En una entrevista para el medio Exitosa Noticias, el exdirector general de Hidrocarburos del Minem, Erick García, evalúa la declaratoria de emergencia en el abastecimiento de combustibles en Perú ante la llegada del fenómeno de El Niño. La cobertura incluye imágenes de camiones cisterna y estaciones de servicio, mientras se detallan las medidas logísticas de prevención, la labor regulatoria de Osinergmin y las implicancias en el flujo y almacenamiento del sector.

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El Gobierno declaró en emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento nacional de combustibles por un periodo de hasta ocho meses, ante los riesgos que representa el fenómeno El Niño 2026-2027. La medida comprende toda la cadena de suministro, desde el procesamiento y la refinación hasta el almacenamiento y la comercialización de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP).

La disposición, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, busca anticiparse a posibles interrupciones en el transporte y la distribución de hidrocarburos por lluvias intensas, inundaciones, huaicos, deslizamientos y oleajes anómalos. En ese escenario, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) podrá establecer medidas transitorias y excepciones a determinadas disposiciones de los reglamentos de comercialización y seguridad.

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El cambio que se necesita para evitar el desabastecimiento

El exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Erick García, consideró que la declaratoria constituye una medida preventiva para evitar que las dificultades logísticas terminen afectando el suministro y generen incrementos en los precios. No obstante, sostuvo que su efectividad dependerá de la capacidad de las instituciones para actuar oportunamente y no esperar a que se produzca una interrupción.

En entrevista con Exitosa, el especialista explicó que los combustibles que se comercializan en el país dependen de diferentes modalidades de transporte. Por vía terrestre, las cisternas pueden quedar impedidas de circular por el cierre de carreteras debido a inundaciones o huaicos; mientras que por vía marítima, los oleajes anómalos pueden retrasar la llegada de buques e impedir la descarga de hidrocarburos. El transporte fluvial también puede verse comprometido por estos eventos.

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Frente a ese escenario, García planteó modificar la normativa de existencias mínimas de combustibles, que obliga a los mayoristas a mantener un stock equivalente a 15 días para situaciones de emergencia. Aunque consideró que esta obligación es necesaria, advirtió que falta establecer con mayor claridad las circunstancias en las que esas reservas pueden liberarse.

Combustibles Perú

“La norma de existencias hay que actualizarla, ya tiene bastantes años y creo que se puede adecuar algunas precisiones para hacerlo un poco más ágil y predecible”, sostuvo.

Según explicó, actualmente, cuando una empresa necesita utilizar esas reservas, debe reportar la situación, esperar su evaluación y recibir la autorización correspondiente. El especialista propuso que la normativa establezca de antemano situaciones específicas que permitan activar su liberación, como el cierre de carreteras o la presencia de oleajes anómalos que impidan el ingreso de buques.

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“Si tú pones las reglas claras, lo que vas a hacer es que el mercado continúe”, señaló.

¿Qué medidas podrá aplicar Osinergmin durante la emergencia?

Otro aspecto que destacó García es la necesidad de que Osinergmin asuma un papel más activo en el monitoreo del abastecimiento. En lugar de esperar que las empresas comuniquen una dificultad para recién evaluar una excepción, consideró que el organismo debe anticiparse a los problemas logísticos y coordinar las medidas necesarias.

Entre las alternativas mencionó flexibilizar temporalmente determinados requisitos para el transporte de combustibles. Por ejemplo, ante la falta de tractocamiones disponibles, podría autorizarse que una cisterna registrada y validada sea trasladada por otro tractocamión, sin modificar la autorización correspondiente al tanque que transporta el hidrocarburo.

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También recordó que, durante anteriores interrupciones de carreteras, se permitió comercializar gasolina en lugar de gasohol cuando no pudo llegar el alcohol carburante necesario para elaborar esta mezcla.

El especialista consideró que Osinergmin cuenta con personal capacitado y una presencia descentralizada, con 24 oficinas en el país. Sin embargo, recomendó implementar un centro de monitoreo que funcione las 24 horas del día para supervisar el comportamiento del mercado y responder a eventuales contingencias.

Riesgo de alza de precios y especulación en los grifos

La declaratoria de emergencia no significa que los precios de los combustibles deban subir inmediatamente ni que exista una restricción del suministro. Sin embargo, García advirtió que las interrupciones logísticas pueden generar una percepción de escasez que termine repercutiendo en los consumidores.

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El especialista identificó dos factores que explican las variaciones en los precios: el comportamiento de las cotizaciones internacionales y la sensación de desabastecimiento en el mercado nacional.

“Al ver que no hay tanto combustible, comienza la especulación y la subida de precios”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que las autoridades deben vigilar el comportamiento de los comercializadores y evitar que la falta temporal de suministro en una planta genere una mayor demanda en otros establecimientos y, posteriormente, incrementos injustificados.

García también planteó evaluar la implementación de precios de referencia o precios sugeridos en determinadas regiones, considerando que los costos logísticos no son iguales en todo el territorio nacional.

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No obstante, precisó que la reducción sostenida de los precios depende de generar mayor competencia, incorporar nuevos actores al mercado y garantizar una mayor transparencia en la comercialización.

Petroperú y la capacidad de almacenamiento de combustibles

Otra de las propuestas del exfuncionario apunta a aprovechar mejor la infraestructura de almacenamiento existente en el país, particularmente la que pertenece a Petroperú.

García señaló que existen plantas y tanques que no se utilizan a su máxima capacidad debido a las disposiciones que regulan el almacenamiento de las existencias de emergencia. En su opinión, sería conveniente modificar estos criterios para permitir que los volúmenes de reserva puedan distribuirse entre diferentes establecimientos autorizados.

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Como ejemplo, mencionó que parte de las existencias que se mantienen en Lima podrían almacenarse en instalaciones de Supe, Huacho o Pisco, lo que permitiría contar con combustible en más puntos del territorio nacional y liberar espacio para otros operadores.

Asimismo, consideró necesario fortalecer la capacidad operativa de Petroperú ante el escenario climático previsto, debido a la importancia de su infraestructura para garantizar el abastecimiento. El especialista recordó que la Nueva Refinería de Talara todavía no opera al 100% de su capacidad y planteó evaluar medidas adicionales para respaldar a la petrolera estatal durante la emergencia.

El gas natural también debe incluirse en las medidas de prevención

Durante la entrevista, García advirtió que la declaratoria de emergencia debe complementarse con disposiciones relacionadas con el gas natural, debido a que este combustible también depende de una cadena logística que puede verse afectada por los eventos climáticos.

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El especialista explicó que, además de los gasoductos convencionales, existen sistemas de transporte virtual mediante camiones que trasladan gas natural hacia localidades que no cuentan con conexión directa a la red de distribución. Estas rutas también podrían quedar interrumpidas por huaicos, inundaciones o deslizamientos.

Por ello, consideró que el Gobierno debe incorporar medidas específicas para garantizar la continuidad del suministro de gas natural, especialmente por su importancia para los hogares y el transporte.

En este último sector, destacó los incentivos promovidos por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para impulsar la conversión de unidades a gas natural, así como los beneficios del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que contempla bonos para financiar la conversión de vehículos que utilizan GLP.

Según indicó, el gas natural puede representar un ahorro de aproximadamente 50% frente al diésel y de 40% frente al GLP, por lo que consideró importante promover su utilización.

¿Qué regiones podrían enfrentar mayores dificultades de abastecimiento?

Consultado sobre las zonas que podrían resultar más vulnerables ante los efectos del fenómeno El Niño, García mencionó principalmente a las regiones del norte, aunque también advirtió sobre posibles dificultades en el sur, particularmente en Arequipa, y en la selva.

El riesgo está relacionado con la exposición de las carreteras y otras vías de transporte a las lluvias intensas, los deslizamientos y las inundaciones. Por ello, insistió en que la prevención debe contemplar la coordinación entre las autoridades y las empresas privadas que participan en la cadena de distribución.

Finalmente, el especialista pidió a la población utilizar eficientemente los recursos energéticos durante los próximos meses y evitar compras motivadas por rumores de desabastecimiento. También destacó la importancia de que Osinergmin e Indecopi supervisen el mercado para prevenir prácticas especulativas y recomendó a los consumidores consultar la plataforma Facilito para comparar los precios de los combustibles.