Durante una entrevista telefónica en la emisora Exitosa, el exviceministro de Energía Pedro Gamio aborda la situación del sector energético en el Perú. Gamio señala la falta de avance en la masificación del gas natural en las distintas regiones del país y expone datos sobre el precio del balón de gas licuado de petróleo de diez kilos en el mercado nacional.

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Un balón de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilos puede costar hasta S/ 80 en algunas zonas del país, mientras que una vivienda conectada a gas natural podría pagar entre S/ 25 y S/ 30 al mes por el servicio para cocinar y calentar agua. Esa diferencia resume el impacto que tendría una expansión de las redes hacia las ciudades que todavía dependen del GLP, el diésel y otros combustibles trasladados por carretera.

La discusión volvió a cobrar relevancia después de que el Ministerio de Energía y Minas declarara en emergencia durante ocho meses las actividades de hidrocarburos vinculadas con el abastecimiento nacional. La decisión permite flexibilizar las exigencias de inventarios mínimos de combustibles ante eventuales interrupciones causadas por bloqueos, oleajes anómalos o fenómenos climáticos que afecten el transporte y la descarga de productos importados.

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Reportaje informativo sobre la declaratoria de emergencia en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional durante ocho meses debido al fenómeno de El Niño. La emisión de Panamericana Televisión presenta declaraciones del especialista Pedro Gamio sobre la suspensión de inventarios mínimos y la dependencia de hidrocarburos importados, junto con tomas de estaciones de servicio, precios de surtidores y tráfico vehicular.

Pedro Gamio, exviceministro de Energía, sostuvo en declaraciones radiales que la medida puede aliviar una contingencia, pero no resuelve la dependencia del país respecto de los combustibles externos. A su criterio, Perú requiere una política de largo plazo que combine la masificación del gas natural, las energías renovables, el almacenamiento eléctrico y la renovación del transporte público y de carga.

Un hogar que paga hasta S/ 80 por un balón de GLP podría reducir ese gasto a cerca de S/ 30 mensuales con gas natural.

El cambio supondría un ahorro potencial de alrededor de S/ 50 al mes , aunque el monto final depende del consumo y de la ciudad.

Las regiones sin redes de distribución siguen expuestas a interrupciones en el traslado de balones de GLP y combustibles líquidos.

El exviceministro Pedro Gamio analiza la declaración de emergencia sobre el abastecimiento de combustible ante el impacto del fenómeno de El Niño en Perú.

Más de 15 ciudades aún esperan una red de gas natural

La expansión del gas fuera de Lima Metropolitana permanece pendiente en más de 15 localidades ubicadas en las llamadas siete regiones. Gamio recordó que los concursos convocados en 2013, 2015 y 2018 para extender el servicio al interior no lograron concretarse. La consecuencia es que millones de familias, comercios y transportistas continúan sujetos a precios más altos y a dificultades de abastecimiento.

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El exviceministro planteó que los usuarios de Lima aporten menos de S/ 0,35 como contribución excepcional para financiar la llegada del servicio a ciudades del interior. La propuesta apunta a utilizar parte de la experiencia acumulada en la capital, donde ya existen más de dos millones de usuarios conectados, y en Ica, región que desarrolló un programa de ampliación de redes domiciliarias.

Un trabajador introduce una manguera de repostaje en un vehículo durante una emisión informativa sobre la emergencia en el suministro de hidrocarburos.

La disponibilidad del gas de Camisea también aparece como uno de los argumentos para acelerar ese proceso. Gamio estimó que el lote 88 aún cuenta con reservas suficientes para mantener precios competitivos entre 13 y 15 años. A diferencia del GLP y del diésel, cuyos valores responden con mayor rapidez a las cotizaciones internacionales y al costo del transporte, el gas natural permite una mayor previsibilidad para los consumidores.

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La masificación reduciría la dependencia de balones de GLP trasladados por carretera hacia las provincias.

Pequeños restaurantes, panaderías, talleres y comercios podrían disminuir sus costos operativos si acceden a una red estable.

Una mayor cobertura también limitaría el efecto de bloqueos, lluvias intensas o problemas portuarios sobre el suministro local.

Un informativo de Panamericana Televisión reporta la declaración de emergencia en el abastecimiento de combustibles en Perú ante los efectos del fenómeno de El Niño.

El diésel caro se traslada al transporte, la electricidad y los alimentos

La dependencia de combustibles importados no impacta solo en las cocinas de los hogares. Perú importa gran parte del diésel que utiliza y cerca de la mitad del GLP que consume. Cuando suben las cotizaciones internacionales o se complica la logística, el incremento llega a los surtidores, al transporte de mercaderías y, luego, al precio de productos básicos.

Gamio indicó que el galón de diésel costaba alrededor de S/ 12 en marzo y luego se acercó a S/ 30. Ese salto afecta a camiones, buses interprovinciales, maquinaria agrícola y generadoras eléctricas que operan con combustibles líquidos. En períodos de menor generación hidroeléctrica, el sistema requiere mayor respaldo térmico, lo que puede trasladar presión a las tarifas eléctricas.

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Un informativo de Panamericana Televisión en Perú reporta la declaración de emergencia en el abastecimiento de combustible ante el fenómeno de El Niño.

La respuesta, según el especialista, debe incluir más energía solar y eólica acompañada por sistemas de almacenamiento. Las baterías permiten guardar electricidad producida durante determinadas horas para utilizarla cuando no haya sol o viento. La participación de estas fuentes se ubicaría entre 8% y 8,8%, y Gamio propuso elevarla al menos a 15% con nuevas inversiones y una licitación de almacenamiento que permanece pendiente.

Las centrales hidroeléctricas dependen de la disponibilidad de agua, mientras que las térmicas utilizan gas natural o diésel.

Las baterías pueden reducir la necesidad de recurrir al diésel cuando cae la generación solar, eólica o hidráulica.

Una matriz con más fuentes de energía disminuye la exposición del país a sequías, bloqueos y variaciones en los precios internacionales.

Una fila de automóviles transita por una vía urbana durante un reporte informativo sobre la emergencia en el abastecimiento de combustibles en Perú.

El gas natural puede reducir entre 30% y 40% los costos del transporte

El transporte de pasajeros y carga representa otro frente para la masificación. En ciudades sin redes de gas, el gas natural licuado puede trasladarse en camiones cisterna y abastecer estaciones de servicio o flotas interprovinciales. Gamio sostuvo que la modernización de buses y camiones permitiría reducir hasta 50% de la dependencia del diésel importado.

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Las empresas que renueven sus unidades por vehículos a gas natural podrían registrar costos entre 30% y 40% menores que los de las flotas a diésel, según el exviceministro. Sin embargo, el cambio exige financiamiento, estaciones de carga y contratos que den estabilidad a los operadores. Por ello, planteó créditos blandos con respaldo estatal, de la Corporación Financiera de Desarrollo y de entidades internacionales.

Un camión de carga permanece detenido en una carretera bloqueada por rocas, en el marco de la emergencia por el abastecimiento de combustible en Perú.

La electromovilidad puede complementar esa transformación en Lima, Arequipa, Trujillo y otras ciudades con una demanda urbana más concentrada. La instalación de cargadores rápidos dependerá de acuerdos entre municipalidades y distribuidoras eléctricas. En los lugares donde esa infraestructura no resulte viable, el gas natural podría convertirse en la alternativa inmediata para renovar el transporte público y reducir la dependencia de combustibles importados.

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