Ministro Astudillo asegura que toda la Policía Nacional permanece en alerta máxima por actividades del papa León XIV.

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El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo Salcedo, destacó el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante los seis días de visita del papa León XIV. El reconocimiento llegó tras un operativo que movilizó a más de 37 mil agentes en varias ciudades y combinó escoltas motorizadas, controles de tránsito y anillos de protección en los recorridos oficiales.

Astudillo señaló que el despliegue permitió mantener el orden público, resguardar las actividades programadas y atender los desplazamientos del pontífice. El ministro atribuyó ese resultado a la preparación de oficiales, suboficiales y personal policial, quienes participaron en jornadas desarrolladas en Lima, Lambayeque, Cusco y Pucallpa, según informó su despacho al finalizar la agenda papal nacional.

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El titular del Interior sostuvo que el servicio policial representó una prueba de capacidad operativa y organizativa para la institución. También extendió su reconocimiento a los agentes que integraron el esquema de seguridad, desde los equipos asignados a rutas y accesos hasta quienes acompañaron las comitivas oficiales en cada punto del recorrido programado en Perú.

Escolta oficial contó con 24 motocicletas y cuatro cápsulas de seguridad

Antes de la llegada de León XIV, la Policía presentó parte del dispositivo preparado para la visita. La escolta oficial contó con 24 motocicletas de 300 y 600 centímetros cúbicos, identificadas con el escudo de armas de Su Santidad y banderines de Perú y el Vaticano, de acuerdo con la información difundida por la institución.

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El general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, explicó que los efectivos destinados a las cápsulas recibieron capacitación específica. Las unidades motorizadas, que ya eran utilizadas en otros servicios, realizaron prácticas en las doce rutas establecidas. El protocolo incluyó cuatro cápsulas de seguridad para los trayectos del pontífice previstos en territorio nacional.

De los más de 37 mil policías movilizados, 22 mil fueron destinados a Lima. En Lambayeque, donde se realizó la misa en las Pampas de Chiclayo, el refuerzo alcanzó cerca de 5.000 agentes. El operativo también trasladó grupos motorizados hacia Cusco y Pucallpa para reforzar los servicios de escolta durante la presencia papal en ciudades.

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Alvarado detalló que el sistema se ordenó en varios anillos de seguridad. El círculo más próximo al papa concentró información reservada, mientras los demás cubrieron áreas progresivamente más amplias.

La planificación incluyó efectivos a pie en las vías sujetas a cortes y desvíos, así como agentes encargados de ordenar la movilidad urbana en cada jurisdicción.

El dispositivo no dependió únicamente de la Policía Nacional. Según lo informado por el director policial, participaron serenazgos municipales, Fuerzas Armadas y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia.

La articulación se realizó mediante la Cancillería y contempló acciones en los lugares incluidos en el itinerario de León XIV por el país durante seis días.

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PNP recomendó a los asistentes prever esperas y desvíos en las rutas papales

Durante la fase previa, la PNP recomendó a los asistentes portar agua y elementos de protección ante las esperas previstas en los puntos de encuentro.

También anunció cortes y desvíos desde horas tempranas en las doce rutas definidas. Esas medidas acompañaron la llegada de fieles a los actos programados en las distintas ciudades del país.