Una médica explica una guía de alimentos a una madre y a su hijo en un consultorio con balanza y tallímetro para la evaluación infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La anemia es una condición en la que el organismo no cuenta con suficientes glóbulos rojos sanos o hemoglobina para transportar oxígeno a los tejidos. En la infancia, suele estar asociada a la deficiencia de hierro, un nutriente necesario para el desarrollo físico y cognitivo. Una campaña gratuita de despistaje de anemia infantil atenderá a niñas y niños de seis meses a cinco años en Ate, uno de los distritos de Lima con mayor prevalencia de esta condición.

Durante los primeros años de vida, la anemia puede afectar la capacidad de atención, el aprendizaje y el crecimiento. La alimentación insuficiente en hierro, las dificultades para acceder a controles de salud y la falta de información sobre una dieta adecuada figuran entre los factores que pueden favorecer su aparición. Por ese motivo, la detección temprana permite identificar los casos y orientar a las familias antes de que el problema se prolongue.

PUBLICIDAD

Los menores de dos años, los niños con dietas poco variadas, quienes viven en hogares con limitaciones económicas y aquellos que no acceden de forma regular a controles médicos están entre los grupos más expuestos. También requieren atención las madres gestantes y los cuidadores, ya que la prevención comienza con una alimentación adecuada desde los primeros meses de vida y con el cumplimiento de las indicaciones de los servicios de salud.

Una trabajadora de salud atiende a un niño en brazos de su madre durante una campaña gratuita de descarte de anemia en el distrito de Ate, en Lima.

Ate registra una prevalencia de 48,2% en menores de tres años

La intervención se realizará en Ate, donde la prevalencia de anemia alcanza al 48,2% de los niños menores de tres años, según la información difundida por los organizadores. Esa cifra ubica al distrito como la segunda jurisdicción de Lima con más casos en este grupo etario y refuerza la necesidad de acercar servicios preventivos a las familias.

PUBLICIDAD

La campaña forma parte del programa Vive Bien, impulsado por Cencosud junto con United Way Perú y con apoyo de la Municipalidad Distrital de Ate. La iniciativa contempla pruebas de descarte sin costo y orientación nutricional para padres, madres y cuidadores, con el objetivo de que conozcan alternativas de alimentación que contribuyan a elevar el consumo de hierro en los hogares.

Un profesional sanitario toma una muestra capilar del dedo de un infante junto a un hemoglobinómetro digital durante un examen de despistaje de anemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cronograma prevé la instalación de módulos de atención de 9:00 a 16:00 durante tres fines de semana de noviembre. Las jornadas comenzaron el 14 y 15 de noviembre en Wong Ate. Las siguientes fechas programadas son:

21 y 22 de noviembre: Metro Santa Clara.

28 y 29 de noviembre: Metro Puruchuco.

Atención dirigida a niñas y niños de seis meses a cinco años .

Evaluaciones gratuitas y orientación para las familias.

El personal de salud toma una muestra de sangre del dedo de un infante durante una jornada de despistaje de anemia en el distrito de Ate en Lima.

El programa ofrecerá cinco meses de seguimiento a 250 menores

La campaña no se limitará a la prueba inicial. Los organizadores informaron que 250 niñas y niños con diagnóstico confirmado de anemia recibirán acompañamiento durante cinco meses. El plan incluye seguimiento nutricional, recomendaciones personalizadas y capacitación para las personas responsables de su cuidado diario.

PUBLICIDAD

El tratamiento de la anemia infantil requiere constancia en la alimentación, controles médicos y, cuando corresponde, el consumo de suplementos indicados por profesionales de salud. La orientación a las familias busca que los cambios no dependan solo de una consulta puntual, sino que se incorporen a las rutinas de alimentación y cuidado de los menores.

Entre las recomendaciones habituales para prevenir la falta de hierro se encuentra la inclusión de alimentos como sangrecita, hígado, carnes, pescado, menestras y verduras de hoja verde. La absorción de hierro puede mejorar cuando estos productos se acompañan con alimentos ricos en vitamina C, como cítricos, tomate, papaya o aguaje. Cada caso, sin embargo, requiere una evaluación individual, especialmente cuando el menor presenta un diagnóstico confirmado.

PUBLICIDAD

Una orientadora explica pautas de alimentación complementaria durante una jornada de despistaje de anemia infantil en el distrito de Ate, en Lima.

La orientación nutricional busca involucrar a padres y cuidadores

Raúl Troncoso, gerente regional de Sostenibilidad de Cencosud, sostuvo que el propósito de la campaña es promover la prevención desde la primera infancia y acercar recursos a las familias. “Fomentar una cultura de alimentación saludable y prevención desde la infancia, acercando herramientas a las familias”, señaló sobre la iniciativa desarrollada en Ate.

El acompañamiento previsto para los casos positivos incluirá planes nutricionales adaptados a las necesidades de cada menor. Las familias también recibirán capacitación para reconocer la importancia de los alimentos con hierro y sostener las recomendaciones en el hogar. La participación de los cuidadores resulta determinante, ya que son quienes organizan la alimentación cotidiana de los niños.

PUBLICIDAD

Las jornadas buscan, además, reducir las barreras de acceso a los controles preventivos. La instalación de módulos en establecimientos comerciales permitirá que las familias acudan a puntos cercanos durante los fines de semana, sin necesidad de asumir un costo por la evaluación. Los resultados de las pruebas permitirán definir qué menores necesitan seguimiento especializado.

Una selección de sangrecita, legumbres, hojas verdes y cítricos ilustra la combinación dietética recomendada para favorecer la absorción de hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vive Bien reportó acciones para más de 45 mil personas en la región

El programa Vive Bien informó que durante 2026 llegó a más de 45 mil personas en la región mediante talleres sobre alimentación saludable, actividad física y autocuidado. La iniciativa desarrolló más de 620 talleres durante el año para colaboradores, clientes y comunidades de los países donde opera la empresa.

PUBLICIDAD

Durante el segundo semestre, el programa realizó una evaluación de hábitos de salud y nutrición con la participación de 7.800 colaboradores de Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Perú. El relevamiento reunió información sobre conductas cotidianas e intereses vinculados con la alimentación y el bienestar, que será utilizada para orientar las acciones previstas para el próximo año.

En Ate, el foco inmediato estará puesto en la detección y el acompañamiento de los menores con anemia. Las próximas jornadas serán el 21 y 22 de noviembre en Metro Santa Clara, y el 28 y 29 de noviembre en Metro Puruchuco. Los módulos funcionarán de 9:00 a 16:00 y recibirán a familias con niños de seis meses a cinco años.

PUBLICIDAD