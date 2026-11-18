En todo este periodo el DNI digital será gratis. - Crédito Reniec

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha aprobado con Resolución Jefatural N° D000076-2026-RENIEC/JNAC las características técnicas del Perú Pass, el aplicativo de celular que permitirá a los ciudadanos tener su DNI digital y busca ser la billetera digital ciudadana.

Los peruanos ya pueden tener su DNI a la mano sin tenerlo físicamente, solo con el aplicativo y mostrando el QR que permitirá que se pueda mostrar su información, tal como si fuera su DNI, y con acceso mediante un QR que solo durará 10 segundos.

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Es decir, el verificador capturará el QR y el ciudadano será validado para todo trámite en que necesite su DNI. Y esto se hará a través del aplicativo Perú Pass, que ya se puede descargar. Pero este promete ser más que solo eso.

Del DNI azul, al DNI electrónico al DNI digital. - Crédito Andina

DNId: DNI digital ya está disponible

Mediante Resolución Jefatural N° D000012-2026-RENIEC/JNAC, el 31 de julio de 2026 se aprobaron los “Lineamientos para la emisión y uso del DNId”. Esto establece el marco regulador para la emisión y utilización de un Documento Nacional de Identidad digital, así como las disposiciones relativas a sus características, funcionamiento, seguridad y demás aspectos vinculados con su implementación.

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Ahora el Gobierno ha avanzado con sus características y este ya se puede descargar e implementar de manera gratuita (por ahora). Los pasos son sencillos:

Descarga el aplicativo ID Perú

Descarga el aplicativo Perú Pass

Ingresa a Perú Pass y sigue los pasos: te pedirán capturar una foto de tu DNI y tu rostro

Luego, te preguntarán algunos datos de tu DNI, y deberás verificarlos como verdaderos o falsos.

Luego de eso tendrás tu DNI digital en la pantalla principal.

Más de 5,3 millones de ciudadanos de 60 años a más forman parte del padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y cuentan con un DNI que no caduca. Manuel Chuquillanqui, subdirector de Preprocedimiento Electoral y Georreferenciación del Reniec, explicó que estos ciudadanos pueden utilizar su documento para votar y realizar trámites sin renovarlo por vencimiento. Fuente: Exitosa Noticias

Las características del DNId

El DNId se compone de los siguientes elementos visibles:

El indicador de Vigencia y Estado: Elementos gráficos dinámicos que muestran el estado actual de la credencial (vigente o caduca) y su período de validez temporal de un (1) año

Código QR Dinámico de Presentación: Componente visual activo generado por la aplicación que contiene la representación cifrada de la credencial para su lectura inmediata por parte del verificador. Su validez temporal es de diez (10) segundos como máximo.

Así, los datos contenidos en el DNId son los siguientes:

CUI (Número de DNI)

Apellidos

Prenombres

Fecha de nacimiento

Sexo

Estado civil

Domicilio

Lugar de domicilio (UBIGEO Descriptivo)

UBIGEO de domicilio

Observaciones

Foto

Nacionalidad.

Padres o tutores pueden registrar también el DNI de un menor de edad. - Crédito Gob.pe

DNId con Perú Pass

“La modernización del Estado empieza en tus manos. Con la nueva app Perú Pass, hoy puedes obtener tu DNI Digital (DNId) de forma rápida y segura para identificarte desde tu celular”, señala el Reniec.

La entidad señala, además, que este es solo el primer paso. “Muy pronto, Perú Pass se convertirá en tu Billetera Digital Ciudadana, permitiéndote guardar y gestionar tus licencias, certificados, firmas digitales y otros documentos oficiales en un solo lugar, con total validez legal y máxima seguridad”.

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¿Por qué sumarte hoy? Reniec sugiere los siguiente beneficios:

Disponible ahora: Ten tu DNI Digital siempre a la mano en tu smartphone de manera gratuita .

Preparado para el futuro: Tu puerta de acceso a los próximos servicios y credenciales digitales del Estado.

100% Seguro: Validación biométrica facial y encriptación de alto nivel para proteger tus datos.

Recuerda que para tener DNI digital necesitas cumplir con los siguientes requisitos (a futuro se pagará una tasa):

Tener mayoría de edad

Tener el DNI electrónico o convencional (azul) físico vigente

Un teléfono inteligente compatible con sistema operativo Android 12+ / iOS 16+, mínimo memoria RAM 4GB+ 200 MB, espacio libre, cámara 8 MP+

Buena conexión a Internet

Instalar desde las tiendas oficiales (Play Store o App Store): App ID PERU y App PERU PASS.