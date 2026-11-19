La jornada permitirá renovar el DNI por caducidad o deterioro, actualizar la fotografía y modificar la dirección registrada en el documento de identidad - Créditos: Andina.

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La Municipalidad de Puente Piedra, a través de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente (Demuna), organizará este viernes 20 de noviembre una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida al público en general que tenga domicilio registrado en este distrito de Lima Norte. La jornada ofrecerá 150 cupos para quienes necesiten renovar su documento por caducidad o deterioro, actualizar la fotografía o modificar la dirección consignada en su identificación.

La actividad se desarrollará desde las 9 a. m. en el parque Leoncio Prado, ubicado a la altura del puente Donofrio, en la zona norte del distrito. Los ciudadanos interesados deberán considerar que la convocatoria está destinada exclusivamente a personas cuyo documento cuente con dirección del distrito, condición establecida por los organizadores para acceder a los procedimientos sin costo.

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La iniciativa también contempla la atención de niñas, niños y adolescentes que requieran efectuar alguno de los trámites disponibles. Sin embargo, los menores deberán presentarse acompañados de su madre o padre, quien tendrá que llevar su respectivo documento de identidad. Asimismo, será necesario contar con los requisitos solicitados para completar la gestión correspondiente.

La convocatoria representa una alternativa para los vecinos que tienen pendiente regularizar sus datos personales o reemplazar un documento que ya perdió vigencia. Al tratarse de una jornada con capacidad limitada, se deberá tener en cuenta que la campaña contempla únicamente 150 beneficiarios.

Los menores de edad podrán acceder a los trámites gratuitos, siempre que acudan acompañados de su madre o padre, quien deberá presentar su DNI - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

¿Qué trámites se podrán realizar durante la campaña gratuita?

La jornada contempla tres procedimientos relacionados con el documento nacional de identidad electrónico. Cada uno está dirigido a ciudadanos que necesitan solucionar alguna situación vinculada con la vigencia, la fotografía o la dirección registrada.

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Renovación por caducidad o deterioro del DNI: está destinada a las personas cuyo documento haya vencido o presente daños que requieran solicitar su renovación.

Actualización de fotografía: permitirá modificar la imagen que aparece en el documento de identidad, mediante el procedimiento habilitado durante la actividad.

Cambio de domicilio: estará dirigido a quienes necesiten modificar la dirección consignada en su identificación. Este procedimiento incluye la toma de fotografías.

Los interesados deberán identificar previamente cuál de estas alternativas necesitan para acudir con la documentación correspondiente. La convocatoria no contempla un costo para los beneficiarios, por lo que los procedimientos anunciados podrán efectuarse gratuitamente durante la jornada.

Los interesados deberán presentar su partida de nacimiento o DNI, además de un recibo de luz o agua como comprobante de domicilio - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al DNI electrónico gratuito?

De acuerdo con la información difundida por la municipalidad, los ciudadanos deberán presentar una serie de documentos para participar en la campaña. Entre las condiciones figura la acreditación de identidad y la presentación de un comprobante de domicilio.

Los requisitos anunciados son los siguientes:

Partida de nacimiento o DNI: se deberá contar con alguno de estos documentos para realizar el procedimiento correspondiente.

Acompañamiento de la madre o el padre: las niñas, niños y adolescentes tendrán que acudir junto con uno de sus progenitores, quien deberá presentar su DNI.

Recibo de luz o agua: se deberá llevar uno de estos comprobantes como parte de la documentación solicitada.

Carné de Conadis o certificado de discapacidad: las personas que correspondan deberán contar con alguno de estos documentos para acreditar dicha condición.

Uno de los aspectos que deberán considerar los asistentes es que la dirección registrada en su documento de identidad debe corresponder a Puente Piedra. Esta condición es indispensable para acceder a los servicios ofrecidos, por lo que la convocatoria no está dirigida a residentes de otros distritos.

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La Municipalidad de Puente Piedra realizará este viernes 20 de noviembre una campaña gratuita de DNI electrónico con 150 cupos disponibles para los vecinos del distrito - Créditos: Andina.

Beneficios del DNI electrónico

Identificación segura: Permite acreditar la identidad de una persona mediante mecanismos tecnológicos que ofrecen mayores niveles de seguridad frente a posibles falsificaciones o suplantaciones.

Firma digital: Facilita firmar documentos electrónicos con validez legal, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Trámites por internet: Permite acceder a diferentes servicios y procedimientos digitales de entidades públicas y privadas sin necesidad de acudir presencialmente.

Ahorro de tiempo: Contribuye a reducir desplazamientos, colas y gestiones presenciales al facilitar la identificación en plataformas digitales.

Protección de datos: Incorpora un chip electrónico que almacena información del titular y permite utilizar mecanismos de autenticación para verificar su identidad.

Acceso a servicios digitales: Facilita la interacción con instituciones que cuentan con plataformas habilitadas para reconocer la identidad electrónica de los ciudadanos.

Modernización del Estado: Promueve la transformación digital y simplifica determinados procedimientos administrativos mediante herramientas tecnológicas.