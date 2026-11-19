Cobertura informativa de Willax Noticias sobre la declaratoria de emergencia en el abastecimiento de combustibles en Perú. Desde una estación de servicio en el distrito de La Victoria, conductores confirman estar afectados por el alza de precios de la gasolina y el GLP. En el informe se detalla las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía y Minas ante los riesgos generados por el fenómeno El Niño.

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El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el abastecimiento nacional de combustibles por hasta ocho meses ante la posibilidad de que las lluvias, inundaciones y huaicos asociados al fenómeno El Niño interrumpan la distribución de diésel, gas licuado de petróleo y otros derivados. La decisión abrió interrogantes entre conductores y transportistas de Lima Metropolitana y el Callao, donde varios usuarios ya perciben aumentos de precios.

La medida busca prevenir cortes en la cadena logística que abastece a grifos, terminales y zonas de consumo. El riesgo se concentra en las vías y la infraestructura que permiten el traslado de combustibles hacia distintos puntos del país. Un eventual bloqueo por deslizamientos o desbordes podría dificultar el ingreso de productos a ciudades que dependen de rutas terrestres y marítimas.

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En estaciones de servicio de La Victoria, los usuarios consultados expresaron preocupación por el costo de llenar sus tanques. El encarecimiento del combustible se suma a la presión sobre los presupuestos familiares por los precios de los alimentos y otros bienes de consumo diario. Algunos conductores señalaron que redujeron el uso de sus vehículos para limitar el gasto semanal.

Reporte informativo de Willax Televisión desde una estación de servicio en el distrito de La Victoria. La reportera informa sobre la declaratoria de emergencia en el abastecimiento de combustibles decretada por las autoridades. En el lugar, diversos conductores forman filas con sus vehículos para cargar gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) mientras reportan el incremento en las tarifas.

Los conductores buscan grifos con valores más bajos y aceptan esperar en fila

En una estación ubicada en el cruce de las avenidas Manco Cápac y México, un conductor afirmó que el precio del combustible que utiliza pasó de S/ 6,30 a casi S/ 9 en cerca de un mes. El usuario explicó que las variaciones en los valores lo obligaron a modificar su rutina de traslado y, en algunos días, optó por dejar el vehículo estacionado y viajar en transporte público.

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“Está subiendo demasiado y no alcanza”, expresó el conductor mientras esperaba su turno para cargar. Las filas en ese grifo respondían a que los precios eran considerados más convenientes frente a otras estaciones de la capital. La espera se convirtió en una alternativa para quienes calculan que la diferencia por galón puede impactar de forma directa en sus gastos semanales.

Varios automóviles esperan para abastecerse en una estación de servicio de La Victoria tras la declaratoria de emergencia en el suministro de combustible.

El uso del aire acondicionado también quedó bajo revisión para varios automovilistas. Algunos usuarios indicaron que evitan encenderlo durante los trayectos urbanos porque buscan reducir el consumo. La decisión refleja una preocupación extendida entre quienes dependen del vehículo para trabajar, trasladar pasajeros, repartir productos o movilizarse entre distritos de Lima y Callao.

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La gasolina premium en la estación de las avenidas Manco Cápac y México se ofrecía a S/ 22,49. Conductores consultados señalaron que antes pagaban alrededor de S/ 19 por ese producto. El gas licuado de petróleo (GLP) tenía un valor de S/ 8,39, frente a los S/ 6 o S/ 6,50 que, según los testimonios, se registraban semanas atrás.

Un panel exhibe los precios de los carburantes en una estación de servicio del distrito limeño de La Victoria tras la declaratoria de emergencia en el abastecimiento.

El GLP aparece como una alternativa ante el alza de la gasolina

La diferencia entre los precios de una estación y otra llevó a muchos conductores a recorrer varios puntos antes de decidir dónde abastecerse. En otros grifos de Lima, la gasolina regular oscilaba entre S/ 22 y S/ 24. Esa dispersión impulsó la búsqueda de locales con tarifas más bajas, aun si eso implica hacer fila o desplazarse algunos kilómetros adicionales.

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En una estación de servicio de la cuadra siete de la avenida México, también en La Victoria, el GLP figuraba a S/ 8,39. Allí, la gasolina premium se vendía a S/ 20,59 y la regular a S/ 19,69. Las tarifas eran menores a las registradas en el grifo de Manco Cápac y México, una diferencia que atrajo a conductores de distritos cercanos.

Una estación de servicio de Petroperú opera en Lima durante la declaratoria de emergencia en el abastecimiento de combustibles en el país.

Un automovilista que cargaba gasolina premium afirmó que evalúa convertir su vehículo para utilizar GLP. “La gasolina está muy cara, está que sube, no me alcanza, la verdad”, sostuvo. El conductor indicó que el cambio de sistema sería una salida para contener sus gastos, aunque reconoció que la adaptación del vehículo también representa una inversión inicial.

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El mismo usuario calculó que su desembolso semanal pasó de S/ 120 a cerca de S/ 300. “Lo voy a poner a GLP nada más porque está muy cara la gasolina. No me queda de otra porque está que sube más y más”, afirmó. El encarecimiento afecta con mayor intensidad a quienes usan el vehículo como herramienta de trabajo, entre ellos taxistas, repartidores y transportistas.

Un conductor responde a una entrevista televisiva sobre la emergencia en el abastecimiento de combustibles decretada en Perú.

La emergencia apunta a evitar interrupciones por lluvias, inundaciones y huaicos

La declaración de emergencia no implica por sí sola una modificación de los precios en los grifos. Su objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante posibles interrupciones del suministro provocadas por eventos climáticos. El Ministerio de Energía y Minas deberá coordinar acciones para garantizar la disponibilidad de diésel, GLP y otros productos en las zonas que puedan resultar afectadas.

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Varios vehículos cargan combustible en una estación de servicio en La Victoria tras la declaración de emergencia para asegurar el suministro en Perú.

El fenómeno El Niño suele elevar el riesgo de lluvias intensas, desbordes y movimientos de tierra en distintas regiones de Perú. En ese escenario, el transporte de combustibles puede enfrentar restricciones si las carreteras quedan bloqueadas o si se afectan instalaciones vinculadas al almacenamiento y la distribución. La medida estará vigente por un periodo máximo de ocho meses.

La preocupación de los usuarios se concentra en que una eventual alteración del abastecimiento agrave el aumento de precios que ya perciben en las estaciones de servicio. Para los conductores, la diferencia entre cargar gasolina, diésel o GLP dejó de ser una decisión secundaria y pasó a definir la frecuencia con la que utilizan sus vehículos.

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Varios taxis y mototaxis forman una fila en una estación de Petroperú en Perú para cargar GLP frente a las tarifas más elevadas de la gasolina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emergencia coincide con una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Osino, por una transferencia superior a S/ 6 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura. Los recursos estaban destinados a la remediación de daños en suelos afectados por la actividad de una empresa.