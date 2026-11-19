El Banco Central de Reserva del Perú proyecta una contracción anual de 30,7% en el sector pesquero para 2026.

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El Ministerio de la Producción (PRODUCE) prepara un paquete de apoyo para los 50 mil empleos directos vinculados a la pesca industrial de anchoveta, afectados por la falta de una segunda temporada de captura. El titular del sector, Juan Carlos Requejo Alemán, afirmó que las evaluaciones técnicas apuntan a un posible repunte del recurso hacia mayo de 2027, siempre que se mantengan las medidas de preservación.

En entrevista con RPP Noticias, Requejo señaló que el aumento de la temperatura del mar, asociado al fenómeno de El Niño, ya afecta a la actividad pesquera desde mayo. La primera temporada de anchoveta no llegó a completarse y el Ministerio de la Producción descartó una nueva autorización para la zona norte-centro tras las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

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PRODUCE descartó una segunda temporada de anchoveta

El ministro explicó que el Imarpe evaluó el estado del recurso después de que cesara la captura durante la primera temporada 2026. Según indicó, la anchoveta estaba bajo estrés por las condiciones oceanográficas y había entrado en una etapa que requería medidas de protección.

“Tomando las medidas de precaución que estamos adoptando ahora, todo indica que habría un repunte importante hacia mayo del próximo año”, afirmó Requejo durante la entrevista. El funcionario vinculó esa proyección con la experiencia de anteriores episodios de El Niño y con la estructura de tallas detectada en las evaluaciones científicas.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) prevé una caída anual de 30,7% para el sector pesca este año. Requejo reconoció la magnitud del impacto y remarcó que la pesca aporta más de 2% al producto bruto interno (PBI).

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Las evaluaciones técnicas del Imarpe sitúan una probable recuperación de la anchoveta hacia mayo de 2027. EFE/ Paolo Aguilar

El paquete incluirá bonos y opciones de financiamiento

El ministro adelantó que el Ejecutivo prepara medidas para los trabajadores afectados por la paralización de las operaciones de anchoveta. El paquete contempla bonos para pescadores artesanales, facilidades de financiamiento y acceso a créditos para quienes dependen de la actividad.

“El tema tributario es para las empresas, pero también tiene que haber un auxilio para los trabajadores”, sostuvo el ministro. Añadió que las medidas alcanzarán a quienes laboran en la pesca industrial y a los pescadores artesanales que afrontan una menor disponibilidad de recursos.

El titular de PRODUCE indicó que hay entre 60 mil y 70 mil pescadores artesanales en el país. La cifra aumenta a entre 150 mil y 200 mil personas si se incluye a quienes forman parte de la cadena de descarga, comercialización y servicios vinculados a los desembarcaderos.

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Las extracciones de calamar y bonito alcanzaron niveles récord durante la primera mitad del año.

Calamar y bonito ofrecieron una alternativa para la pesca artesanal

Requejo afirmó que las pesquerías artesanales de calamar y bonito registraron capturas récord en la primera mitad del año. Sin embargo, señaló que ese resultado llevó a que una parte importante de las cuotas anuales se utilizara de forma anticipada, ante la incertidumbre por la evolución de El Niño.

El ministerio también impulsa la campaña Mar de Oportunidades, con la que busca promover la captura de recursos alternativos. Requejo agregó que se trabaja para formalizar actividades turísticas en los desembarcaderos pesqueros artesanales, con el objetivo de generar ingresos adicionales durante los períodos de menor actividad extractiva.

La pesca industrial de anchoveta se organiza en dos temporadas anuales para las zonas norte-centro y sur, aunque la primera concentra el mayor volumen: una evaluación del Instituto del Mar del Perú estimó que el 89% de la biomasa registrada en 2024 correspondipo al stock norte-centro.

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