El pago de pensiones empieza el 7 de diciembre y viene con gratificación y bono. - Crédito Andina

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Bono de S/200 a la ONP se paga en diciembre. El Poder Ejecutivo publicó hoy en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia N.° 018-2026, que autoriza el otorgamiento, por única vez, de una bonificación extraordinaria de S/200 a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) regulado por el Régimen 19990.

Así, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que la medida busca mitigar la pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas, generada por las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

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Y las fechas en que se deposite el bono será en las mismas del cronograma de pagos para los jubilados de la ONP, el que se ordena por la primera letra del apellido y que empieza desde el lunes 7 de diciembre.

Los pensionistas de la ONP recibirán S/200 como bono para afrontar la inflación e impacto económico por los tres choques de oferta. - Crédito Andina

Cronograma ONP con gratificación y bono

¿Sabías que ya se saben las fechas para que los pensionistas comprendidos en los regímenes administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) cobren sus pagos en diciembre?

Y ahora los jubilados no solo recibirán en diciembre sus pensiones mediante abono en cuenta bancaria o, según corresponda, a domicilio, sino que también se les pagará la gratificación y ahora el bono de S/200. Todo llegará junto

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Así, esto se pagará en las fechas de acuerdo con el cronograma establecido para cada régimen. En el caso del Decreto Ley 19990, a quien se le pagará el bono de S/200, estas son las fechas:

Apellidos A-C: lunes 7 de diciembre

Apellidos D-L: jueves 10 de diciembre

Apellidos M-Q: viernes 11 de diciembre

Apellidos R-Z: lunes 14 de diciembre

Convenios internacionales (incluye pensionistas de la Ley 27803): miércoles 16 de diciembre

Inicio del pago a domicilio: miércoles 16 de diciembre

Fin de pago a domicilio: martes 29 de diciembre.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ofrece declaraciones a los medios de comunicación desde Palacio de Gobierno durante una conferencia de prensa transmitida en vivo. Los periodistas presentes realizan consultas sobre las acciones presupuestales y las medidas de prevención implementadas frente al Fenómeno El Niño en diversas regiones del país.

¿Quiénes recibe el bono de S/200?

El gobierno ha publicado en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia N.° 018-2026, el cual autoriza el otorgamiento de una bonificación extraordinaria a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 19990

Sin embargo, el pago será únicamente a los del régimen general. “Se autoriza a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a otorgar, de manera excepcional y por única vez, una bonificación extraordinaria ascendente a S/200,00 a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990″, señala la norma.

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Además, la bonificación extraordinaria se entrega al pensionista cuya pensión ha sido otorgada con carácter definitivo y que se encuentre registrada en la planilla de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones al 30 de noviembre de 2026.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

También se detalla que al pensionista que percibe más de una pensión se le otorga una sola bonificación extraordinaria. Y que la percepción de la bonificación extraordinaria es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público. Finalmente se confirma que la ONP paga la bonificación extraordinaria en el mes de diciembre de 2026.

¿Y cómo se financiará este gasto? El gobierno señala que “el gasto que ocasione la aplicación del presente Decreto de Urgencia es financiado con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 095: Oficina de Normalización Previsional – ONP”. Es decir, no habrá dinero extra que de el gobierno a la ONP.

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Condiciones del bono

El decreto señala que el SNP beneficia mayoritariamente a pensionistas cuyos ingresos oscilan entre S/300, S/400 y S/600, por lo que el incremento de precios impacta directamente en su poder adquisitivo.

Los jubilados de la ONP recibirán un bono de S/200 en sus pensiones, ha decretado el Gobierno. - Créditos Andina

Así, de acuerdo con el decreto de urgencia, la bonificación extraordinaria se otorgará a los pensionistas del SNP que cumplan las siguientes condiciones:

Contar con una pensión otorgada con carácter definitivo

Encontrarse registrados en la planilla de pensiones del SNP al 30 de noviembre de 2026

Si el pensionista percibe más de una pensión, se le otorgará una sola bonificación

La bonificación es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público.

“El bono se pagará con la pensión de diciembre de 2026, en el mismo cronograma y sin trámite adicional”, aclara la ONP.