos identificarse sin presentar el documento físico. Funciona mediante las aplicaciones ID Perú y Perú Pass, aprobadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y muestra los datos del titular para trámites que requieren validar su identidad.

La herramienta se rige por los “Lineamientos para la emisión y uso del DNId”, aprobados el 31 de julio de 2026. Su vigencia es de un año y la pantalla incorpora un indicador que informa si la credencial está vigente o caduca.

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También genera un código QR dinámico, una representación cifrada de los datos que el verificador puede leer para confirmar que la persona corresponde al documento mostrado.

El QR tiene una validez máxima de 10 segundos, de acuerdo con las características técnicas de Perú Pass. Para activar el DNI digital en Perú, el usuario debe contar con un DNI vigente, un teléfono compatible, conexión a internet y las dos aplicaciones descargadas desde las tiendas oficiales. El proceso solicita una fotografía del documento, una validación facial y respuestas sobre la información que figura en la credencial.

Te explicamos paso a paso cómo obtener el nuevo DNI digital en Perú. Descubre cómo Reniec y las aplicaciones Peru Pass e ID Peru te permiten tener tu identidad segura en tu celular y controlar tus datos. (Canal N)

Reniec sostiene que el QR no debe compartirse sin control

Los cuestionamientos se concentraron en la posibilidad de fotografiar o escanear el código con otro teléfono. La jefa del Reniec, Carmen Velarde, respondió que esa acción no constituye una falla del sistema y señaló que el QR no debe circular sin control.

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Según explicó en Canal N, la verificación debe efectuarse dentro de la plataforma institucional, donde se valida la credencial temporal y se determina qué datos resultan necesarios para el trámite solicitado.

La funcionaria afirmó que el nuevo esquema busca cambiar el acceso que hoy tienen empresas privadas a las bases de datos estatales. “Es el propio ciudadano el que va a dar el dato y la propia empresa va a tener que decirle por qué”, manifestó Velarde.

Bajo este modelo, la persona podrá autorizar la entrega de toda la información requerida o limitarla a datos específicos. La decisión dependerá del procedimiento y del consentimiento que exprese el titular ante la entidad solicitante.

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“Tenemos que pasar a que el ciudadano se empodere, sea dueño de sus datos y se los entregue”, expresó la titular del organismo. Velarde sostuvo además que el propósito del documento es “romper el hecho de que muchas empresas estén accediendo a la base de datos de Reniec donde no se puede controlar a todos los usuarios”.

El planteamiento coloca la autorización individual como paso previo para compartir la información, en lugar de una consulta directa de compañías a la base institucional.

Reniec informó que continuará con pruebas y mejoras, y que coordina con grupos de empresas para avanzar en la implementación. La entidad espera que instituciones del Estado se incorporen a esta modalidad.

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El DNId contiene el Código Único de Identificación, apellidos, prenombres, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, ubigeo, observaciones, fotografía y nacionalidad. Su uso requiere que el código se muestre desde la aplicación y que el verificador lo capture antes de que expire.