Asistentes y organizadores de la Asociación Rimay Yanantín dialogan sentados en círculo durante una jornada comunitaria en el Perú.

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Cuando la salud mental todavía es un privilegio para muchos peruanos, Rimay Yanantín (RIYA) lleva cinco años acercando la Terapia Comunitaria Integrativa (TCI) a 17 regiones del Perú de forma completamente gratuita.

En el contexto del aumento de la demanda de atención preventiva en salud mental, la labor que lleva adelante cobra una relevancia especial. En ese período, más de 7.000 personas de todas las edades pasaron por las ruedas de escucha comunitaria: el dispositivo central de la organización, un espacio horizontal en el que los participantes comparten sus preocupaciones bajo la guía de terapeutas comunitarios capacitados, con reglas y pasos diseñados para garantizar el cuidado mutuo y el respeto.

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Integrantes de la Asociación Rimay Yanantín participan en una actividad comunitaria al aire libre en una zona rural de Perú.

Difundir la tarea de la fundación resulta prioritario en un momento en que el acceso a un tratamiento psicológico individual es costoso para gran parte de la población. Rimay Yanantín ofrece tanto la posibilidad de participar en las rondas de escucha como la formación como terapeutas comunitarios, dos vías concretas de acercarse a la salud mental preventiva desde un enfoque colectivo y gratuito.

La asociación civil sin fines de lucro actúa como una plataforma de transformación social orientada al bienestar integral de personas y familias. Promueve un enfoque preventivo, formativo y de intervención basado en valores de equidad, solidaridad y respeto por la diversidad cultural, y trabaja de manera articulada con actores públicos, privados y comunitarios tanto a nivel nacional como internacional.

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Integrantes de la Asociación Rimay Yanantín y el Rotary Club Castilla realizan una jornada de atención para los vecinos en un patio comunitario de Perú.

Entre sus objetivos fundacionales se encuentran erradicar la violencia contra la mujer y el entorno familiar, fortalecer el desarrollo emocional, psicológico, social y económico de las personas, y empoderar a las mujeres a través del desarrollo de capacidades técnicas, liderazgo y autonomía. También impulsa el desarrollo económico sostenible mediante el fomento del emprendimiento y la empleabilidad.

La TCI ya está presente en el 60% de las regiones del país

La Terapia Comunitaria Integrativa es, en términos prácticos, un círculo de conversación: un espacio comunitario donde se comparten experiencias de vida y conocimientos de manera horizontal y circular. Su importancia radica en que promueve la escucha activa, amplía la comprensión mutua y construye conexiones más profundas entre las personas, valorizando el saber de la comunidad como recurso terapéutico en sí mismo.

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Integrantes de la Asociación Rimay Yanantín participan en una sesión grupal en un salón con colchonetas en Perú.

RIYA se posiciona como el 1º polo peruano de cuidado y 1º polo formador avalado por la Asociación Brasileña de Terapia Comunitaria (ABRATECOM), lo que le otorga un reconocimiento formal en el marco latinoamericano de la disciplina. Las ruedas de TCI fomentan el fortalecimiento de la red de terapeutas a nivel nacional, con presencia ya consolidada en el 60% de las regiones del Perú, y proyección hacia América Latina y otros continentes.

Cinco años de impacto documentado en contextos presenciales y virtuales

El balance del impacto social de Rimay Yanantín cubre el período 2021-2026 y presenta un análisis comparativo e integrado del trabajo realizado en espacios de ruedas de escucha comunitaria y en sesiones de Técnicas de Rescate de la Autoestima (TRA). Los datos reflejan una labor constante de acompañamiento emocional en diversos contextos geográficos del país, tanto en modalidad presencial como virtual.

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Integrantes de la Asociación Rimay Yanantín sostienen certificados durante una reunión institucional en el marco de sus cinco años en Perú.

Los registros recogen los principales sentimientos expresados por los participantes a lo largo de esos años, lo que permite dimensionar el alcance cualitativo de la intervención. La organización también fue reconocida en el Congreso Internacional de TCI en Fortaleza, Brasil, en 2025, y en el CongreTCI en Brasilia en 2023, donde presentó el trabajo “Ruedas de Escucha en el Perú: Descubriendo mis Perlas – Abriendo Nuevos Caminos para Construir Vínculos Afectivos y una Cultura de Paz”.

Las voces de quienes impulsan el modelo

“Estamos muy agradecidos/as de estar cumpliendo 5 años de un trabajo voluntario, muy intenso, con mucho cariño y con mucha responsabilidad. Asumiendo todas las exigencias y, sobre todo, escuchando con nuestro corazón y rindiendo homenaje a nuestra ancestralidad. Son más de 7 mil personas atendidas en todo este tiempo”, afirmó la Dra. Salcedo Barrientos.

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La fundadora también convocó a la participación comunitaria: “Invitamos a todas las personas a visitar nuestra página web y redes sociales, donde publicamos la información para participar de las actividades como las ruedas de escucha comunitaria o el Curso de Especialización Internacional en Intervención Comunitaria y Soporte Socioemocional”. A su vez, valoró el trabajo conjunto con aliados: “Celebramos poder contribuir a construir un país donde el diálogo, la solidaridad y el cuidado mutuo fortalezcan nuestras comunidades”.

Integrantes de la Asociación Rimay Yanantín participan en una dinámica grupal durante una jornada de trabajo comunitario en Perú.

Por su parte, el Dr. Adalberto Barreto, creador de la Terapia Comunitaria Integrativa, subrayó la dimensión humana del modelo: “Es un trabajo que nos tiene que humanizar porque no somos meramente técnicos, no hacemos terapia, somos terapeutas y ser terapeuta sin amor, sin compasión, sin humanidad pierde todo su valor. Romper las barreras y estar más próximos de los demás, éste es el objetivo de la terapia comunitaria”.

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Barreto añadió: “Esos muros que dividen a las personas se tienen que quebrar; a pesar de las diferencias, mantener la unidad y el respeto en la diferencia, y manteniendo ese camino con certeza los frutos serán muy buenos”.

Un afiche de la Asociación Rimay Yanantín anuncia las fechas y los horarios virtuales de las ruedas de escucha para Perú y Brasil durante su quinto aniversario.

La fundadora: trayectoria académica e intervención comunitaria

La Dra. Dora Mariela Salcedo Barrientos, presidenta y fundadora de la Asociación Rimay Yanantín, es doctora en Enfermería por la Universidad de São Paulo (USP) con posdoctorado en la Universidad de Oporto, Portugal. Académica e investigadora con trayectoria consolidada en Brasil, Portugal y Perú, también es terapeuta familiar y de pareja, y formadora en TCI y Técnicas de Rescate de la Autoestima certificada por la ABRATECOM.

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Salcedo Barrientos es conciliadora y mediadora certificada por la Escola Paulista da Magistratura (EPM), coordinadora del convenio internacional entre la EACH-USP y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y coordinadora del acuerdo de cooperación técnica con el Tribunal de Justicia (CEJUSC Santana-SP) para atención terapéutica familiar. También es embajadora para la Paz Universal, miembro de la Associação Positive Life de Portugal y pionera en el uso de la Pedagogía del Drama aplicada a la salud pública y la educación.