La Policía Nacional del Perú, en coordinación con Interpol Lima, ha capturado a un ciudadano peruano con notificación roja, buscado en Argentina por graves delitos de abuso sexual contra menores. Difusión

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Un ciudadano peruano requerido por la justicia argentina fue detenido en Lima, luego de varios años de búsqueda internacional por denuncias de delitos sexuales contra tres menores de edad de su entorno familiar. La intervención estuvo a cargo de agentes especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Oficina Central Nacional de INTERPOL Lima.

La captura se produjo en el distrito del Rímac, en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), institución donde el investigado trabajaba como técnico. Su ubicación fue posible tras labores de inteligencia, verificación de información y vigilancia policial.

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El caso se encuentra bajo jurisdicción de las autoridades argentinas, que solicitaron su ubicación y detención por presuntos delitos de abuso sexual agravado por el vínculo familiar y la convivencia preexistente. Las denuncias corresponden a hechos que habrían ocurrido entre 2015 y 2019, cuando las tres víctimas todavía eran menores de edad.

La búsqueda internacional contó con una Notificación Roja de INTERPOL, publicada el 12 de noviembre de 2026. Esta alerta permitió activar los mecanismos de cooperación policial para localizar al ciudadano peruano en territorio nacional y ejecutar la orden de detención solicitada por Argentina.

¿Quién es el peruano detenido por INTERPOL en Lima?

Fue localizado por agentes especializados de la Policía Nacional en el distrito del Rímac, tras una operación de inteligencia y vigilancia. Difusión

El intervenido fue identificado como Antoni Yuriel Asencio Ramos, de 38 años, quien era requerido por el Juzgado de Garantías N.° 7 de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con la información policial, el ciudadano enfrenta una investigación por los presuntos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia preexistente, además de abuso sexual.

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Las autoridades argentinas atribuyen las denuncias a tres integrantes de su entorno familiar: dos de sus hermanas y una prima. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2015 y 2019, periodo en el que las denunciantes eran menores de edad.

El requerimiento judicial permitió que las autoridades peruanas coordinaran las acciones necesarias para ubicar al investigado y proceder con su captura en Lima.

Trabajaba como técnico en un laboratorio de la UNI

La Policía Nacional detuvo a Antoni Yuriel Asencio Ramos, de 38 años, en los exteriores de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el distrito del Rímac. Difusión

Según los datos proporcionados por la Policía Nacional, Asencio Ramos se trasladó al Perú después de las denuncias presentadas en Argentina. Las investigaciones señalan que habría salido de ese país para evadir la acción de la justicia.

Una vez en territorio peruano, consiguió empleo en la Universidad Nacional de Ingeniería. Allí se desempeñaba como técnico en el Laboratorio de Acondicionamiento Ambiental y Taller de Tecnología, perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.

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Esta información permitió establecer uno de los puntos vinculados con su ubicación en Lima. Los agentes especializados efectuaron labores de seguimiento hasta identificarlo en los exteriores de la institución educativa, en el distrito del Rímac.

La intervención se ejecutó con participación de efectivos de INTERPOL Lima y apoyo de la Secretaría General de INTERPOL, como parte de las acciones coordinadas para cumplir el requerimiento de las autoridades argentinas.

Notificación Roja permitió activar la búsqueda internacional

El ciudadano peruano era buscado por la justicia argentina mediante una Notificación Roja de INTERPOL, publicada el 12 de noviembre de 2026. Difusión

El 12 de noviembre de 2026, la Secretaría General de INTERPOL publicó una Notificación Roja contra el ciudadano peruano, a solicitud de las autoridades judiciales argentinas.

Este mecanismo facilitó la difusión internacional de los datos del requerido para apoyar su localización y detención, dentro de los procedimientos de cooperación policial entre países.

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Tras la publicación de la alerta, agentes de INTERPOL Lima, dependencia adscrita a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional (DIRASINT), desarrollaron acciones de inteligencia y verificación de información.

El trabajo incluyó vigilancia especializada para determinar el paradero del investigado. Estas diligencias permitieron establecer su presencia en los exteriores de la UNI y ejecutar la intervención policial.