Perú Comic Con confirma a sus invitados y anuncia la baja de Drew Seeley

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La quinta edición de Perú Comic Con se realizará el 5 y 6 de diciembre en Arena 1, San Miguel, con una programación que reunirá a figuras de series, cine, doblaje, música, animación y cosplay. El encuentro contará con las visitas confirmadas de Wilson Bethel, Nathan Kress, Jessie T. Usher, el actor de doblaje Alberto Bernal y el cantante Capitán Memo, entre otros invitados.

El evento de cultura pop tendrá dos jornadas dirigidas a seguidores de distintas generaciones. La propuesta incluirá espacios de gaming, anime, artistas, presentaciones en escenario, conciertos y actividades para familias y grupos de amigos.

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La organización informó que Drew Seeley no asistirá a Perú Comic Con 2026 debido a compromisos de grabación de último momento. El actor y cantante, vinculado a High School Musical, publicó un video en sus redes sociales para confirmar su ausencia y enviar un mensaje al público peruano.

Todos los artistas de Perú Comic Con confirmaron su asistencia, menos Drew Seeley.

“Estoy muy triste, tenía muchas ganas de visitar su hermoso país”, expresó Seeley. El artista explicó que no podrá viajar por obligaciones relacionadas con una filmación y señaló que espera contar con otra oportunidad para encontrarse con sus seguidores en Perú.

El comunicado de la convención indicó que las personas que adquirieron experiencias con Seeley recibieron un mensaje en el correo electrónico asociado a la compra. La organización también precisó que mantiene sus esfuerzos para desarrollar las actividades previstas durante ambas fechas.

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El actor y cantante informó que no podrá asistir al evento del 5 y 6 de diciembre en Arena 1, San Miguel, debido a compromisos de grabación de último momento. IG Drew Seeley / IG Perú Comic Con

Jessie T. Usher llegará con el universo de The Boys

Uno de los invitados principales será Jessie T. Usher, actor conocido por interpretar a A-Train en la serie The Boys. Su presencia permitirá que los seguidores de la producción basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson puedan conocerlo, participar de las actividades previstas y compartir con otros fanáticos del universo de superhéroes.

A la lista se suma Wilson Bethel, quien interpreta a Benjamin “Dex” Poindexter, conocido como Bullseye, dentro del universo de Daredevil. El personaje tiene un lugar central en la historia de Matt Murdock y representa uno de los antagonistas que enfrentan al héroe de Marvel.

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La llegada de Bethel y Usher concentrará parte de la atención de quienes siguen las adaptaciones de cómics a la pantalla. Ambos actores participarán de una convención que propone acercar al público a los intérpretes detrás de personajes asociados a franquicias de amplia circulación internacional.

Entre las propuestas anunciadas figuran zonas de videojuegos, concursos y exhibiciones de cosplay, una sección de artistas y presentaciones musicales.

Nathan Kress llevará el recuerdo de iCarly a la convención

La programación también incluirá a Nathan Kress, recordado por su papel de Freddie Benson en iCarly. La serie de Nickelodeon tuvo una amplia difusión en América Latina y convirtió a Kress en una figura reconocida entre quienes siguieron las historias de Carly Shay, Sam Puckett y el equipo de su programa web.

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Su visita convocará tanto a quienes vieron la producción durante su emisión original como a nuevas audiencias que conocieron la serie a través de sus reposiciones y plataformas digitales. La presencia del actor forma parte de una agenda que combina referentes de contenidos televisivos de distintas épocas.

El universo del doblaje estará representado por el mexicano Alberto Bernal, voz de Peter Parker y Spider-Man en producciones del Universo Cinematográfico de Marvel destinadas a América Latina. Su trayectoria también incluye participaciones en títulos de anime como Black Clover y Haikyu!!.

Bernal ofrecerá al público la posibilidad de acercarse al trabajo que existe detrás de personajes animados y producciones de superhéroes. La programación busca integrar a seguidores del cine, las series y la animación japonesa dentro de un mismo espacio.

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Nathan Kress en su papel de Freddie Benson en iCarly.

Capitán Memo y la animación de internet completan la programación

La música tendrá un lugar reservado para Capitán Memo, intérprete de canciones asociadas a series animadas que circularon durante décadas en América Latina. Su participación apunta a convocar a asistentes que crecieron con esas producciones y que ahora podrán compartir ese repertorio con nuevas generaciones.

La convención también anunció la participación de Alejo y Valentina, la serie argentina creada por Alejandro Szykula. Sus personajes y su humor construyeron una comunidad en internet desde los primeros años de difusión de contenidos animados en la web.

Otra de las propuestas será Perchita, el gato creado por el dibujante y animador argentino Dylan Gálvez. El personaje cuenta con presencia en redes sociales y una serie animada en YouTube, donde reúne a seguidores interesados en sus historias y códigos humorísticos.

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Las entradas para Perú Comic Con 2026 están a la venta desde el 3 de noviembre a través de Joinnus. El evento se celebrará el 5 y 6 de diciembre en Arena 1, en el distrito de San Miguel. La información sobre los boletos está disponible en Joinnus.