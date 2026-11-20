El monto coincide con el segundo tramo de financiamiento previsto para la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú, según reportes especializados.

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El Gobierno aprobó una operación de endeudamiento interno de hasta S/5.700 millones para financiar el segundo tramo del proyecto de renovación de la flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Los recursos se obtendrán mediante bonos soberanos emitidos en soles y completan el financiamiento previsto para la adquisición de 24 aeronaves, valorizada en alrededor de USD 3.500 millones.

El Decreto Supremo N.° 262-2026-EF, publicado este viernes, no identifica de forma expresa el proyecto ni el modelo de avión que se comprará. Sin embargo, el monto coincide con la segunda fase del programa de adquisición de 24 cazas para la FAP, que busca reemplazar parte de la flota de Mirage 2000 y MiG-29.

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La emisión estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público. Los bonos podrán colocarse en una o más subastas mientras se ejecute el proyecto y serán libremente negociables. El Estado deberá pagar los intereses de manera semestral y devolver el capital al vencimiento o según el cronograma de amortización que se defina.

La compra de 24 aviones se financia en dos tramos por S/13.280 millones

El nuevo endeudamiento se suma a una operación autorizada a fines de 2025, cuando el Ejecutivo aprobó emitir hasta S/7.580 millones en bonos soberanos para el primer tramo del mismo programa de inversión de la FAP.

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Ambas operaciones suman S/13.280 millones, equivalentes a cerca de USD 3.500 millones según las estimaciones difundidas durante el proceso. El plan contempla la compra de 24 aviones de combate, divididos en dos lotes de 12 unidades.

La primera fase incluía recursos para adquirir los primeros 12 cazas, armamento, un simulador, equipos de apoyo en tierra, repuestos, entrenamiento y soporte logístico. El segundo tramo por S/5.700 millones financiaría los otros 12 aviones y el paquete asociado de apoyo y operación, según reportes especializados.

La primera fase del programa militar comprendió recursos para doce unidades, armamento, repuestos, simulador y soporte logístico.

El Estado se endeuda en el mercado local y no con el país proveedor

La norma no aprueba un préstamo con Estados Unidos, Francia, Suecia ni con un fabricante de aviones. Se trata de una operación de deuda interna: el MEF emitirá títulos públicos en soles, que podrán ser adquiridos por bancos, fondos de inversión, AFP y otros participantes del mercado.

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Con el dinero captado en las colocaciones, el Estado financiará el proyecto de la FAP. A cambio, los compradores de los bonos recibirán intereses y la devolución de su capital según las condiciones que establezca cada emisión.

El servicio de la deuda, que incluye amortizaciones, intereses, comisiones y otros gastos, será cubierto por el MEF con recursos asignados al pago de deuda pública.

La FAP evaluó tres modelos para reemplazar sus Mirage y MiG-29

Durante la etapa de evaluación, la FAP consideró tres opciones para renovar su aviación de combate: el F-16 Block 70 de la estadounidense Lockheed Martin, el Rafale F4 de la francesa Dassault Aviation y el Gripen E/F de la sueca Saab.

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El Ministerio de Economía y Finanzas colocará los títulos de deuda en soles y pagará los intereses de forma semestral.

El programa contempla 20 aeronaves monoplaza y cuatro biplaza. La operación también incluye condiciones de soporte técnico, entrenamiento, mantenimiento, armamento y posibles compensaciones industriales para el país.

El proceso apunta a reemplazar aeronaves que entraron en operación hace varias décadas. La modernización de la Base Aérea La Joya, en Arequipa, también fue declarada de interés nacional como parte de la preparación para recibir los nuevos cazas.

La emisión se conoce tras otra colocación récord de bonos en el exterior

La autorización para financiar el proyecto de la FAP se publicó pocos días después de que Perú realizara una colocación internacional de USD 4.500 millones en bonos globales sostenibles, la mayor emisión en dólares de la historia del país.

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La operación se dividió en dos tramos, con vencimientos a 12 y 30 años. La demanda superó los USD 21.000 millones, según informó el MEF.

A diferencia de la emisión interna destinada a la Fuerza Aérea, esos recursos se orientarán a proyectos de adaptación climática, prevención de desastres, infraestructura resistente a eventos extremos y programas para reducir brechas sociales.