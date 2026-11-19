El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha lanzado una nueva moneda de S/1 de plata. Se ha puesto en “circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno”.
Se trata de una pieza en cuyo reverso representa una perspectiva de la fachada del Glorioso Colegio Nacional San Carlos de Puno, destacando el frontón triangular en el centro, los balcones, ventanas y el acceso principal.
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La pieza será vendida en la tienda virtual del BCRP y tendría un valor similar a otras piezas con sus mismas características, de S/132, precio actual, que se ajusta con respecto al valor de la plata.
La nueva moneda de plata del BCRP
Las características de la moneda son:
- Denominación: S/1,00
- Aleación: Plata 0,925
- Peso fino: ½ onza troy
- Diámetro: 33,00 mm
- Calidad: Proof
- Canto: Estriado
- Año de acuñación: 2026
- Emisión máxima: 5 mil unidades
¿Cómo se ve la moneda? El reverso, representa una perspectiva de la fachada del Glorioso Colegio Nacional San Carlos de Puno, destacando el frontón triangular en el centro, los balcones, ventanas y el acceso principal.
Mientras, en la parte superior figuran los años 1825-2025 y el nombre de la institución; a la derecha se muestra el emblema institucional del bicentenario.
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Finalmente, en el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.
Anteriores monedas
Como se recuerda, el Banco Central de Reserva del Perú puso anteriormente en circulación, el pasado 24 de setiembre de 2026, una moneda de plata conmemorativa del bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
También ese mes, el BCRP había sacado otra que conmemoraba los 200 años del Glorioso y Bolivariano Colegio de Señoritas Educandas, o solo Colegio Educandas, del Cusco.
Esta es la lista de algunas de las monedas de plata, según los datos de la tienda virtual del BCRP:
- CENTENARIO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Esta es la más vendida, según el portal)
- BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO
- BICENTENARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
- BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ANTONIO RAIMONDI
- BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN
- BICENTENARIO CONGRESO DE LA REPÚBLICA
- 150 ANIVERSARIO ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ Y JAPÓN
- CENTENARIO DE LA ESCUELA DE OFICIALES FUERZA AÉREA DEL PERÚ
- BICENTENARIO CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
- CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE RICARDO PALMA
- 450 ANIVERSARIO CNM - PLATA
- CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
- CENTENARIO DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ
- CENTENARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE TARATA AL PERÚ.
Medallas del papa León XIV
También desde el 9 de noviembre de 2026, el Banco Central de Reserva del Perú puso a la venta medallas de plata y alpaca alusivas a la visita del Papa León XIV al Perú.
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“La visita de su santidad el Papa León XIV al Perú este año tiene un significado especial por su estrecha vinculación con el país en el que desarrolló una importante labor pastoral. Fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015″, aclara el BCRP.
Estas son características de las medallas son:
- Una de las medallas es de aleación plata 0,925, tiene peso de 1 onza troy (peso fino), tiene diámetro de 37 mm, calidad proof, canto liso y figura con un año de acuñación el 2026. Costaba S/282
- La otra medalla, es de aleación alpaca, peso 29 gr, diámetro 37 mm, de calidad brillante, canto listo, y con 2026 como año de acuñación. Costaba S/37.
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