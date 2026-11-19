El intercambio comercial entre ambos países alcanzó un récord histórico de 739 millones de dólares al cierre de 2025.

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El Gobierno de Keiko Fujimori suscribió este jueves un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Tailandia, que ampliará la cobertura de acceso preferencial para los productos peruanos en ese mercado, del 66% al 94% del universo arancelario.

El instrumento incorpora capítulos sobre servicios, inversiones, propiedad intelectual, competencia y facilidades para el ingreso temporal de empresarios.

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La firma se realizó en Shenzhen, República Popular China, durante la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

La presidenta peruana participó en el acto junto al primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, mientras que el documento fue suscrito por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, y su par de Comercio de Tailandia, Suphajee Suthumpun.

“Después de 10 años de negociación, finalmente el Perú y Tailandia firman el acuerdo de libre comercio”, afirmó Fujimori.

La mandataria señaló que el pacto fortalecerá el intercambio entre ambas economías y confirmó que invitó al jefe de Gobierno tailandés a realizar una visita oficial al Perú después del fenómeno de El Niño.

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Las agroexportaciones peruanas hacia el mercado tailandés totalizaron 27 millones de dólares, lideradas por las ventas de arándanos y paltas.

El acuerdo amplía preferencias para productos peruanos

El nuevo tratado extiende el protocolo comercial que ambos países mantenían desde 2011, centrado en el intercambio de mercancías. Una vez que entre en vigor, permitirá ampliar el acceso con preferencias arancelarias para productos como muebles de madera, jugos de frutas, miel, alimentos para mascotas y harina de pescado.

El acuerdo también abre espacio para la exportación de servicios profesionales y financieros, según explicó Valencia. “Nuestros exportadores podrán acceder en mejores condiciones al mercado tailandés y se abrirán nuevas oportunidades para que las empresas peruanas ofrezcan sus servicios”, indicó.

Tailandia tiene más de 72 millones de habitantes y registró importaciones por cerca de USD 350 mil millones en 2025. La presencia peruana en ese mercado todavía es limitada en varios de los productos que ya exporta, lo que abre posibilidades para elevar los envíos de alimentos, insumos industriales y recursos pesqueros.

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Los despachos de pota sumaron 67 millones de dólares en 2025 y representaron el 56% de las ventas peruanas a Tailandia.

La pota concentra más de la mitad de los envíos peruanos

El intercambio comercial bilateral alcanzó USD 739 millones en 2025, el mayor nivel registrado entre ambos países. Las exportaciones peruanas sumaron USD 120 millones, con un aumento de 8,8% frente al año anterior, aunque el saldo comercial fue deficitario en alrededor de USD 500 millones para el Perú.

La pota fue el principal producto enviado al mercado tailandés. Las ventas de calamar gigante llegaron a USD 67 millones en 2025, un alza de 189,9%, y representaron el 56% de los despachos peruanos a ese destino. Tailandia importó este recurso por USD 650 millones durante ese año, y Perú ocupó el sexto lugar entre sus proveedores, con una participación de 8,9%.

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La agroexportación peruana hacia Tailandia también alcanzó USD 27 millones, con un crecimiento de 38,8%. Los arándanos sumaron USD 12 millones y las paltas llegaron a USD 3 millones. Perú abastece el 76% de las importaciones tailandesas de arándanos y el 25% de sus compras de palta fresca.

Además, aparecen oportunidades para ampliar los envíos de cacao y derivados, cochinilla, mandarinas, cebollas, filetes de trucha, redes de malla y neumáticos, de acuerdo con MINCETUR.