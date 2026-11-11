Perú

Incautan 620 kilos de cocaína valorizados en más de US$18 millones en Lima: tres intervenidos tras operativo policial

Una investigación de inteligencia permitió seguir el cargamento desde el Huallaga hasta un inmueble de Lima sur. En el lugar, los agentes descubrieron cómo se almacenaba la droga e incautaron armamento y equipos de comunicación

Un importante decomiso de drogas se llevó a cabo en un almacén de Lima Sur, donde las autoridades hallaron 556 paquetes de cocaína que equivalen a más de 600 kilos. El valor estimado de la droga supera los 18 millones de dólares, desmantelando una red de narcotráfico.
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Un cargamento de 620 kilos de clorhidrato de cocaína, valorizado en aproximadamente US$18,6 millones, fue incautado por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo contra el narcotráfico en Lima sur. La intervención permitió identificar a tres personas presuntamente vinculadas con “Los Caleteros de Villa”, una organización criminal que utilizaba un inmueble para almacenar la droga.

La operación estuvo a cargo de la Dirección Antidrogas (Dirandro), con apoyo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), y fue resultado de labores de seguimiento desarrolladas durante semanas.

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Un policía agachado con guantes inspecciona paquetes rectangulares colocados en el suelo de una habitación con paredes de ladrillo
Un agente de la Policía Nacional del Perú examina paquetes de cocaína incautados durante una operación contra el narcotráfico en Lima. (MININTER)

El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, presentó los resultados este martes 10 de noviembre, acompañado del comandante general de la PNP, Fredy López, quienes dieron cuenta del cargamento hallado en una propiedad de la avenida Industrial, donde los efectivos descubrieron ambientes acondicionados para guardar los paquetes de droga antes de su eventual distribución.

Así siguieron el cargamento de cocaína desde el Huallaga hasta Lima

La incautación fue el resultado de una investigación policial que permitió identificar el desplazamiento de la sustancia ilícita desde el Huallaga, una zona históricamente vinculada con rutas de producción y transporte de drogas, hacia la capital peruana.

El Ministro del Interior y el General de la PNP informan sobre un exitoso operativo que resultó en la incautación de clorhidrato de cocaína, vehículos y armamento. Se detallan las acciones de inteligencia y el trabajo realizado.

De acuerdo con el Mininter, los agentes realizaron un seguimiento especializado de los vehículos presuntamente utilizados para trasladar el cargamento, lo que permitió establecer su destino y ejecutar la intervención.

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“La incautación de esta gran cantidad de clorhidrato de cocaína no es al azar. Detrás hay un equipo de inteligencia que ha realizado un seguimiento desde el Huallaga”, declaró Astudillo.

El ministro señaló que los agentes habían detectado una camioneta utilizada para transportar la sustancia ilícita hasta el inmueble donde finalmente fue encontrada.

La operación se desarrolló en el marco de las acciones del Comando Unificado, estrategia que contempla la coordinación de distintas unidades especializadas para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales.

Encuentran 556 paquetes de droga en dos ambientes

Durante el registro del inmueble, los policías identificaron dos espacios acondicionados para almacenar la cocaína.

En el primero encontraron 156 paquetes rectangulares, conocidos como tipo ladrillo. En el segundo ambiente hallaron otras 11 bolsas de rafia que contenían 400 paquetes adicionales.

Una persona con guantes blancos marca con un rotulador paquetes rectangulares envueltos en plástico dispuestos sobre el suelo
Un agente inspecciona y marca los paquetes de cocaína incautados durante una operación policial en el sur de Lima. (MININTER)

En total, los agentes localizaron 556 paquetes, que, según el balance difundido por el Ministerio del Interior, correspondían a un cargamento de 620 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

El comandante general de la PNP explicó que la sustancia incautada estaba siendo sometidos a pruebas químicas de campo para identificar su contenido. Precisó que varias de las muestras examinadas ya habían dado resultado positivo para clorhidrato de cocaína, mientras continuaban los análisis correspondientes.

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La valorización de la droga fue estimada por las autoridades en más de 18 millones de dólares.

El hallazgo permitió a las autoridades identificar un punto de almacenamiento que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizado como parte de las operaciones logísticas de la presunta organización criminal.

Varias personas con uniformes policiales y ropa civil observan decenas de paquetes rectangulares ordenados en el suelo de un galpón
El ministro del Interior y agentes de la Policía Nacional del Perú inspeccionan un cargamento de 620 kilos de cocaína incautado en un inmueble del sur de Lima. (MININTER)

No era un laboratorio clandestino: así funcionaba el centro de acopio de droga

El inmueble intervenido en la avenida Industrial no era un lugar de producción de cocaína, sino un centro de acopio utilizado para almacenar el cargamento, según explicó el ministro del Interior, César Astudillo.

“Esto no es ningún laboratorio ni una poza de maceración, esto es un centro de acopio. Y seguimos dando duros golpes contra este delito”, enfatizó el titular del sector.

Una mano con guante blanco aplica un hisopo sobre un bloque rectangular de sustancia blanca envuelto en plástico
Un agente policial toma una muestra de un paquete de cocaína incautado durante un operativo antidrogas en Lima. (MININTER)

Este tipo de instalaciones cumple una función logística dentro del tráfico ilícito de drogas, pues permite concentrar sustancias trasladadas desde otras zonas antes de continuar con su distribución. En este caso, el seguimiento policial permitió establecer que el cargamento había sido movilizado desde el Huallaga hasta Lima Metropolitana.

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Durante la intervención también fueron incautados cinco vehículos, nueve teléfonos celulares y un equipo de comunicación satelital, elementos que serán incorporados a las investigaciones para determinar cómo se coordinaban los desplazamientos y el almacenamiento de la droga.

Las autoridades deberán establecer quiénes organizaban el traslado del cargamento, cómo operaba la presunta red de distribución y cuál era el destino previsto para los 620 kilos incautados.

Varios hombres, algunos con uniforme policial, observan paquetes rectangulares, armas de fuego y maquinaria sobre el suelo de un almacén
El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, inspecciona junto a mandos policiales decenas de paquetes de cocaína y armas incautadas en un almacén de Lima. (MININTER)

Tres intervenidos y armas de fuego incautadas

Además del cargamento, la Policía Nacional reveló que dos personas fueron intervenidas dentro del establecimiento, mientras que una tercera fue ubicada en la Panamericana Norte.

En cuanto a los vehículos incautados, detalló el hallazgo de dos camionetas y un furgón en la propiedad, además de una cuarta camioneta intervenida en la Panamericana Norte.

Dos hombres sentados en un sillón con las manos en la espalda dentro de un almacén con paredes de ladrillo y materiales apilados
Dos de los tres intervenidos permanecen bajo custodia policial en un inmueble utilizado para almacenar droga en el sur de Lima. (MININTER)

Durante el registro también se encontraron tres pistolas operativas, municiones y un silenciador. El reporte del Mininter consigna, además, la incautación de nueve teléfonos celulares.

Los bienes decomisados serán incorporados a las investigaciones para establecer la presunta participación de los intervenidos y determinar las conexiones de la organización.

Una mano con guante blanco sostiene un silenciador junto a dos pistolas, municiones, cargadores y paquetes envueltos sobre el suelo
Agentes de la Policía Nacional exhiben armas de fuego, municiones y un silenciador incautados durante una operación contra el narcotráfico en Lima. (MININTER)

Del Huallaga a México: la hipótesis policial sobre la ruta de la cocaína

El cargamento de 620 kilos de cocaína incautado en Lima habría tenido como destino final México, según una de las principales hipótesis que maneja la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro). Los investigadores sospechan que la droga, procedente de la zona del Huallaga, sería trasladada desde el centro de acopio intervenido hacia el puerto del Callao, desde donde saldría del país por vía marítima.

Durante la intervención, los agentes encontraron elementos que podrían aportar información sobre esa presunta ruta internacional. Entre ellos destacan bolsas térmicas e impermeables con capacidad para 80 kilos, que, de acuerdo con la información policial, son utilizadas para proteger cargamentos de droga durante los desplazamientos marítimos.

Otro detalle relevante son las marcas identificadas en los paquetes de cocaína. Algunos presentaban símbolos asociados con Lacoste y la palabra Hilux, que, según explicó el ministro del Interior, César Astudillo, servirían para diferenciar la procedencia y los propietarios de los cargamentos dentro de las redes de narcotráfico.

Paquetes rectangulares cubiertos con cinta gris y un bloque de polvo blanco abierto que presenta un relieve y dos hisopos con punta azul
Un bloque abierto de cocaína expone un relieve con forma de cocodrilo y un hisopo químico tras la incautación de 620 kilos de droga en Lima. (MININTER)

La hipótesis sobre México también guarda relación con la valorización económica de la droga. Según las estimaciones policiales difundidas durante el operativo, cada kilogramo de clorhidrato de cocaína puede alcanzar aproximadamente US$30.000 en territorio mexicano, lo que situaría el valor de los 620 kilos en unos US$18,6 millones.

El Callao ya ha figurado en investigaciones anteriores como posible punto de salida de cocaína destinada a México. En enero de 2023, el Ministerio del Interior informó sobre la incautación de más de 1,5 toneladas de droga en cuatro operativos desarrollados en esa jurisdicción. Según las investigaciones de aquel caso, el cargamento también habría tenido como destino el país norteamericano mediante transporte marítimo.

as diligencias de la Dirandro y el Ministerio Público deberán establecer si “Los Caleteros de Villa” formaban parte de una red de transporte y almacenamiento conectada con estructuras del narcotráfico en el extranjero.

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