Los meteorólogos institucionales confirman que las anomalías registradas en noviembre anticipan meses sumamente críticos, con condiciones atmosféricas que rebasarán episodios anteriores como los eventos extraordinarios vividos en los años ochenta y noventa. (Canal N)

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La posibilidad de que la sensación térmica en Lima roce los 40° C durante el verano ya aparece en las proyecciones de especialistas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) estima que la zona este de la capital peruan podría superar los 36 °C y registrar una percepción de calor de entre 38 y 39 °C por efecto de la humedad.

El ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas, de Ambiand, coincidió en que una temperatura de 35 °C puede sentirse como 38 °C o 39 °C en determinadas condiciones, muy cerca de los 40 °C.

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Nelson Quispe, especialista en Meteorología del Senamhi, señaló en a RPP que los termómetros de Lima Este podrían superar los 36 °C durante la próxima temporada de verano, que inicia el 21 de diciembre. Según explicó, el valor registrado no refleja por completo el calor que perciben las personas, ya que la humedad puede elevar esa sensación entre dos y tres grados.

El Senamhi proyecta que la sensación térmica en Lima Este alcanzará entre 38 y 39 grados durante el verano. (Composición: Infobae Perú)

“Lo que creemos es que fácilmente podría superar los 36 grados este verano que se nos acerca”, indicó Quispe.

Agregó: “Es muy posible que esos 36 que registraría el termómetro debemos añadir 2 a 3 grados inclusive para saber la sensación de calor. Es decir, que la sensación de calor para este verano podríamos estar registrando entre los 38 a 39 grados Celsius”.

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La humedad y el poco viento

La advertencia sobre una sensación térmica de hasta 39 °C también fue planteada por Jonathan Cárdenas, ingeniero meteorólogo y gerente de operaciones de Ambiand, en una entrevista con Canal N.

El especialista explicó que la humedad y la debilidad del viento pueden añadir entre tres y cuatro grados a la temperatura medida.

La humedad y la debilidad del viento pueden elevar hasta cuatro grados la temperatura percibida en la capital.

Cárdenas indicó que, bajo esas condiciones, una jornada con 35 °C podría sentirse como un día de 38 °C o 39 °C. Consultado sobre la posibilidad de que la capital alcance una sensación térmica superior a los 40 °C, similar a la de otras ciudades del país, respondió que no podía asegurarlo, pero que era muy poco probable.

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“No sé si tanto, pero para que sea práctico para nuestros televidentes, la sensación térmica de la temperatura medida se puede agregar entre tres y cuatro grados más de sensación térmica, producto de humedad, por ejemplo, o que el viento sea muy débil”, afirmó.

El meteorólogo añadió que esas variables aumentan la percepción del calor. “Si esperamos treinta y cinco grados, podríamos llegar posiblemente a treinta y ocho de sensación o treinta y nueve grados de sensación térmica”, señaló.

Ola de calor en Lima. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

Lima Este

Según Quispe, las zonas orientales de Lima suelen registrar temperaturas más altas debido a su distancia respecto del mar. La superficie terrestre de esos distritos se calienta con mayor rapidez, mientras que la cercanía al océano tiende a moderar las temperaturas en los sectores occidentales de la ciudad.

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Entre los puntos que suelen alcanzar mayores temperaturas, Cárdenas mencionó a Carabayllo, La Molina y Ate. Hacia el litoral, explicó, las marcas pueden ser menores, aunque las condiciones de humedad también inciden en la sensación de calor.

Quispe recordó que Lima Este alcanzó 35,2 °C en 1998, el mayor registro conocido hasta ahora para esa área. La proyección de que los valores superen los 36 °C implicaría rebasar ese antecedente.

El especialista del Senamhi sostuvo, además, que en los últimos días se redujo la diferencia de temperatura entre Lima Este y Lima Oeste. El calentamiento del mar y la presencia de humedad acompañada por aire cálido han extendido esas condiciones hacia distintos sectores de la capital.

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Varias personas caminan bajo el sol y se hidratan en la Plaza Mayor de Lima durante una jornada de altas temperaturas monitoreada por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ahora prácticamente el clima ha cambiado, ya no se nota tanta diferencia en distritos del este con distritos que están hacia el oeste”, señaló.

De acuerdo con Quispe, la diferencia actual entre ambas zonas oscila entre 0,5 y 0,8 °C. En condiciones habituales, esa brecha se ubica entre dos y tres grados.

El Niño dificulta

El especialista del Senamhi advirtió que las condiciones actuales impiden definir con precisión cuál será la temperatura promedio de la temporada. Quispe vinculó esa incertidumbre con el evento El Niño en desarrollo, cuyas características, según afirmó, superan las registradas durante los episodios de 1982-1983 y 1997-1998.

Cárdenas también afirmó que las temperaturas actuales ya muestran valores que no se habían visto en noviembre, incluso frente a los eventos de El Niño más intensos que recordó. Para el verano, anticipó que esa tendencia podría continuar.

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“Con las temperaturas ya estamos alcanzando niveles que no se han visto”, sostuvo el ingeniero meteorólogo. “Para el verano, obviamente, se espera que esto continúe y seguramente vamos a alcanzar valores que no, no los hemos registrado antes”.

El martes 6 de febrero el Senamhi registró en Lima y Callao temperaturas que igualaron a aquellas que no se sentían en la capital hace más de 40 años. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Garúas persistentes

Además del calor, Quispe alertó sobre la posible presencia de garúas persistentes durante el verano. Indicó que no necesariamente serían lluvias intensas, aunque una precipitación de menor intensidad que se prolonga en el tiempo puede acumular cantidades importantes de agua.

El especialista recordó las precipitaciones registradas en Villa María del Triunfo y consideró que estas condiciones podrían extenderse hacia Lima Central y Lima Norte. También mencionó que la topografía y las barreras naturales influyen en la distribución de la humedad.

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En sectores como Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, explicó, la llegada de vientos del sur puede favorecer la acumulación de humedad por las características del terreno. Quispe señaló que esas condiciones podrían generar precipitaciones por encima de los registros históricos de llovizna.

Como antecedente, citó los 17 milímetros de lluvia registrados en 1970 y advirtió que esa cifra podría superarse durante el próximo verano. También recomendó consultar la información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que identificó al menos 21 bypasses de Lima Metropolitana con riesgo de inundación.

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