Carlos Desio seguirá al frente del Sport Boys por todo el 2027. Crédito: Instagram Sport Boys.

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Sport Boys oficializó la continuidad de Carlos Desio para la temporada 2027, en la que la institución celebrará su centenario. La dirigencia ’rosada’ ratificó a un entrenador que devolvió al equipo a la pelea en varios tramos de la Liga 1 2026, aunque el cierre de campaña no alcanzó para clasificar a una competición internacional. Desio seguirá al mando de un proyecto que buscará sostener el crecimiento mostrado en el último año.

El anuncio llegó mediante las redes sociales del club, acompañado por un video con imágenes de las arengas y charlas que el técnico argentino dirigió al plantel antes de los partidos. En uno de los extractos, Desio expone el vínculo que construyó con la institución y con sus seguidores. “Elegí un club por la gente, por el hincha y sé lo que conlleva eso”, se le escucha decir.

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La publicación de Sport Boys destacó la permanencia de todo el comando técnico para el próximo curso. “¡Seguimos juntos! Carlos Desio y todo su comando técnico continuarán al frente de nuestro primer equipo. Renovamos nuestro compromiso con el trabajo, la convicción y el empeño para nuestro Centenario”, señaló el club en su comunicado. Renovación de todo el comando para afrontar una campaña especial en el Callao.

La decisión ya era esperada, pues el propio entrenador había adelantado su intención de continuar. La directiva optó por sostener una conducción que logró darle competitividad al equipo, sobre todo durante el inicio del Torneo Clausura. La campaña tuvo resultados relevantes ante rivales de mayor presupuesto, aunque la irregularidad posterior redujo las opciones de acercarse a los puestos internacionales.

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El video promocional recopila imágenes del estratega en sesiones tácticas, vestuarios y al borde del campo de juego durante partidos oficiales, finalizando con la presentación gráfica de su continuidad en la institución deportiva.

Desio dirigió 33 partidos con Sport Boys y registró 14 victorias, 10 empates y nueve derrotas. Esos resultados le dieron un promedio de 1,58 puntos por encuentro, una cifra que respaldó su continuidad. El técnico deberá ahora participar en la conformación del plantel y en la definición de prioridades para una temporada en la que el club buscará tener una presencia más estable en los primeros lugares.

El acicate económico que espera Desio

El entrenador ya planteó públicamente que el centenario debe venir acompañado de una mejora en los recursos para armar el equipo. Desio consideró que Sport Boys tiene una identidad reconocida en el fútbol peruano y que ese factor puede ayudar a sumar patrocinadores de cara a un año que concentrará una atención especial sobre la institución.

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“Bueno, eso es lo que tienen que encargarse ellos de conseguir: publicidad. Son los cien años del Sport Boys. Me parece que el Sport Boys es una marca muy fuerte en Perú. Creo que el año que viene tendría que tener muchas publicidades, porque en sus cien años se tiene que jugar a lograr algo, una copa internacional o a salir campeón”, declaró el técnico argentino. El DT afirmó que solicitó entre cuatro y cinco incorporaciones y remarcó que el presupuesto debe mejorar.

Desio también se refirió a la presión que representa dirigir a un club con una hinchada que acompaña de forma masiva al equipo. “Sí, la hinchada del Boys es tremenda. Es peligrosa cuando vas perdiendo, pero también hacen banderazo. A mí me gusta esa adrenalina de sentir esa pasión del fútbol y la preocupación cuando perdés”, añadió.

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El técnico argentino dio detalles de su permanencia en el Callao para el centenario. (El Arranque)

Así terminó Sport Boys en la Liga 1 2026

Sport Boys concluyó la Liga 1 2026 en el puesto 11, con 43 puntos obtenidos a partir de 12 triunfos, 11 empates y 11 derrotas. El conjunto rosado acabó a siete unidades de las posiciones de clasificación internacional, una distancia que reflejó los altibajos de una campaña que tuvo momentos de competitividad, pero no la regularidad suficiente para pelear hasta el final.

El inicio del Clausura alimentó la ilusión en el Callao. El cuadro rosado venció a Sporting Cristal y consiguió puntos ante Alianza Lima y Universitario, resultados que lo ubicaron entre los protagonistas de las primeras fechas. Sin embargo, no logró sostener ese ritmo en la segunda parte del torneo y quedó fuera de la disputa por los cupos continentales.

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Con Desio confirmado, Sport Boys iniciará la planificación del 2027 con la mira puesta en el armado del plantel, la búsqueda de patrocinadores y la definición de sus refuerzos. El centenario elevará la exigencia deportiva y pondrá al club ante la necesidad de traducir sus avances en una campaña con objetivos más altos.