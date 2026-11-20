La Circular N.° 0030-2026-BCRP busca ampliar la diversificación de las carteras previsionales en activos emitidos fuera del país.

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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó de 51% a 51,5% el límite operativo para que las AFP inviertan los fondos previsionales en instrumentos del exterior.

La medida, aprobada mediante Circular N.° 0030-2026-BCRP, entrará en vigencia el 1 de diciembre y abarca valores emitidos por gobiernos, entidades financieras y empresas cuya actividad se desarrolla mayoritariamente fuera del país. El organismo señaló que el ajuste busca promover una mayor diversificación de las carteras.

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BCRP realizó tres aumentos del límite de inversión exterior este año

El nuevo tope es el tercero que el BCRP aplica en 2026. El límite pasó de 50% a 50,5% desde el 1 de febrero, luego subió a 51% el 1 de julio y alcanzará 51,5% en diciembre.

En la práctica, las AFP podrán destinar más de la mitad de los ahorros administrados para las jubilaciones a activos internacionales, aunque no tienen la obligación de usar todo ese margen.

Los cambios se producen después de que la Ley N.° 32428, promulgada en agosto de 2025 e impulsada originalmente por la bancada de Fuerza Popular, elevara de 50% a 80% el límite legal de las inversiones de las AFP fuera del Perú.

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AFP Integra es la administradora más grande del sistema privado de pensiones: gestiona cerca de USD 11.800 millones, equivalentes a alrededor de 34% del mercado.

La norma, sin embargo, mantuvo en el BCRP la decisión sobre el límite operativo, que es el porcentaje efectivo que las AFP pueden utilizar. Por ello, el techo de 80% no se aplica de forma automática ni existe un calendario para alcanzarlo.

La medida llega en un escenario en el que avanza la implementación de la reforma previsional, que abrió el sistema a las denominadas Empresas Administradoras de Fondos (EAF).

Bajo este nuevo modelo, bancos, financieras, cajas y aseguradoras, entre otros, podrán competir por administrar cuentas individuales, siempre que obtengan la autorización previa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

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La posibilidad hoy de un noveno retiro, que plantea liberar hasta S/22.000 por afiliado y permanece en evaluación en el nuevo Congreso, mantiene la incertidumbre sobre la liquidez que requerirán las carteras.

Los retiros obligaron a las AFP a priorizar liquidez y ajustar sus carteras

Las AFP han enfrentado una reducción de los recursos administrados y cambios en la composición de sus portafolios a causa de los retiros extraordinarios.

Para atender los desembolsos solicitados por los afiliados, las gestoras requieren efectivo y pueden verse obligadas a vender bonos, acciones u otros activos antes de la fecha que tenían prevista.

La Ley N.° 32428 fijó el techo legal en 80%, aunque mantuvo la fijación del porcentaje operativo bajo el criterio del BCRP.

Un informe de Gestión señaló que la participación de las inversiones externas en la cartera de las AFP pasó de 41,1% a 48,1% entre febrero de 2024 y febrero de 2025.

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El medio recogió que la preferencia por instrumentos internacionales responde, entre otros factores, a la búsqueda de activos líquidos y a la posibilidad de nuevas liberaciones de fondos.

En 2024, además, gerentes de inversión del sistema advirtieron que los retiros habían alterado la distribución entre activos locales e internacionales y limitado las inversiones de largo plazo.

Bloomberg también advirtió, durante los debates sobre los retiros séptimo y octavo, que las AFP podrían tener que vender posiciones para generar los recursos necesarios para los afiliados.

La reforma previsional autoriza el ingreso de bancos, financieras y cajas como administradoras de fondos previa autorización de la SBS. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Esto incluye bonos soberanos adquiridos previamente por las administradoras: si estos títulos se venden antes de su vencimiento, otro inversionista pasa a tener el derecho de cobrar los intereses y el capital al Estado. Una venta masiva o acelerada puede presionar los precios a la baja.

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Finalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo que los retiros recurrentes han reducido los rendimientos de las carteras por la liquidación de activos y la reasignación hacia instrumentos más líquidos.

El organismo multilateral añadió que estas liberaciones debilitaron la profundidad del mercado de capitales local y su capacidad para financiar proyectos de largo plazo, dado que las AFP son uno de los principales compradores de bonos corporativos en el Perú.