Los ventiladores portátiles también ganan protagonismo: los manuales cuestan S/35 y los recargables para el cuello se ofrecen entre S/20 y S/25 (Créditos: Panamericana TV)

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La intensa ola de calor que atraviesa el país ha provocado un incremento en la demanda de ventiladores en distintos establecimientos comerciales del Centro de Lima. Ante las elevadas temperaturas y el bochorno que afecta a los ciudadanos, numerosas familias buscan alternativas para refrescar sus viviendas. Sin embargo, algunos vendedores advierten que sus existencias comienzan a agotarse y que ya no cuentan con variedad de modelos, tamaños ni colores para atender a todos los compradores.

Un informe del programa 24 Horas de Panamericana Televisión mostró cómo esta situación se refleja en los establecimientos, donde los clientes recorren los puestos para encontrar un equipo que les permita soportar las condiciones climáticas. Una compradora contó que adquirió un ventilador grande por S/245, luego de negociar una rebaja de S/5 sobre el precio inicial. Al explicar los motivos de su adquisición, describió el ambiente de su vivienda como un lugar donde el calor resulta difícil de soportar.

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Comerciantes reportan agotamiento de ventiladores

Los vendedores reconocen que las ventas atraviesan un buen momento, aunque la disponibilidad de productos representa una dificultad para atender a los consumidores. Uno de los comerciantes entrevistados señaló que actualmente trabaja con las unidades que permanecen en exhibición, debido a que no dispone de nuevos modelos para reponer la mercadería.

Según explicó al espacio televisivo, llegan a comercializar alrededor de 200 ventiladores diarios, principalmente de una sola referencia. La falta de alternativas también afecta a quienes buscan características particulares, pues varios artículos dejaron de estar disponibles en los establecimientos.

Los ventiladores portátiles también ganan popularidad entre quienes buscan refrescarse durante sus desplazamientos en el Metropolitano, combis y otros medios de transporte - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Entre los equipos más solicitados figuran los industriales y aquellos de 18 pulgadas. En cambio, los modelos de torre ya se encuentran agotados en el negocio visitado por el equipo periodístico. El vendedor detalló que los precios varían según las características del aparato y mencionó opciones que cuestan S/140, S/160, S/170, S/180 y hasta S/520.

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Esta situación evidencia las dificultades que enfrenta el sector comercial para responder al interés de los ciudadanos. La reposición de existencias se convierte en un inconveniente cuando la cantidad de compradores supera la disponibilidad de mercancía, especialmente durante jornadas de temperaturas elevadas.

Ventiladores portátiles también ganan protagonismo

Además de los aparatos convencionales destinados al hogar, los dispositivos pequeños despiertan el interés de quienes necesitan refrescarse mientras realizan sus actividades cotidianas. Los ejemplares manuales representan una alternativa para trasladarlos en bolsillos, carteras o mochilas.

Durante el recorrido, un comerciante mostró uno de estos artículos y destacó su utilidad durante los desplazamientos en transporte público, como el Metropolitano, las combis y otros buses. Aunque su tamaño es reducido, aseguró que cuenta con suficiente potencia para generar una corriente de aire. Este producto se ofrece a S/35 y tiene como característica adicional un mecanismo que permite modificar su posición hasta alcanzar un ángulo de 90 grados.

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Los precios de los ventiladores convencionales mencionados por los comerciantes oscilan entre S/140 y S/520, dependiendo del modelo y sus características - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Otra alternativa disponible en los puestos son los ventiladores recargables para el cuello. Estos aparatos se colocan alrededor de esta parte del cuerpo y distribuyen aire hacia el usuario sin necesidad de sostenerlos con las manos. Sus precios oscilan entre S/20 y S/25, dependiendo de la marca y la calidad.

La variedad de opciones responde a las distintas necesidades de los compradores, desde quienes buscan mantener frescos sus dormitorios hasta aquellos que deben caminar o viajar durante las horas de mayor exposición solar.

Temperaturas superan los 30 °C en los últimos días

El incremento de las compras coincide con jornadas en las que los termómetros han superado los 30 °C, mientras que la sensación térmica ha alcanzado los 35 °C. La exposición a los rayos ultravioleta y el bochorno generan incomodidad entre los ciudadanos, que recurren a diferentes artículos para aliviar las condiciones ambientales.

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En este escenario, los ventiladores se han convertido en una alternativa cada vez más buscada por los hogares. No obstante, la disponibilidad limitada de determinados modelos podría dificultar que todos los interesados encuentren el equipo que necesitan.

Mientras persistan las altas temperaturas, los comerciantes afrontan el desafío de abastecer sus establecimientos para responder al movimiento de compradores, que ha aumentado como consecuencia de las condiciones climáticas.