Senamhi pronostica lluvias de hasta 70 mm/día y ráfagas de viento en distintas zonas del país - Créditos: Andina.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones continuarán entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre en distintas regiones del país. El pronóstico contempla eventos de moderada a extrema intensidad en la sierra, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. Ante este escenario, la entidad recomendó a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades.

En la zona andina también existe la posibilidad de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3.900 m s. n. m., principalmente en sectores de la sierra centro y sur. Estas condiciones podrían generar dificultades para el tránsito, afectar actividades al aire libre y aumentar el riesgo en áreas expuestas a fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

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La costa norte también permanecerá bajo vigilancia debido a la presencia de precipitaciones de moderada a extrema intensidad. Tumbes y sectores del interior de Piura concentrarán los mayores efectos, mientras que otras zonas costeras de ese ámbito registrarían episodios de menor intensidad. Además, el organismo técnico no descarta lluvia ligera y dispersa en algunos puntos de la costa central.

Senamhi advierte que las lluvias continuarán del 21 al 23 de noviembre en diversas regiones del país, con intensidad de moderada a extrema - Créditos: Andina.

Pronóstico para el sábado 21 de noviembre

Durante esta jornada, los mayores acumulados se presentarían en la costa norte, con registros de entre 5 y 65 mm/día. En la sierra norte se estiman valores de 5 a 45 mm/día, mientras que el ámbito central tendría entre 5 y 20 mm/día. Para el sector meridional se esperan cantidades cercanas a 15 mm/día.

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Las condiciones estarán acompañadas por actividad eléctrica y vientos que podrían alcanzar velocidades próximas a los 45 km/h. En zonas elevadas, la combinación de humedad y bajas temperaturas favorecería la caída de granizo o nieve, dependiendo de la altitud.

¿Qué se espera para el domingo 22?

El panorama previsto para el domingo mantiene niveles importantes de precipitación. La costa norte podría acumular entre 5 y 65 mm/día, seguida por la sierra norte, donde se calculan valores de 5 a 40 mm/día. En la sierra centro se proyectan cantidades de 5 a 25 mm/día, mientras que la parte sur tendría acumulados cercanos a 15 mm/día.

El Senamhi considera que los eventos previstos pueden alcanzar una magnitud considerable, por lo que las personas que residan o transiten por sectores expuestos deberán prestar especial atención a los avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios cuando las condiciones sean adversas.

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El Senamhi recomienda extremar las precauciones ante posibles fenómenos meteorológicos de gran magnitud, además de seguir las disposiciones de las autoridades - Créditos: Andina.

Lluvias continuarían hasta el lunes 23

Para el lunes, la costa norte alcanzaría los acumulados más altos del periodo, con valores de entre 5 y 70 mm/día. En la sierra norte se pronostican registros de 5 a 45 mm/día, mientras que la zona central tendría entre 5 y 25 mm/día. En el extremo sur, los valores serían cercanos a 20 mm/día.

El Senamhi identificó algunos sectores de 15 departamentos que podrían verse afectados por las precipitaciones y demás fenómenos asociados. Se trata de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, San Martín y Tumbes.

Recomendaciones ante el pronóstico

Frente a la posibilidad de fenómenos meteorológicos de gran magnitud, el Senamhi pidió extremar las precauciones y permanecer al corriente de la evolución del escenario climático. Asimismo, exhortó a cumplir las instrucciones proporcionadas por las autoridades competentes, especialmente en los lugares donde puedan registrarse tormentas, granizo, nevadas o fuertes vientos.

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La población ubicada en áreas vulnerables debe mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales durante estos tres días. Las autoridades locales también deberán adoptar las medidas preventivas correspondientes ante eventuales emergencias derivadas de las condiciones atmosféricas previstas.

Durante las precipitaciones, se recomienda evitar permanecer cerca de quebradas, ríos, laderas y otras zonas susceptibles a deslizamientos, huaicos o desbordes. En caso de conducir, los ciudadanos deben reducir la velocidad, conservar una distancia prudente entre vehículos y utilizar las luces correspondientes para mejorar la visibilidad.

Ante la presencia de tormentas eléctricas, es importante alejarse de árboles, estructuras metálicas, postes y espacios abiertos. También se aconseja desconectar los aparatos eléctricos cuando exista riesgo de descargas, además de evitar realizar actividades al aire libre mientras persista la actividad eléctrica.

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En las localidades ubicadas a mayor altitud, donde podrían presentarse granizo y nevadas, se debe tomar precaución durante los desplazamientos por carreteras y caminos. Los conductores deberán considerar posibles reducciones de visibilidad y superficies resbaladizas, mientras que los pobladores deben mantenerse protegidos frente a las bajas temperaturas.

Asimismo, se recomienda revisar previamente techos, ventanas, canaletas y otros elementos de las viviendas que puedan resultar afectados por las precipitaciones o las ráfagas de viento. También es conveniente asegurar objetos ubicados en exteriores que puedan desprenderse y ocasionar daños durante los periodos de mayor intensidad.