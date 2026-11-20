El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú ejecutan diligencias de allanamiento en las sedes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en San Isidro y de la Sucamec en Magdalena. La intervención se realiza en el marco de una investigación por presunta negociación incompatible vinculada a una investigación sobre exclusividad en el transporte de caudales. Efectivos policiales y representantes fiscales custodian los accesos de los inmuebles intervenidos.

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La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, la entidad que regula y supervisa los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito, además de prevenir y detectar el lavado de activos, ha sido allanada en el marco de la investigación a la organización criminal Los herméticos del caudal.

Se trata de de un caso donde la hipótesis fiscal señala que desde este grupo criminal se habrían coordinado acciones ilegales para mantener cierta exclusividad en el mercado de transporte de caudales. Esto puede comprender el traslado de efectivos, documentos financieros u objetos de alto valor, mediante vehículos blindados y medidas de seguridad como guardias armados.

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Como se sabe, en el mercado de caudales en Perú principalmente comprende las empresas Hermes y Prosegur, que tiene la mayor parte del mercado. Sin embargo, se debe aclarar que ninguna de estas empresas ha sido mencionada textualmente en la información recién revelada. También se debe mencionar que esto está en etapa de investigación.

La SBS en el foco, a raíz de reportajes de Panamericana. La SBS había rechazado que sus funcionarios tengan la condición de investigados y aseguró que solo fue requerida para entregar información a las autoridades.

¿Por qué se allana la SBS?

La mañana del viernes 20 de noviembre, el Ministerio Público y la Policía Nacional han ejecutado un operativo de allanamiento y descerraje en sede de San Isidro de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), como parte de una investigación contra la presunta organización criminal denominada “Los Herméticos del Caudal”.

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Esta diligencia comprendió 15 inmuebles ubicados en distintos puntos —entre estos fueron ocho propiedades particulares, dos edificios vinculados a la SBS, uno correspondiente a Sucamec y cuatro relacionados con empresas y asociaciones privadas justamente del sector de transporte de valores—.

La hipótesis fiscal señala que la presunta organización habría buscado mantener la exclusividad en este sector y que se impidiera la apertura de este a nuevos competidores. Por esto, se investiga si hubo una supuesta concertación entre empresas privadas y funcionarios de las entidades públicas SBS y Sucamec.

La tesis del Ministerio Público también apuntaba a la existencia de un presunto mecanismo de lavado de activos basado en la conversión y transferencia de fondos. Foto: CanalB

Este operativo contó con la participación de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, así como representantes de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Mientras, la diligencia estuvo a cargo de la fiscal Julia Agustina Vela.

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El origen también de la investigación se trataría de un testigo protegido que habría esta presunta coordinación entre empresas de transporte de caudales y las entidades, para evitar la competencia.

La posición de la SBS

Pero la SBS ya se había pronunciado por este caso, y lo había desestimado. Ahora se mencionan que habrían habido supuestas coordinaciones.

Pero la SBS señaló que es usual que reciba comunicaciones y solicitudes de reunión de empresas y personas, supervisadas o no supervisadas, sobre asuntos relacionados a su ámbito de competencia. Ya el caso se había difundido anteriormente, y la SBS señaló que en el marco de la discusión del proyecto de ley 9476 (que buscaba autorizar de manera excepcional al Banco de la Nación a transportar dinero en efectivo con resguardo de la PNP o las Fuerzas Armadas, sin la obligación de contratar empresas privadas de seguridad), la SBS recibió la opinión de la Asociación de Seguridad Privada del Perú, y atendió una solicitud de reunión sobre este tema.

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Pero la SBS señala que hay una campaña de reportajes sin sustento. - Crédito Congreso

También la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) rechazó los informes periodísticos (que fueron difundidos por Panorama) que vinculan a funcionarios de la institución con presuntos actos de corrupción relacionados con una supuesta interferencia en el mercado de transporte de caudales.

En el caso específico del proyecto de ley 9476, la SBS recibió la opinión de la Asociación de Seguridad Privada del Perú, y atendió una solicitud de reunión sobre dicho tema.

Es más, la institución emitió una opinión técnica sobre dicha iniciativa legislativa, y precisó que impulsó medidas para facilitar el ingreso de nuevos competidores al mercado de transporte de caudales (entre ellas, la reducción del capital mínimo requerido para constituir estas empresas). Un comportamiento que iría en contra de lo que justamente se le acusa.

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En ese momento también la SBS agregaba que se pretendía “señalar que la SBS tendría algún favorecimiento a empresas que supervisa” y que esto formaría “forma parte de una campaña que ha generado varios reportajes sin sustento en el mismo medio, y que se relaciona con la emisión de un informe de inteligencia financiera por parte de la UIF, unidad adscrita a la SBS”.