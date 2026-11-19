Korina Rivadeneira descartó retomar su vínculo con Mario Hart luego de que el exintegrante de programas de competencia asistiera a una obra teatral para acompañarla.

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Korina Rivadeneira descartó volver a tener una relación sentimental con Mario Hart, pese a que el piloto acudió al estreno de la obra Fiesta de Chamba, donde ella integra el elenco. El encuentro entre ambos ocurrió al terminar la función y quedó registrado en un video difundido por el pódcast Q’ Bochinche?.

La expareja se saludó con un abrazo y cruzó algunas palabras frente a las cámaras. Durante ese momento, la actriz le dijo al padre de sus hijos: “No, yo no te vi”, comentario que llamó la atención de Samuel Suárez y Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’.

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La frase habría estado relacionada con la llegada tardía de Mario Hart al teatro. El propio piloto reconoció que ingresó cuando la presentación ya había empezado, por lo que no pudo seguir la obra desde el inicio.

Un programa de entretenimiento aborda la situación sentimental entre Korina Rivadeneira y Mario Hart luego de coincidir en una obra de teatro.

“Llegué creo que 10 minutos tarde, 10 o 15”, señaló Hart cuando fue consultado por las imágenes y por la reacción de Korina Rivadeneira tras el espectáculo.

La artista también fue consultada de forma directa sobre la posibilidad de una reconciliación. Lejos de dejar abierta esa opción, señaló que el vínculo entre ambos se mantiene en el plano de la amistad y la crianza compartida.

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“No, no, no, somos buenos amigos, somos unos papás excelentes”, respondió la actriz. Luego remarcó que conserva una buena relación con Hart: “Nos llevamos súper bien. Pero no, reconciliación lo dudo muchísimo. Nos llevamos bien así”.

Mario Hart presencia la obra de teatro entre los asistentes del público y sostiene un vaso con bebida en una sala iluminada de azul. (Studio Tres)

Mario Hart dijo que el abrazo fue una felicitación por la obra

El gesto de cercanía entre Korina Rivadeneira y Mario Hart generó especulaciones, aunque ambos dieron explicaciones que descartaron un acercamiento amoroso. El piloto sostuvo que se aproximó a su expareja para reconocer su desempeño en Fiesta de Chamba.

“Es un abrazo de felicitaciones, ¿no?”, comentó el ex chico reality. También aseguró que disfrutó del trabajo de la actriz sobre el escenario y quiso decírselo personalmente después de la función.

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“Me gustó mucho también la actuación de Korina, entonces me acerqué a felicitarla, obviamente”, añadió Hart, quien indicó que su asistencia al estreno no tuvo otro significado.

En el espacio Q’ Bochinche?, ‘Metiche’ interpretó que la frase de Rivadeneira podía reflejar una incomodidad por la demora. Según su análisis, la actriz habría esperado que Mario Hart estuviera presente desde el comienzo.

Mario Hart presencia desde la zona del público una escena romántica entre los actores Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco sobre el escenario. (Studio Tres)

“Por lo que entiendo, si él ha visto el chape y ya luego le dice ‘no te vi’ es porque ha llegado tarde”, dijo el conductor. Su comentario se refirió a una de las escenas románticas que protagoniza Korina Rivadeneira con Nacho Di Marco durante la obra.

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Villavicencio consideró que la venezolana pudo sentirse decepcionada porque el piloto no siguió toda la función. “Un poco que ha quedado un poquito decepcionada porque de pronto ha querido que la veas desde el inicio”, planteó.

Hart no coincidió con esa versión. “No, no creo que decepcionada sea la palabra”, respondió al ser consultado por la lectura del conductor.

Con sus declaraciones, ambos dejaron claro que mantienen una relación cordial por sus hijos. El abrazo tras la función y la presencia de Mario Hart en el teatro no cambiaron la posición de Korina Rivadeneira, quien descartó una reconciliación.

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